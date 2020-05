Klima und Corona: Keine RolleRückwärts bei der Verkehrswende

Berlin

Mailand oder Brüssel – einige Städte in Europa machen es vor und nutzen den Lockdown, um die Verkehrsräume umzugestalten. Denn auch das Radfahren ist in der Krise sicher, stärkt noch dazu das Immunsystem und beansprucht im Vergleich zum Autoverkehr wenig Platz. Doch wer in den vergangenen Tagen Fahrrad gefahren ist, merkt wie die Radinfrastruktur hierzulande an ihre Grenzen stößt. Ein Ausbau wäre dringend erforderlich – auch mit Blick auf unsere langfristigen Probleme wie den Klimawandel.

Abwrackprämie nur einseitige Förderung

Die Konzentration auf den Autoverkehr würde die Innenstädte indes wieder nur verstopfen. Auch die Frage, inwieweit eine Abwrackprämie der Umwelt zuträglich wäre, ist sicherlich diskussionswürdig. Das zeigen zum Beispiel auch Erfahrungen aus der Kaufprämie für Elektroautos. Das große Rennen um möglichst sparsame, aber auch sehr teure E-Fahrzeuge würde wahrscheinlich nicht beginnen. Die Abwrackprämie wäre somit nur ein Sinnbild für die einseitige Förderung eines Verkehrsträgers.

Von Sascha Priesemann