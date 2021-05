Nach vorläufiger Einigung: IG Metall lässt Kompromiss zu Conti-Werk in Karben platzen

Continental wollte im Zuge des Sparkurses unter anderem sein Werk im hessischen Karben schließen. Nach langen Verhandlungen hatten sich die Parteien auf einen Kompromiss geeinigt. Doch die Belegschaft will mehr.

