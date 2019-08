HANNOVER

Als Darko Trboljevac vor vier Jahren in Deutschland ankam, sprach er kaum Deutsch und fing über eine Zeitarbeitsfirma als Produktionshelfer bei der Vereinigten Schmirgel- und Maschinenfabrik AG (VSM) in Hainholz an. Dass der 35-Jährige aus Serbien viel mehr drauf hat, fiel schnell auf. Am Mittwoch nun hat die IHK Hannover seinen serbischen Berufsabschluss zum Industriemechaniker anerkannt. Es handelte sich um die 2000. Anerkennung der hannoverschen IHK

Damit kommen zehn Prozent der Anerkennungen von ausländischen Berufsabschlüssen in Deutschland aus der Wirtschaftsregion Hannover, freute sich Horst Schrage, Hauptgeschäftsführer der IHK Hannover. Runtergerechnet auf die Wirtschaftsleistung der Region waren eigentlich nur fünf Prozent erwartbar.

Gute Quote

Die Erfolgsquote der heimischen IHK sei damit doppelt so hoch wie im Bundesschnitt, so Schrage. Das habe wohl damit zu tun, dass die IHK Hannover – anders als die meisten anderen Industrie- und Handelskammern, die ihre Anerkennungsstelle zentralisiert haben – Beratung, Förderung und Anerkennung selbst anbietet. Durch diesen IHK-Service vor Ort habe die Wirtschaftsregion Hannover „gute Voraussetzungen, um Zuwanderung von neuen Mitarbeitern mit beruflicher Ausbildung aktiv zu fördern“ und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sagte Schrage.

„Ich war ein Niemand“

Darko Trboljevac freute sich sichtbar über die Anerkennung seiner vierjährigen Ausbildung. „Ich war ein Niemand, als ich hier ankam.“ Der IHK und VSM danke er für die Unterstützung. „Ich möchte mehr erreichen, mich weiter qualifizieren“, sagte er. Joachim Zahl, Abteilungsleiter bei VSM und Trboljevacs Mentor, glaubt an seinen Schützling: „Ich bin sicher, dass er auch das nächste selbstgesteckte Ziel erreichen wird.“ Sehr schnell habe er gemerkt, dass der 35-Jährige, der auf eigene Initiative einen Deutsch- und einen Integrationskurs machte, nicht nur viel technisches Verständnis, sondern auch großen Einsatz und Engagement zeigte. Er fragte nach seinen bisherigen Qualifikationen, förderte ihn. Nach einem Jahr Zeitarbeit bekam Trboljevac einen Festvertrag bei VSM als Maschinenbediener, heute ist er auf fünf verschiedenen Anlagen einsetzbar. „Wir brauchen solche Leute“, so Zahl. Sowohl er als auch VSM-Chef Bernhard von Zeyl betonten, wie gern man den Serben in der Firma sehe – zumal er mit seinem Berufsabschluss auf dem freien Markt wohl die freie Wahl hätte. „Ich freue mich auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit“, sagte Zahl lachend. „So leicht lasse ich dich nicht ziehen.

Deutschland besser kennenlernen

Trboljevac will nun auch die Anerkennung seines Diploms als Ingenieur vorantreiben und besser Deutsch lernen. Anfangs sei er noch häufiger in die alte Heimat gereist, erzählte er. Doch seine letzten Urlaube habe er mit seiner deutschen Freundin an Ost- und Nordsee verbracht. „Ich möchte das Land kennenlernen, in dem ich jetzt lebe.“

Von INKEN HÄGERMANN