Hannover

Bertina Murkovic, Betriebsratsvorsitzende von VW Nutzfahrzeuge (VWN) mit Sitz in Hannover (rund 15.000 Mitarbeiter am Standort), glaubt, dass die Themen Autonomes Fahren und Mobilitätsdienstleistungen aussichtsreiche Geschäftsmodelle für die Marke bieten. Bis man damit aber Geld verdienen könne, „wird es eine Weile dauern“. Außerdem fordert sie ein drittes Fahrzeug für die Fabrik in Stöcken, um die Auslastung zu sichern.

VWN hat schon wieder einen Vorstandschef verloren, Thomas Sedran geht nach zwei Jahren Amtszeit zum 1. September. Was möchten Sie ihm zum Abschied sagen?

Dr. Sedran hat der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge mit der Strategie GRIP 2025 eine wichtige Ausrichtung für die zukünftige Aufstellung gegeben. Dafür gilt ihm mein Dank! Ich freue mich, dass er weiterhin im Konzern wirken wird und wünsche ihm persönlich alles Gute für seine kommenden Aufgaben.

Was ist Ihre Botschaft für seinen Nachfolger, Carsten Intra?

Eines der wesentlichen Projekte von Dr. Sedran ist die Kooperation mit Ford. Für uns und die Belegschaft war es ein Riesenschritt, sich vom Nachfolger des T-Nutzfahrzeugs zu verabschieden. Jetzt ist zweierlei wichtig: Zum einen geht es um die Erfüllung des Standortvertrages mit den dort beschriebenen Produkten. Zum Zweiten geht es darum, unsere Marke in der Kooperation zu stärken, also die richtige Balance zwischen Kooperation und Eigenständigkeit zu finden. An der Erreichung dieser Ziele werden wir und die Beschäftigten unseren neuen CEO, Carsten Intra, messen und heißen ihn hiermit herzlich willkommen bei den Nutzis.

Potenzial für die Zukunft

Wie bewerten Sie den Schritt, mitten im Transformationsprozess von Marke und Werk den Vorstandsvorsitzenden auszutauschen?

Der Transformationsprozess ist zwingend notwendig und wird unabhängig von Personen fortgeführt. Dafür trägt der gesamte Vorstand die Verantwortung. Wir müssen jetzt schauen, dass keine großen Lücken entstehen und die avisierten Projekte entlang unserer Strategie GRIP 2025 weiter umgesetzt werden.

Wie wichtig ist es, dass die Themen Autonomes Fahren und Mobilitätsdienstleistungen in der Verantwortung von VWN verbleiben? Wie und wann kann man damit Geldverdienen?

Bei beiden Themen liegt viel Potenzial für zukünftige Geschäftsmodelle im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge. Um die erschließen zu können, brauchen wir die maßgeschneiderte Technologie unseres Partners Argo für unsere Fahrzeuge. Was die Zeitschiene anbelangt, wird es noch eine Weile dauern, bis größere Stückzahlen sichtbar werden. Und auch erst dann werden wir mit diesen Fahrzeugen Geld verdienen.

VWN und Corona

Die Corona-Krise hat auch VWN hart getroffen – aber wie hart?

Schon vor Corona wussten wir, dass das jetzige und auch die kommenden Jahre – nicht zuletzt wegen der Transformation – anspruchsvoll für VWN werden. Jetzt kommen noch deutliche Volumenverluste im zweiten Quartal durch Corona dazu. Aktuell planen wir, im zweiten Halbjahr wieder auf unser normales Produktionsniveau zu gehen.

Wie ist das Werk durch die Pandemie gekommen? Hat sich die Arbeitskultur verändert?

Die Arbeit sah natürlich komplett anders aus als in „normalen“ Zeiten. In der Fertigung muss häufig mit Maske gearbeitet werden, was gerade bei höheren Temperaturen eine echte Anstrengung für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Produktion ist. Für die Angestelltenbereiche haben wir die Möglichkeiten, mobile Arbeit zu nutzen, ausgebaut. Zwischenzeitlich waren die Flure fast leer, weil dieses Instrument stark genutzt wurde. Jetzt haben wir eine Befragung gestartet, um die Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen mit dieser Arbeitsform besser bewerten zu können.

