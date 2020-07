Hannover

Der Arbeitgeberverband NiedersachsenMetall schlägt Alarm: Im Zuge der Corona-Pandemie erwarte die Metall- und Elektroindustrie einen „verheerenden Stellenverlust“, 60.000 Stellen seien bis Ende 2021 niedersachsenweit in Gefahr, warnte der Verband am Donnerstag bei der Vorstellung seiner regelmäßigen Konjunkturumfrage. Laut der Befragung steht die Branche zwischen Harz und Heide vor „nie gekannten existentiellen Herausforderungen“. NiedersachsenMetall-Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt rechnet deswegen ab Herbst mit einer Insolvenzwelle.

Stellen werden nicht wiederbesetzt

Dieses Jahr dürften nach Schätzungen aufgrund der Umfrage 30.000 Stellen verloren gehen, „zu einem größeren Teil als Folge der Nichtwiederbesetzung von freiwerdenden Stellen, aber auch als unmittelbare Folge von Entlassungen“, erklärte Schmidt. Nach derzeitigem Stand sei auch im kommenden Jahr mit einem weiteren Stellenverlust in ähnlicher Größenordnung zu rechnen.

Ein Drittel plant Kündigungen

Laut der Umfrage, an der sich mehr als 800 Unternehmen beteiligten, planen 89 Prozent der befragten Betriebe in der Metall- und Elektroindustrie (M+E) in diesem Jahr personelle Anpassungmaßnahmen – also Stellenreduzierungen – über die Nicht-Wiederbesetzung von freiwerdenden Jobs. Im Dienstleistungssektor sind es 80 Prozent, in Einzelhandel und Gastronomie 89 Prozent. Für das kommende Jahr liegt der Wert für die M+E-Unternehmen bei 65 Prozent, für Dienstleister bei 62 Prozent sowie für Einzelhandel und Gastro bei 49 Prozent. Betriebsbedingte Kündigungen planen im zweiten Halbjahr rund ein Drittel der Unternehmen über alle Branchen.

Insolvenzwelle im Herbst?

Angesichts dieser Werte rechne er mit einer Insolvenzwelle im Herbst, die sich auf den Arbeitsmarkt durchschlagen werde. Die gegenwärtige Ruhe sei „trügerisch“, viele Unternehmen würden die Corona-Epidemie zum Anlass nehmen, „echte Strukturanpassungen“ durchzuführen und Stellen ins südosteuropäische Ausland verlegen. „Diese Arbeitsplätze sind unwiederbringlich weg.

Auftragslage in allen Branchen schlecht

Anhand der Ergebnisse werde deutlich, dass die große Mehrheit der Betriebe das Jahr 2020 „bereits abgehakt“ habe, hieß es. So verzeichnet die M+E-Branche im laufenden Jahr ein Umsatzminus von 40 Prozent (darunter Maschinenbau 32 Prozent, Autobau 45 Prozent), das Segment Dienstleistung ein Minus von 55 Prozent sowie Handel und Gastronomie von 40 Prozent. Die aktuelle Auftragslage wird branchenübergreifend von 80 bis 90 Prozent der Betriebe als schlecht oder sehr schlecht bezeichnet. Als Folge weiter ausbleibender Aufträge sei eine Zuspitzung der Krise im Maschinenbau im Herbst wahrscheinlich, so Schmidt. Vor Mitte 2021 rechne ein Gros der Unternehmen nicht mit einer Besserung der Lage.

Problem Liquidität

Als größtes Problem nennen alle Branchen die Liquidität, die sich im Herbst noch einmal deutlich verschlechtern dürfte – im Bereich M+E sind es 89 Prozent, bei Dienstleistung und Handel sowie Gastronomie jeweils 98 Prozent. Mehr denn je gelte jetzt die Maxime „Cash is King“, so Schmidt. Es seien weiterhin staatliche Überbrückungshilfen in Form von Zuschüssen dringend notwendig. Zudem müsste die Politik steuerliche Maßnahmen beschließen, „die den Unternehmen neue Kraft geben, zu investieren und am Standort zu bleiben“. „Zwingend“ sei die Ausweitung des Verlustrücktrages, bei dem Gewinne aus dem Vorjahr mit den Verlusten des aktuellen Jahres verrechnet werden können. Außerdem müssten EEG-Umlage und Soli komplett abgeschafft sowie die Körperschaftssteuer gesenkt werden.

Von Inken Hägermann