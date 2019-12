Wackelt die Wirtschaft?

HANNOVER

Die deutsche Maschinenbau-Industrie steht unter Druck: 2020 rechnet der Branchenverband VDMA mit einem Rückgang der Produktion um rund zwei Prozent. Im laufenden Jahr sei die Produktion bereits um 1,8 Prozent gefallen, die Auftragseingänge sogar um neun Prozent, teilte der VDMA mit. Zwar sah man beim VDMA zuletzt auch leichte Entspannungssignale – diese seien aber nicht viel mehr als „ein Ende des Abwärtsprozesses“, hieß es. Beeinträchtigt die angespannte Lage der exportorientierten deutschen Schlüsselindustrie auch den Rest der Wirtschaft?

ZEW-Index legt zu

Offenbar weniger, als man glauben sollte: Der aktuelle ZEW-Konjunkturindex weist in eine andere Richtung. Wie das Zentrum für Europäische Wirtschaft ( ZEW) mitteilte, sind die Konjunkturerwartungen von Experten (200 befragte Volkswirte, Analysten und Fondsmanager) für Deutschland im Dezember überraschend deutlich um 12,8 Punkte auf 10,7 Zähler gestiegen – der höchste Stand seit Februar 2018. Analysten hatten lediglich mit einer leichten Verbesserung auf 0,3 Punkte gerechnet. Auch die Konjunkturerwartungen für die Eurozone kletterten deutlich auf 11,2 Punkte – erwartet worden war ein Wert von -1,0.

„Silberstreif am Horizont“

Die letzten Signale von Frühindikatoren seien allesamt positiv gewesen, schreibt dazu Christian Lips, Chef-Volkswirt der Nord/LB, in einer Analyse. Allerdings würden die „anhaltend schwachen harten Konjunkturdaten aus dem Industriesektor“ noch zur Vorsicht anhalten. „Der jüngste Rückgang der Auftragseingänge und die nach wie vor gedämpfte Industrieproduktion belegen die nach wie vor hohe Fragilität der konjunkturellen Entwicklung“, so Lips. Bezogen auf die Signale der Frühindikatoren könne man deswegen „von einem Silberstreif am Horizont sprechen – nicht mehr, aber auch nicht weniger“, konstatiert der Experte.

Ein leicht positiver Indikator sind zum Beispiel die Auftragseingänge für die niedersächsische Industrie im Oktober: Wie das Statistische Landesamt meldete, wuchs die Nachfrage nach Industriegütern aus niedersächsischer Produktion im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht um ein Prozent.

Die unterschiedlichen Industriebranchen schnitten allerdings ausgesprochen unterschiedlich ab: Während die Nachfrage für elektrische Ausrüstungen um satte 22 Prozent zulegte und die Bestellungen für Pkw und Autoteilen immerhin noch um sechs Prozent stiegen, verzeichneten andere Bereiche deftige Rückgänge. Unternehmen der Metallerzeugung und -bearbeitung meldeten ein Minus der Bestellungen von 18 Prozent, der Maschinenbau ein Minus von 15 Prozent und der Bereich Metallerzeugnisse ein Minus von acht Prozent.

Insolvenzen auf Vorjahresniveau

Und auch bei den Insolvenzen macht sich laut Creditreform „die anhaltende Schwäche der Industrie“ bemerkbar: Während die Zahl der Unternehmenspleiten in 2019 auf Vorjahresniveau verharrt (und damit auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren), verzeichneten die Statistiker für das verarbeitende Gewerbe, zu dem auch der Maschinenbau gehört, ein Plus der Insolvenzen um 6,6 Prozent. „Auch mittlere Unternehmen als Zulieferer der ’Großen’ werden zunehmend in Mitleidenschaft gezogen und spüren die Auswirkungen“, heißt es in einer Mitteilung.

Beim Arbeitgeberverband NiedersachsenMetall blickt man deswegen weiterhin angespannt auf das kommende Jahr: Viele Frühindikatoren, die verbandseigene Kurzarbeiterergebung und aktuelle Rückmeldungen zur Auftragslage würden darauf hinweisen, „dass uns ein herausforderndes Jahr 2020 bevorsteht“, teilte der Verband mit. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von NiedersachsenMetall, fordert deswegen schon länger, die Regelungen zur Kurzarbeit neu auszurichten: So sollte es wie während der Finanzkrise 2008/2009 möglich sein, die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate auszuweiten. VDMA-Präsident Carl Martin Welcker schloss sich dieser Forderung an. Es werde nun für die Unternehmen darum gehen, „die bestehende Mannschaft an Bord zu halten“, sagte er.

Von VON INKEN HÄGERMANN UND FRIEDERIKE MARX