Die Produktion ist noch nicht wieder auf Vorkrisen-Niveau. Die Nachfrage dürfte aktuell ebenfalls im Keller sein. Die Kurzarbeit wurde dennoch zum 1. Juli aufgehoben. Was bedeutet das alles für die Belegschaft?

Tatsächlich haben wir jetzt wieder alle Beschäftigten an Bord, zunehmend auch zurück in den Büros. Die aktuelle Auftragslage erlaubt es uns, die Produktion hochzufahren. In zwei Wochen startet unser dreiwöchiger Werksurlaub, und danach wird es spannend sein zu sehen, wie das Konjunkturprogramm der Regierung wirkt und hoffentlich zu einer Stabilisierung der Auftragseingänge beiträgt.

Jobabbau in Hannover

Noch-VWN-Chef Thomas Sedran hat in einem Interview kürzlich angekündigt, dass bis Ende 2029 die Belegschaft am Standort Hannover von 15.000 auf 10.000 sinken soll. Bisher hieß es immer, mindestens 10.000 sollen am Standort erhalten bleiben, wie viele Jobs wegfallen, war offen. Was sagen Sie als BR-Chefin: Werden 5000 Stellen abgebaut?

In unserem Standortvertrag haben wir uns als Arbeitnehmervertretung zu jährlichen Produktivitätsfortschritten bekannt. Da wir auf der Volumenseite kein exorbitantes Wachstum haben werden, wird sich die Belegschaft entlang der demografischen Kurve reduzieren. Niemand bei VWN wird mit einer betriebsbedingten Kündigung konfrontiert werden. Wie viele Beschäftigte wir in neun Jahren in Hannover dann wirklich sein werden, bleibt abzuwarten.

Gibt es bereits Pläne, wie diese Zahl erreicht werden soll?

Die neuen Produkte bringen, besonders in der Elektromobilität, deutlich weniger Fertigungszeit mit. Zudem laufen in der Fertigung diverse Initiativen unter dem Stichwort Industrie 4.0. Der Automatisierungsgrad wird kontinuierlich erhöht und das führt zu oben genannten Produktivitätsfortschritten.

Der Umbruch im Werk hat bereits begonnen: Die Produktion des Amarok in Stöcken ist Ende Mai ausgelaufen, Ende 2024 läuft die Produktion des T6.1 am Standort aus, es bleibt der T7-Multivan, also die Transporter-Modelle für Privatkunden, die lediglich ein Drittel des Transporter-Volumens ausmachen. Reicht der ID Buzz als Ersatz aus?

Nach unseren Prognosen wird das nicht reichen. Deshalb – und auch das haben wir im Standortvertrag beschrieben – ist ein drittes Produkt für Hannover voraussichtlich ab 2024 vorgesehen. Bis dahin werden wir aber jede Hand brauchen, um die Anläufe des T7 und des ID Buzz er-folgreich über die Bühne zu bringen.

Kein Mensch weiß, wie die Kunden den ID Buzz annehmen – verkauft er sich nicht, hat das direkte Auswirkungen auf den Standort. Was passiert dann? Gibt es einen Plan B?

Ich bin überzeugt, dass der ID Buzz ein Erfolg wird. Wir in Hannover haben jedenfalls den Riesenvorteil, mit dem T7 und dem ID Buzz zwei neue Produkte am Markt zu haben, wovon der eine konventionell sowie mit Plug-In-Hybrid und der andere rein elektrisch angetrieben wird. So ergibt sich die Chance, Schwankungen in der Kundennachfrage ausgleichen. Und zusätzlich gibt es die Zusage des Vorstands für ein weiteres Produkt in Hannover.

Was ist eigentlich aus dem stolz präsentierten E-Lastenfahrrad geworden?

Wegen Schwierigkeiten mit dem Zulieferer mussten ein paar Änderungen am Produkt vorgenommen werden. Aber sofern alles gut geht, starten wir demnächst mit der Fertigung der ersten 650 Räder.

Von Inken Hägermann