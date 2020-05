Corona-Hilfen: N-Bank warnt vor gefälschten Mails

Hannover

Die niedersächsische Förderbank N-Bank warnt vor gefälschten E-Mails zur Corona Soforthilfe. Im Namen der N-Bank würden E-Mails versandt, in denen dazu aufgefordert werde, eine Rückzahlung von im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme zu viel erhaltenen Fördergelder vorzunehmen. „Die N-Bank ist nicht Versender dieser Mails“, warnte die Förderbank am Montag. Unbekannte Täter würden lediglich vorgeben, dass es sich um Informationen aus der Bank handele.

Fake-Mails mit Anlagen

Die Mails würden offenbar sowohl an Kunden der N-Bank gesandt, die im Rahmen der Corona-Soforthilfe Fördergelder erhalten hätten, als auch an solche, die keinen Förderantrag gestellt hätten. Die Absenderadresse der Fake-Mails laute in Niedersachsen „corona-zuschuss@nbank.de.com“. In der Anlage befänden sich zudem zwei Anlagen mit den Namen „Rechtsbelehrung_Zuschussempfänger“ und „Bescheinigung_Finanzamt“.

Sofort Anzeige erstatten

Eine ähnliche Vorgehensweise sei auch in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern oder Thüringen beobachtet worden, heißt es in der Mitteilung der N-Bank. Die N-Bank stehe wegen der Mails in engem Austausch mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen ( LKA) und dem Zentralen Kriminaldienst Hannover. Es werde empfohlen, eine solche Mail „keinesfalls“ zu öffnen, sondern umgehend Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Es solle auch kein Kontakt zu der betreffenden E-Mail-Adresse aufgenommen werden, auch Antworten auf die Mail sollten nicht gesendet werden.

Von Inken Hägermann