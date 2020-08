Hannover

Die deutsche Industrie scheint sich überraschend gut von den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erholen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, sind die Auftragseingänge im Juni im Vergleich zum Vormonat um 27,9 Prozent angestiegen. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von zehn Prozent gerechnet. In Niedersachsen legten die Aufträge im Vergleich zum Mai um 20 Prozent zu. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes NiedersachsenMetall, zeigte sich dennoch wenig optimistisch: Die Zahlen würden „keineswegs auf eine wirtschaftliche Erholung hindeuten“ , sagte er.

Bereits im Mai leichte Erholung

Nachdem in Folge der Corona-Krise die Auftragseingänge im April um 26,1 Prozent eingebrochen waren, folgte laut den Statistikern im Mai eine leichte Erholung von 10,4 Prozent. Der Juni fiel nun noch besser aus.

Entscheidend, so Schmidt, seien aber nicht etwa die prozentualen Zuwachsraten, sondern die absoluten Zahlen. „Tatsächlich liegen die Umsätze der Metall- und Elektroindustrie derzeit im Schnitt rund 40 bis 50 Prozent unter dem Vorjahresniveau“, erklärte der Chef von NiedersachsenMetall. „Das ist auf Dauer zu wenig, um die Beschäftigung am Standort stabil zu halten.“ Ein Gros der Unternehmen gehe davon aus, dass sich die Situation weiter verschärfen würde. Sie rechneten vor 2022 „mit keiner durchgreifenden Verbesserung“. Deswegen sei das „ständige Gerede von der zweiten Welle brandgefährlich“, es schüre lediglich weitere Verunsicherung.

„Großer Schritt“

Das Bundeswirtschaftsministerium bezeichnete das Plus von fast 28 Prozent als „großen Schritt“. Damit würden die Auftragseingänge wieder das Niveau von 90,7 Prozent der Bestellungen vor Ausbruch der Pandemie im vierten Quartal 2019 erreichen. Allerdings, so schränkte das Ministerium ein, „hinken die Aufträge aus dem Ausland der Entwicklung im Inland hinterher“.

Inlandsaufträge steigen stärker an

Tatsächlich legten die Ordern aus dem Inland mit 35,3 Prozent deutlicher zu als aus dem Ausland (22 Prozent). Ähnlich das Bild in Niedersachsen: Bei den Inlandsaufträgen verzeichneten die Statistiker ein Plus von 25 Prozent zum Vormonat, bei den Auslandsaufträgen lag der Zuwachs bei lediglich 16 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, also dem Juni 2019, lagen die Bestellungen in Niedersachsen um 13 Prozent niedriger. Auf Bundesebene lag das Minus beim Vorjahresvergleich bei 11,3 Prozent.

Weniger Kurzarbeit

Die positive Entwicklung der Auftragseingänge im Juni wird gestützt von den Berechnungen des Ifo-Instituts zur Kurzarbeit: Demnach ist die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit von 7,3 Millionen im Mai, auf 6,7 Millionen im Juni und schließlich 5,6 Millionen im Juli gesunken. Damit schrumpfte der Anteil der Kurzarbeiter an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 20 auf 17 Prozent.

Von Inken Hägermann und Alexander Sturm