Keine Ahnung von Geld: Swiss-Life-Chef Arnold fordert Schulfach Finanzen

Herr Arnold, Sie sind seit rund zwei Jahren Chef von Swiss Life Deutschland. Was hat sich seither verändert – im Unternehmen und bei Ihnen?

Im Unternehmen hat sich nicht viel verändert, weil ich von Anfang an den Antrieb und auch den Auftrag hatte, das fortzuführen, was mein Vorgänger Markus Leibundgut seit 2013 bei Swiss Life auf den Weg gebracht hat. Für unsere Vertriebseinheit hier in Hannover bedeutet das unter anderem, dass wir die Finanzberatung in Deutschland weiterbringen möchten, dass wir uns qualitativ auf einem hohen Niveau bewegen. Dieser Weg ist auch sehr erfolgreich, in den vergangenen zwei Jahren sind wir ordentlich gewachsen. Für mich persönlich hat sich geändert, dass ich Paris, wo ich für einen großen Versicherungskonzern gearbeitet habe, verlassen habe und jetzt zwischen Hannover, München, Zürich und Köln pendele – meine Reisetätigkeit hat also enorm zugenommen.

Wie sind die Halbjahreszahlen bei Swiss Life Deutschland ausgefallen?

Sehr, sehr gut. Wir haben ja ein zweigeteiltes Geschäftsmodell, in Hannover ist unsere Finanzberatung mit den Marken Swiss Life Select, Tecis, Horbach und Proventus angesiedelt, in Garching bei München sitzt das Lebensversicherungsgeschäft. Die Finanzvertriebe haben in den ersten sechs Monaten 2019 mit dem Neugeschäft die Einnahmen um 11,1 Prozent gesteigert – das ist das zweite zweistellige Wachstum in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Das zeigt, dass wir kontinuierlich wachsen und ist auch eine Folge unserer Strategie, die Zahl der Berater bis 2021 deutlich aufzustocken. In der Versicherung in Garching ist das Neugeschäft um 14,7 Prozent gestiegen, die Beiträge legten um 2,4 Prozent zu. Wir sind in beiden Unternehmensteilen sehr positiv gestimmt.

Vor knapp einem Jahr haben Sie angekündigt, dass die Zahl der Berater bei Swiss Life bis 2021 um rund 700 auf 4250 steigern soll. Wie weit ist man bisher dabei gekommen?

Wir haben allein 2019 die Zahl der lizenzierten Berater um acht Prozent auf aktuell 4000 gesteigert, die für Swiss Life in Deutschland tätig sind. Damit liegen wir über Plan. Besonders freut uns, dass wir sehr viele Nachwuchskräfte gewinnen konnten, der Altersschnitt unserer Berater liegt mit rund 35 Jahren fast 20 Jahre unter dem Branchenschnitt.

Welche Schritte plant Swiss Life, um weiter zu wachsen?

Wir investieren stark in die Qualität der Berater und planen deshalb für 30 Millionen Euro ein Karriere-Campus hier am Standort. Der Bauantrag ist gerade eingereicht worden, wir hoffen, dass wir bis 2021 einziehen können. Hintergrund dafür ist, dass unsere Schulungs- und Tagungsräume nicht mehr ausreichen, wir brauchen mehr, professionellere Räumlichkeiten. Ein Raum für Weiterbildung. Außerdem investieren wir sehr viel in digitale Schnittstellen, haben gerade ein neues Kundenportal zum Halbjahr gelauncht. Damit haben die Kunden die Möglichkeit, auf ihrem Smartphone, Tablet oder PC digital nachzuvollziehen, was sie an Versicherungen besitzen. Bankkonto und Aktiendepots können ebenfalls einbezogen werden, so dass man mit diesem Finanzcockpit einen sehr praktischen Gesamtüberblick über die Vermögenssituation hat. Nach den ersten drei Monaten hat sich bereits eine fünfstellige Anzahl an Kunden angemeldet.

Wird also künftig die Vermittlung nur noch online laufen? Oder gibt es weiter Bedarf nach persönlicher Beratung?

Für uns ist die persönliche Beratung entscheidend. 20 Prozent der Kunden in Deutschland empfinden sich als „Do-it-yourselfer“, die sich in der Lage sehen, ihre Finanzen selbst zu verwalten. Bei 80 Prozent ist das also nicht so – und die sind gegenüber einer Finanzberatung aufgeschlossen. Wir investieren in Finanzberatung, weil wir einen großen Bedarf sehen. Natürlich muss ich heutzutage auch digitale Schnittstellen vorhalten. Aber ohne persönlichen Berater geht es nicht.

