Messe Hannover: Neuer Weg wird „steinig, aber richtig“

Erst eine Aufsichtsratssitzung als Videokonferenz, am Tag darauf eine Mitarbeiterversammlung als Livestream: Digital wie nie zuvor stellt sich die Deutsche Messe AG auf. „Das Jahr 2021 wird ein Jahr des Übergangs und der Vorbereitung für den Neustart“, sagte Messechef Jochen Köckler bei der Vorstellung der Geschäftszahlen fürs Jahr 2020. Der Aufsichtsrat hat einem Kredit in Höhe von 105 Millionen Euro zugestimmt.

Als Folge der Corona-Krise steht einem Umsatz von 100 Millionen Euro ein Verlust von 83 Millionen Euro gegenüber. Die Messe reagiert darauf mit einem Zukunftspaket, das massiven Stellenabbau beinhaltet. Die Zahl der Beschäftigten soll von 738 auf 525 sinken, und von 2022 an gilt eine Vier-Tage-Woche ohne Lohnausgleich.

2020 „schwierigstes Jahr“

„Wir bringen unser Unternehmen in die bestmögliche Position, um erfolgreich Messen auszurichten. Dazu erweitern wir unsere Messen um ganzjährige digitale Angebote, machen unser Messegelände 5G-ready und planen ganz neue Veranstaltungen für das Jahr 2022“, kündigt Köckler an. 2020 sei das bisher schwierigste Jahr der Unternehmensgeschichte gewesen.

Die neuen digitalen und hybriden Angebote würden im Markt stark nachgefragt, berichtet der Messechef, dessen Vertrag vorzeitig um fünf Jahre verlängert werden soll. Zur digitalen Edition der Hannover Messe würden zwischen 500 und 1000 Unternehmen erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die weltgrößte Industrieschau am 11. April eröffnen.

Ausstieg „in bestem Einvernehmen“

Zu diesem Zeitpunkt steht Köckler allein an der Spitze des Unternehmens. Wie berichtet, scheidet der fürs Auslandsgeschäft zuständige Vorstand Andreas Gruchow vorzeitig aus. Aufsichsratsvorsitzender und Oberbürgermeister Belit Onay sagte dazu, Gruchow habe „sich dankenswerterweise bereit erklärt, sein Mandat im besten Einvernehmen niederzulegen“. Eine Abfindung – nach NP-Informationen in hoher sechsstelliger Höhe – soll ihm das leichter gemacht haben.

Die Zukunft wird digitaler. Mit der Deutschen Telekom und Siemens wird auf dem Gelände ein flächendeckendes 5G-Campusnetz installiert. Köckler geht davon aus, dass das erste 5G-Messegelände Europas neue Umsatzpotenziale nutzen kann. Auch bei der Entwicklung neuer Messen mache das Unternehmen Fortschritte. Für das Jahr 2022 seien verschiedene Premieren geplant.

Gestärkt aus der Krise

„Wir sehen die Deutsche Messe auf einem steinigen, aber richtigen Weg, gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, sagte Onay. Als Vize im Aufsichtsrat (die Spitze wechselt turnusmäßig zwischen den Anteilseignern Land und Stadt) hat das Kontrollgremium Siegfried Russwurm, den Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), bestimmt. „Ein absoluter Kenner der deutschen und internationalen Industrie. Auch dies unterstreicht die Bedeutung der Deutschen Messe AG und der Messewirtschaft für technologische Innovationen, Fortschritt und Wohlstand“, so Köckler.

An Headhuntern liegt es nun, einen zweiten Vorstand, lieber noch eine Vorständin zu finden, zuständig dann für Finanzen und das Gelände. Bis zur Bestellung, so hoffen viele, sei hoffentlich eine Aussöhnung mit den Arbeitnehmern erreicht. Ihre Anträge, die auch Abstriche an Vorstandsgehältern und Konzepte zur jährlichen Umsatzsteigerung um zehn Millionen Euro vorsahen, gingen in Bausch und Bogen unter.

