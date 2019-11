Hannovers Abhängigkeit von der Gewerbesteuer

HANNOVER

Die IHK Hannover kritisiert die Zahl der Hebesatzerhöhungen in der Region Hannover in den vergangenen zehn Jahren: Seit 2008 hätten die Kommunen in der Region die Gewerbesteuer-Hebesätze um 30 Punkte auf 468 Punkte angehoben – ein Plus von sieben Prozent. Den höchsten Hebesatz nehmen die Stadt Hannover, Laatzen und Seelze mit 480 Punkten, den niedrigsten Gehrden mit 390. Das ist das Ergebnis des Gewerbesteuer-Reports der IHK Hannover

Das reale Gewerbesteueraufkommen erhöhte sich in der Region in den vergangenen zehn Jahren sogar um 87 Prozent (Niedersachsenweit: 48 Prozent). „Viele Kommunen in der Region Hannover haben an der Steuer­schraube gedreht, obwohl oft allein schon die gute Konjunktur zu stetig steigenden Steuereinnahmen geführt hat“, sagte IHK-Steuerexperte Guido Langemann. „In den letzten zehn Jahren hat es in der gesamten Region 43 Hebesatzerhöhungen, aber keine einzige Senkung gegeben.“ Damit habe man die „Jahre in der Champions League der Konjunktur“ ungenutzt verstreichen lassen: Weder wurde der Hebesatz in den einnahmestarken Jahren gesenkt, um attraktiver für Unternehmen zu werden, noch sei man eine Reform der Gewerbesteuer angegangen.

Stadt Hannover stark von Gewerbesteuer abhängig

Ein weiteres Ergebnis des IHK-Reports: Die Stadt Hannover ist in hohem Maße abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen. Der Anteil dieser Steuerart an den Gesamtsteuereinnahmen der Landeshauptstadt lag 2018 mit knapp 778 Millionen Euro bei 57 Prozent. In der Region Hannover liegt der Durchschnittswert bei 48 Prozent, niedersachsenweit bei 38 Prozent. Auch für Langenhagen (53 Prozent) und Burgwedel (43 Prozent) verzeichnet der Report einen hohen Anteil der Gewerbesteuer. Am niedrigsten ist der Wert in Springe (19 Prozent), Hemmingen (20 Prozent) und Gehrden (21 Prozent). Vor allem Kommunen mit einem hohen Gewerbesteueranteil könnten bei einer konjunkturellen Eintrübung Steuerausfälle erleiden, weil die Gewerbesteuer „überaus volatil“ (schwankend) sei, mahnt die IHK.

Experte rät zur Reform der Gewerbesteuer

Experte Langmann hält sinkende Gewerbesteuereinnahmen für ein realistisches Szenario: „Aktuell hat die Konjunktur Schwierigkeiten, das wird sich auch bei den Gewerbesteuereinnahmen niederschlagen“, sagt er. Er rät deswegen dringend dazu, die Gewerbesteuer zu reformieren. So könnte man die Zahl der Einzahler erhöhen – etwa, indem auch freie Berufe (Ärzte, Anwälte, etc.) gewerbesteuerpflichtig werden. „Damit verbreitert man die Basis“, so Langmann.

Experte: Kommunaler Finanzausgleich setzt falsche Anreize

Vordringlich sei aber vor allem eine Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs durch die niedersächsische Landesregierung: In der derzeitigen Form setze das Instrument „die falschen Anreize“, konstatiert Horst Schrage, Hauptgeschäftsführer der IHK Hannover. Die Finanzzuweisungen des Landes seien derzeit an das Verhältnis der tatsächlichen Realsteuerhebesätze einer Kommune zum niedersächsischen Durchschnittswert gekoppelt. „Dies befördert Steuererhöhungen“, kritisiert Schrage. Nur mit einer Reform könne man „der fortwährenden Steuererhöhungsdynamik aktiv entgegenwirken“.

Von INKEN HÄGERMANN