In den vergangenen Jahren sind die Regeln für den Versicherungsverkauf stetig strenger geworden, um die Beratungsqualität zu steigern – wie bewerten Sie das?

Ich finde das uneingeschränkt gut. Ich bin seit über 30 Jahren in der Branche tätig, habe auch immer viel im Vertrieb gearbeitet. Der Gesetzgeber hat zu Recht die Regulierung im Bereich der Beratungsqualität angezogen. Es geht ja um viel, nämlich die finanzielle Situation der Kunden und da darf man nichts dem Zufall überlassen. Deswegen halten wir es für richtig, dass es verbindliche Regeln gibt, wie etwa ein Beratungsgespräch und die Dokumentation ablaufen sollen, damit man nachvollziehen kann, was da passiert ist.

Das bedeutet einen hohen bürokratischen Aufwand.

In der Tat, aber da können wir unsere Expertise sehr gut einsetzen. Wir sind einer der größten produktgeberübergreifende Finanzvertriebe in Deutschland und haben viele Experten, die unsere Berater mit den notwendigen Tools ausstatten, um die Beratung und die Dokumentation möglichst übersichtlich und verständlich zu gestalten.

Weiß der Kunde die neue Transparenz zu schätzen? Oder ist er eher genervt, dass er mehr lesen muss?

Meines Erachtens weiß der Kunde es zu schätzen, dass die Inhalte des Gesprächs festgehalten werden und er das später nachlesen kann. Aber lange Dokumentationen schauen sich die wenigsten später noch mal an.

Die strengere Regulierung hatte ja Gründe. Was ist zuvor falsch gelaufen?

Wir kommen aus einer Zeit, wo der „Product Push“, also das Vermitteln von einzelnen Produkten eine große Rolle spielte, sowohl bei den Finanzberatungs- und Versicherungsunternehmen wie auch den Banken. Da gab es ein Produkt des Monats und viel drehte sich darum, dieses einzelne Produkt so oft wie möglich zu verkaufen. Heute geht es wieder darum, was kann der Kunde sich leisten, wo will er hin, was hat er vor in den kommenden Jahren? Erst wenn man das weiß, kann man darauf schließen, welches Produkt oder welche Kombination für den einzelnen Kunden sinnvoll ist. Das erklärt auch, warum wir mit unserem Beratungsmodell in den vergangenen Jahren gegen den Branchentrend kontinuierlich wachsen. Jetzt zahlt sich aus, dass wir bereits vor Jahren von der Ausrichtung auf einzelne Produkte weggegangen und auf eine umfassende Beratung umgeschwenkt sind, die sich an den Möglichkeiten und Zielen des Kunden orientiert.

Wie sehr lastet heute noch das AWD-Erbe auf Swiss Life? Der AWD wurde für seine Vertriebsmethoden scharf kritisiert.

Ich würde nicht sagen, dass es auf uns lastet. Diese Zeit ist vorbei, für den Kunden spielt der Name AWD keine Rolle mehr. Wir heißen seit mehreren Jahren Swiss Life, das Unternehmen ist heute grundsätzlich anders aufgestellt und unsere Konzernmutter in der Schweiz steht für Solidität, Bodenständigkeit. Wir sind extrem auf Reputation bedacht, haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch.

Was kann der Berater der Swiss Life-Vertriebe besser als ein Berater der Sparkasse?

Wir arbeiten hier nach dem Best-Select-Prinzip, wir wählen im Gespräch mit dem Kunden aus 250 Produktpartnern das Beste aus. Wir haben viel Geld investiert, um unsere Software-Tools auf dem aktuellsten Stand zu halten, die den Markt ständig vergleichen und immer das beste Angebot finden sollen. Das unterscheidet uns von vielen anderen Anbietern, die überwiegend an einen einzelnen Produktpartner gebunden sind. Außerdem bilden wir unsere Berater sehr umfassend aus, nicht nur in einer Versicherungskategorie, sondern in allen – sie kennen sich aus mit Sach-, Kranken- und Lebensversicherung, aber auch mit Bankprodukten, Finanzierungen und Immobilien. Damit können wir das ganze Portfolio der umfassenden Beratung bedienen.

