Rettung der Nord/LB: Teuer, aber notwendig

Hannover

Ja, ein günstiges Unterfangen ist sie nicht gerade, die Rettung der Nord/LB. Nicht nur, dass das Land Niedersachsen 1,5 Milliarden direkt als Finanzspritze an die Landesbank transferiert und so mit den Partnern zusammen 3,64 Milliarden aufbringt, auch noch Garantien in Höhe von 5,1 Milliarden Euro übernimmt man. Bis zu 6,6 Milliarden Euro stehen also auf dem Spiel.

Allerdings ist es tatsächlich unwahrscheinlich, dass das Land jemals komplett für diese Garantiesumme einstehen muss, die im Lauf der Jahre auch immer kleiner werden wird. Noch einleuchtender für das teure Manöver ist aber ein anderer Punkt – nämlich die Alternativen. Eine Abwicklung der angeschlagenen Nord/LB hätte das Land Niedersachsen ebenfalls Milliarden gekostet, man darf von mindestens vier bis fünf Milliarden ausgehen.

Er rette ja nicht irgendeine Bank, argumentiert Finanzminister Reinhold Hilbers, sondern sichere Landesvermögen, schließlich hält das Land 60 Prozent der Anteile an der Nord/LB. Im Fall einer Abwicklung hätte man auch zahlen müssen – und „null Landesvermögen“ übrig, so der CDU-Politiker. Gerade für den Mittelstand ist die Landesbank zudem eine wichtige Adresse in Kreditfragen – dieser Pfeiler für die niedersächsische Wirtschaft wäre einfach weggebrochen. Das galt es zu verhindern.

Von Inken Hägermann