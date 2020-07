Hannover

Keine Schnittchen, keine Bockwurst, kein Kartoffelsalat – wegen der Corona-Pandemie hat der Technologiekonzern Continental seine diesjährige Hauptversammlung ins Internet verlegt. Und so stand Conti-Vorstandschef Elmar Degenhart am Dienstag nicht wie gewohnt auf der Bühne des Kuppelsaals im Hannover Congress Centrum (HCC), sondern im Saal Herrenhausen der Conti-Zentrale. Die Aktionäre verfolgten die Veranstaltung per Live-Stream und stimmten online ab.

Zweites Quartal schwach wie 1945

Conti veröffentlichte das Manuskript der Degenhart-Rede vor einer knappen Woche, damit die Anleger in ihren Fragen darauf eingehen konnten. Wie berichtet, rechtfertigte der Conti-Chef darin die Verschärfung des bereits im Herbst 20219 verkündeten Sparkurses. Die Corona-Pandemie habe die Belastungen des ohnehin stattfindenden Transformationsprozesses in der Auto- und Zulieferindustrie noch verstärkt. Das zweite Quartal 2020 sei das „historisch schwächste der Autoindustrie seit 1945“ gewesen. Das Folgequartal lief ein wenig besser, dennoch gelte: „Wir rechnen mit einem sehr schwierigen dritten Quartal.“ Eine genauere Prognose für 2020 könne man angesichts der unklaren Auswirkungen der Corona-Pandemie immer noch nicht abgeben, erklärte Degenhart. Bereits vor Corona habe sich die Automobilindustrie im Transformationsprozess befunden. „Das Virus verschärft vor allem den konjunkturellen Rückschlag“, so Degenhart. Deswegen baue man jetzt eine „ Corona-Brücke über die kommenden Jahre“. Allerdings werde die Autoindustrie lange unter den Corona-Auswirkungen leiden müssen. Conti rechne damit, dass man erst nach 2025 das Produktionsniveau von 2017 wieder erreichen werde.

Knapp 80 Fragen von Aktionären

Knapp 80 Fragen hatten die Anleger zur Online-Hauptversammlung eingereicht, damit bewege man sich auf dem Niveau der Vorjahre, hieß es. Rund 4000 Zugriffe zum Live-Stream wurden gezählt, davon waren 600 Aktionäre mit Stimmrecht. Zu den Präsenz-Hauptversammlungen von Conti kommen üblicherweise um die 1000 Personen, darunter Aktionäre, Journalisten und Gäste. Klar ist: Die Online-Hauptversammlung dürfte deutlich preisgünstiger ausgefallen sein als eine Präsenz-Veranstaltung.

Zusätzlich Kosten sparen

Das kommt den Sparplänen des Zulieferers entgegen, die Degenhart erneut erläuterte. Zusätzlich zum Programm „Transformation 2019-2029“, das die Bruttokosten um 500 Millionen Euro pro Jahr drücken soll, müsse man bis 2022 mehrere hundert Millionen einsparen. Dazu sei man in Gesprächen mit dem Betriebsrat. „Wir reduzieren Investitionen, wir verringern Arbeits- und Sachkosten“, so Degenhart. „Wir sparen jetzt zusätzlich Geld ein.“ Laut Transformationsprogramm könnten bis 2029 weltweit bis zu 20.000 Jobs von Abbau und Veränderungen betroffen sein. Auch weiterer Personalabbau sei wegen der aktuellen Lage möglich, hieß es. „Es ist möglich, dass wir betriebsbedingt kündigen müssen“, wiederholte Degenhart eine Ankündigung, die bereits Anfang Juni bekannt wurde. Das sei aber die letzte Möglichkeit.

85 Millionen Euro Kurzarbeitergeld

In Deutschland hat Conti wegen Corona für 30.000 Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Man werde vermutlich rund 85 Millionen Euro Kurzarbeitergeld rückerstattet bekommen, sagte Personalvorstandsfrau Ariane Reinhart. Staatshilfen habe Conti bisher nicht bezogen, man sei zuversichtlich, ohne Unterstützung durch die Krise zu kommen.