Die Politik plant einen Provisionsdeckel für Versicherungsvermittler – was halten Sie davon?

Ich empfinde das als ein wenig ungerecht. Provisionen spielen bei den verschiedenen Vertriebsformen eine unterschiedliche Rolle: Es gibt Vertriebsarten, bei denen erhält der Vermittler keine Provision, sondern ein Angestelltengehalt. Wenn man nur die Provision deckelt, sind alle Systeme, in denen der Berater anders bezahlt wird, begünstigt gegenüber den Systemen, in denen nur Provision vorgesehen sind, obwohl die Kostenbelastung für den Kunden die Gleiche ist. Das ist eine Ungleichbehandlung der Vertriebsformen, deshalb halten wir einen Provisionsdeckel für ordnungspolitisch bedenklich. Außerdem haben wir durch die vielen neuen Regulierungen die Fehlentwicklungen des Marktes bereits eingedämmt, es kam in den vergangenen Jahren keineswegs zu Provisionsexzessen. Heute werden Provisionen in einem sehr vernünftigen Maß gezahlt. Zuletzt gilt: Altersvorsorge und Absicherung sind wichtig für ein selbstbestimmtes Leben. Deshalb müssen wir auch sicherstellen, dass jeder Bürger unabhängig vom Einkommen Zugang dazu erhält. Allerdings wäre ein Provisionsdeckel für uns kein Grund, unser Geschäft aufzugeben.

Wie beeinflusst die lange Niedrigzinsphase Ihr Geschäft?

Es verändert die Art und Weise der Anlage. Heute ist es wichtiger zu wissen, in welchem Zeitrahmen möchte der Kunde auf sein Geld zugreifen. Braucht er das kurzfristig oder möchte er langfristig sparen? Anlage hat etwas mit Risiko zu tun – bei einer kurzfristigen Anlage ist das Risiko in der Regel höher. Langfristig kann man Risiken besser glätten. Als Anlageformen stehen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Immobilien und Aktien zur Verfügung. Bei Staatsanleihen bekommt man kaum noch Zinsen, also muss man heute verstärkt in die anderen drei Anlageformen umschwenken. Bei unserem Lebensversicherungsgeschäft in Garching spielen Immobilien und Aktien heute eine deutlich größere Rolle als in früheren Jahren.

Grundsätzlich sind die Deutschen nicht besonders engagiert beim Thema private Altersvorsorge. Woran liegt das?

Wir haben in Deutschland einen Hang zum Sparbuch, das lernen wir schon als Kind kennen. Das ist unsere Grundmentalität. Anders als die angelsächsischen Länder haben die Deutschen keine Neigung zu Aktien. Deswegen tun wir uns heute, wo das Sparbuch kaum noch Zinsen bringt – wenn überhaupt –, deutlich schwerer damit, auf andere Anlageklassen auszuweichen. Es ist aber nicht mehr möglich, einen nennenswerten Vermögensaufbau fürs Alter zu betreiben, ohne auch in Aktien zu investieren.

Wie kann man das ändern?

Wir müssen schon in der Schule anfangen, den jungen Leuten beizubringen, wie sich das mit den Finanzen verhält. Einer unserer Wünsche an die Politik ist es deshalb, ein Schulfach Finanzen einzuführen. Denn laut Umfragen möchten das auch 92 Prozent der 16- bis 25-Jährigen. Die Finanzausbildung in Deutschland kommt echt zu kurz. Dabei ist es wichtig, dass wir Finanzen nicht zu einem Buch mit sieben Siegeln machen, sondern das Buch für alle öffnen. Das zeigen unsere Erfahrungen mit Kunden: Wir sind mittlerweile ein bedeutender Partner für junge Leute, 70 Prozent unserer Neukunden sind Millenials zwischen 20 und 35 Jahren. Und die sagen: Wir verstehen davon viel zu wenig.

Lange waren Frauen beim Thema Vorsorge defensiver als Männer unterwegs. Stimmt das heute noch?

Laut unserem Vorsorge-Report hat sich die Lage verbessert. Das Durchschnittsalter unserer Kundinnen lag lange bei 34 Jahren und ist nun auf 31 Jahre gesunken. Sie fangen also eher an, sich selbstbestimmt um das Thema Vorsorge zu kümmern und sind dabei breiter aufgestellt als die männlichen Kunden.

