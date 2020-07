Wolfsburg

Die Corona-Krise hat den Volkswagen-Konzern voll erwischt: Im ersten Halbjahr ist der Wolfsburger Autobauer tief in die roten Zahlen gefahren, vor allem im zweiten Quartal liefen die Geschäfte – wie wegen der weltweiten Pandemie auch erwartet – unterirdisch. So betrug der Verlust von April bis Juni knapp 1,6 Milliarden Euro, im Vorjahr hatte VW noch einen Gewinn von 4,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. Aufs Halbjahr gerechnet betrug das Minus noch rund eine Milliarde Euro (Vorjahr: 7,2 Milliarden Euro Gewinn) – im ersten Quartal hatte der Konzern immerhin noch mit 500 Millionen Euro im Plus gelegen. Als Konsequenz soll die Dividende mit 4,86 Euro deutlich geringer ausfallen als die ursprünglich geplanten 6,56 Euro. Auch die Tochter VW Nutzfahrzeuge (VWN) mit Sitz in Hannover rutschte beim Vorsteuerergebnis heftig ins Minus.

Umsatz sinkt deutlich

„Das erste Halbjahr 2020 war durch die Covid-19-Pandemie eines der herausforderndsten in unserer Unternehmensgeschichte“, sagte Finanzvorstand Frank Witte anlässlich der Präsentation der Quartalszahlen. Die Umsatzerlöse gingen von Januar bis Juni um 23,2 Prozent auf 96,1 Milliarden Euro zurück (2. Quartal: 41 Milliarden, minus 37 Prozent). Die Auslieferungen sanken um 27,4 Prozent auf 3,9 Millionen Fahrzeuge (Vorjahr: 5,4 Millionen), im zweiten Quartal betrug das Minus sogar 31,6 Prozent auf knapp 1,9 Millionen Autos.

Liquidität leicht verbessert

Wegen der Corona-Krise hatte VW ab Mitte März alle deutschen Werke für mehrere Wochen runtergefahren, die Produktion stillgelegt und Kurzarbeit angemeldet. Wochenlang wurden weltweit kaum Autos verkauft. Das kostete den Autobauer viel Geld: 2,3 Milliarden Euro an liquiden Mitteln flossen im zweiten Quartal ab, deswegen nahm man über eine Hybridanleihe (sehr lange oder gar keine Laufzeitbegrenzung) drei Milliarden Euro auf. Damit konnte man die Netto-Liquidität bis Ende Juni sogar um 900 Millionen Euro auf 18,7 Milliarden Euro verbessern.

China läuft wieder

Immerhin einen kleinen Lichtblick sah man in Wolfsburg: Das Geschäft mit China, wo die Corona-Pandemie zuerst wütete, läuft wieder an: Dort erzielte man im zweiten Quartal ein leichtes Wachstum bei den Auslieferungen. Zwar tauchen die chinesischen Gemeinschaftsunternehmen mit ihren Auslieferungserfolgen in Umsatz und operativem Ergebnis des Konzerns aus Rechnungslegungsgründen nicht auf. Doch das anteilige operative Ergebnis der Joint Ventures lag im zweiten Quartal mit 1,13 Milliarden Euro rund zehn Prozent über dem Vorjahreswert.

VWN operativ im Minus

Dieser Lichtblick fehlt bei der Tochter VW Nutzfahrzeuge (VWN), die in China kaum Geschäft macht. Aufs Halbjahr gerechnet gingen die Absatzzahlen der „Nutzis“ aus Stöcken von 256.000 Fahrzeugen im Vorjahreszeitraum auf 157.000 Fahrzeuge zurück. Die Umsatzerlöse stürzten um mehr als ein Drittel (34,7 Prozent) auf 4,2 Milliarden Euro ab., allein im zweiten Quartal halbierte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 1,6 Milliarden Euro. Beim operativen Ergebnis rutschte die Marke von Januar bis Juni mit einem Minus von 334 Millionen Euro deutlich in die roten Zahlen (Vorjahr: 506 Millionen Euro Vorsteuergewinn). Im ersten Quartal 2020 hatte man zumindest noch einen minimalen operativen Gewinn von 14 Millionen Euro erzielen können. Allerdings zeigte sich Noch-VWN-Chef Thomas Sedran (geht zum 1. September) vor einer Woche in einem Brief an die Belegschaft „vorsichtig optimistisch“: Es sehe so aus, als ob die Aufträge „langsam wieder anziehen und es einen gewissen Nachholeffekt gibt“, schrieb er dort.

Von Inken Hägermann und Marco Engemann