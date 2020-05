Investitionen: In der Krise muss man klotzen

Berlin

Es gibt verschiedene Wege, mit Krisen umzugehen. Wegducken und abwarten ist eine Möglichkeit. Andere sehen sich berufen, der Welt ihre Meinung aufzuschwatzen – und verbreiten im Netz und auf der Straße abstruse Theorien. Weitere wollen mit alten Ideen an frisches Geld aus den Fördertöpfen, auch wenn dieses an anderer Stelle viel dringender gebraucht wird. Fest steht: Es wird gerade sehr unübersichtlich hierzulande – und jeder ist sich selbst der nächste.

Bei allem Leid gibt es auch eine Chance

Oder nicht? Fachleute einer Berliner Denkfabrik zeigen, dass es bei allem Leid auch so etwas wie eine Chance gibt. Wenn die Regierung schon bereit ist, Geld auszuschütten, dann sollte sie das Portemonnaie ganz aufmachen und den Investitionsstau, der das Land seit Jahren lähmt, ein für allemal beenden. Strompreise senken, damit sich E-Mobilität rechnet. Kaufanreize für zukunftsträchtige Technologien in allen Branchen. Sonne im Süden, Wind im Norden und dazwischen innovative Projekte rund um Wasserstoff fördern – so wird das Land beim Thema erneuerbare Energien zum Global Player. Sicher: Das kostet sehr viel Geld. Dafür gibt es aber auch viel: Eine Vision, Aufbruchstimmung und eine Lösung für den mit der Klimabewegung deutlich gewordenen Generationenkonflikt. In der Krise muss man klotzen – vielleicht ist das ja der richtige Weg.

Von Harald Thiel