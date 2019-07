HANNOVER

Spätestens am 30. September dürften sich wieder die Augen der ganzen Republik nach Braunschweig wenden: Dann startet vor dem dortigen Oberlandesgericht ( OLG) die mündliche Verhandlung in der Musterfeststellungsklage von Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) und ADAC gegen den VW-Konzern. Hintergrund ist der Dieselskandal um die manipulierte Motorsoftware bei Dieselfahrzeugen. Rund 420.000 Verbraucher haben sich der Klage angeschlossen. Allerdings hat der zuständige 4. Zivilsenat nun darauf hingewiesen, dass einige „der Feststellungsziele zu weit gefasst und daher unzulässig sein könnten“.

Vorsätzlich sittenwidrig geschädigt?

Die Kanzlei Hoffmann & Partner erklärte in dem Zusammenhang, der VZBV wolle erreichen, dass das Gericht feststellt, VW habe die Kunden „vorsätzlich sittenwidrig geschädigt“ und schulde ihnen deswegen Schadenersatz. „Eben dies hält das OLG Braunschweig nach seinen aktuellen Hinweisen für nicht zulässig“, sagten die Rechtsanwälte Marcus Hoffmann und Mirko Göpfert von der Kanzlei. Das OLG habe darauf hingewiesen, dass sich „die Musterfeststellungsklage nicht auf die Feststellung von Ansprüchen – auch nicht dem Grunde nach – erstrecken sollte“.

„Ob ein Schadensersatzanspruch gegen VW grundsätzlich besteht, wird das OLG Braunschweig daher aller Voraussicht nach überhaupt nicht klären“, so Hoffmann. Es sei somit zu erwarten, dass die Musterfeststellungsklage den Verbraucher am Ende „bestenfalls“ viel Zeit kostet, teilte die Kanzlei mit – und empfiehlt Verbrauchern, ihre Anmeldung zur Musterfeststellungsklage zurückzunehmen. „Wer schnell und tatsächlich angemessen entschädigt werden will, sollte seine Ansprüche sehr kurzfristig und individuell geltend machen“, heißt es in einer Mitteilung.

Klage nicht hinfällig

Beim VZBV reagierte man dagegen gelassen auf den Hinweis des OLG: Für den Fall, dass die Formulierung „vorsätzlich sittenwidrig geschädigt“ vom Gericht nicht akzeptiert werde, hätte man verschiedene Voraussetzungen für Schadenersatz jeweils einzeln in die Musterfeststellungsklage geschrieben. Es gebe somit verschiedene Begründungen, nach denen das Gericht zu dem Ergebnis kommen könne, dass Schadenersatz gezahlt werden müsse, sagte VZBV-Referent Henning Fischer.

Bei dem Hinweis des OLG handele es sich vor allem um eine Formulierungsfrage. Die Musterfeststellungsklage sei nicht hinfällig. Fischer zeigte sich zudem optimistisch, dass das OLG sich auch zur Frage der Nutzungsentschädigung äußern werde. Aktuell ist es häufig so, dass in Fällen, in denen VW Klägern den Kaufpreis zurückerstatten muss (bei Rückgabe des Autos), eine Nutzungsentschädigung angerechnet wird – je mehr ein Kunde mit dem betroffenen Auto gefahren und je älter es ist, desto geringer fällt der Schadenersatz aus. Das sei angesichts der langen Verfahrenszeiten nicht gerecht, so Fischer.

Von INKEN HÄGERMANN