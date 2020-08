Hannover

Continental-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer ist hoffnungsvoll, dass trotz eines historisch schlechten zweiten Quartals am Ende des Jahres operativ schwarze Zahlen stehen.

Conti hat ein schlimmes zweites Quartal erlebt. Immerhin hat man besser als der Markt abgeschnitten. Woran lag es?

Unsere Produkte sind auch im vergangenen Quartal in mehr Autos verbaut worden. Die weltweite Autoproduktion ist im zweiten Quartal um 45 Prozent zurückgegangen, unser Umsatz um 40 Prozent. Wir schneiden also rund fünf Prozentpunkte besser ab. Das zweite Quartal ist zudem nicht ganz so schlecht gelaufen wie wir im April befürchtet hatten. Auch, weil wir es geschafft haben, schnell und erfolgreich unsere Kosten anzupassen.

Wo wurde gespart?

Es handelt sich um eine Vielzahl von Maßnahmen. Wir haben auf allen Ebenen Kostenbewusstsein gezeigt. Wir prüfen an jedem Standort jede Maßnahme, ob sie notwendig ist, etwa ob man die geplante Neuanschaffung einer Maschine verschiebt, wenn sie noch gut läuft. Das geht über alle Bereiche. In der Administration haben wir sämtliche Kosten auf ihre Notwendigkeit überprüft. Es gab Entwicklungsprojekte, die teilweise von uns, teilweise von den Kunden verschoben wurden. Auch Kurzarbeit bedeutet natürlich eine finanzielle Entlastung für den Konzern. Über das Gesamtjahr wollen wir die Fixkosten um mehr als fünf Prozent senken. Da sind wir auf einem guten Weg.

Ist auch für das Gesamtjahr ein Verlust zu erwarten?

Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit trauen wir uns derzeit keine detaillierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu. Für das Gesamtjahr hoffen wir, beim bereinigten operativen Ergebnis schwarzen Zahlen zu sehen.

Derzeit wird über eine Reduzierung der Arbeitszeit verhandelt.

Wir haben Sondierungsgespräche mit den Arbeitnehmervertretern gestartet, um zu schauen, wie wir eine Corona-Brücke gemeinsam bauen können. Sie soll uns wirtschaftlich gesund in die Zukunft führen. Ein Pfeiler dieser Brücke könnte eine kollektive Senkung der Arbeitszeit sein. So wie es Ergebnisse dieser Gespräche gibt, werden wir diese kommunizieren.

Ist bekannt, ob und in welcher Größenordnung weitere Jobs wegfallen?

Nein, das steht noch nicht fest. Wir prüfen derzeit noch die wahrscheinlichsten Szenarien für die kommenden Jahre und die Entwicklung der Zahlen. Zu dem Transformationsprozess, der uns ohnehin beschäftigt hat, müssen wir unsere Maßnahmen nun zusätzlich an die wegen Corona geringeren Volumina der Industrie anpassen, damit wir auch künftig erfolgreich im Markt unterwegs sein können.

Sollte es zu Arbeitszeitverkürzungen kommen, ist es dann denkbar, dass keine weiteren Stellen abgebaut werden?

Die Diskussion laufen und es handelt sich um sehr intensive Gespräche. Wir können aber noch nichts dazu sagen. Das dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Von Inken Hägermann