Messechef Jochen Köckler spricht im Interview über die Herausforderungen der Corona-Pandemie: Es handele sich um die „schwerste Krise unserer Unternehmensgeschichte“, sagt er. Seit Mitte März konnte keine Veranstaltung auf dem Messegelände stattfinden. Dennoch sei die Liquidität für dieses Jahr gesichert, erklärt er. Köckler hofft nun im Herbst und Winter auf zwei regionale, kleinere Messen – und einen Neustart in 2021.

Herr Köckler, 2019 war das erste Jahr ohne Cebit, dennoch schaffte man 345 Millionen Euro Umsatz und 14,5 Millionen Gewinn. Dann kam Corona: Keine Hannover-Messe, keine IAA Nutzfahrzeuge, keine Eurotier oder Euroblech – ist das Jahr ein Totalausfall?

Wir durften noch die Domotex im Januar durchführen, außerdem hatten wir die Gastmesse Tire Technologys Ende Februar hier. Aber seit Mitte März gilt für uns quasi ein Berufsverbot, weil die Bundesregierung beschlossen hat, dass es bis Ende August keine Großveranstaltungen geben darf. Bei aller Betroffenheit kann man sagen, dass das natürlich die richtige Reaktion der Politik auf die Pandemie war. Für uns als Unternehmen ist es trotzdem eine Katastrophe, die nicht vorhersehbar war: Wir hatten uns für dieses Jahr sehr viel vorgenommen, wollten mit zehn neuen Formaten im Inland und weiteren zehn neuen Messen im Ausland durchstarten. Das musste alles ausfallen. Für uns ist das die schwerste Krise unserer Unternehmensgeschichte, weil auch nach vorne keine Sicherheit besteht. Diese Pandemie ist ja anders als eine Naturkatastrophe, wo man sich nach dem Unglück schüttelt, aufräumt und weitermacht. Corona bedeutet eine echte Sondersituation, weil unser Kerngeschäft – Menschen aus aller Welt zusammenbringen – gerade nicht möglich ist.

Rein theoretisch hätten Euroblech und Eurotier stattfinden können, es gab ein genehmigtes Hygiene- und Sicherheitskonzept. Dennoch haben die Veranstalter die Messen abgesagt. Können Sie das verstehen?

Wir als Deutsche Messe AG sind bei Euroblech und Eurotier lediglich ein Gastgeber, der das Gelände zur Verfügung stellt. Deswegen war es eine gute Idee, ein Schutzkonzept mit den Veranstaltern zu erarbeiten. Wir haben ein Konzept hinbekommen, mit dem Messen möglich sind, auch Dank der guten Zusammenarbeit mit der Landesregierung und der Region Hannover. Die Veranstalter haben aber natürlich auch ihre Aussteller befragt. Diese haben überwiegend darum gebeten, die Veranstaltungen nicht im Herbst, sondern im nächsten Frühjahr durchzuführen. Der Hauptgrund dafür sind die drastisch zurückgegangenen Geschäftsreisen, vermutlich wären nur wenige ausländische Besucher angereist. Beim Tourismus sind die Leute mutiger und steigen auch wieder ins Flugzeug. Aber für Geschäftsreisen vermeiden die meisten das Fliegen noch. Wir sind auf die Besucher angewiesen. Wir können keine Geistermessen veranstalten, wie die Bundesliga Geisterspiele durchführt.

Besucher aus dem Umkreis

Zwei Veranstaltungen sollen in diesem Jahr trotzdem noch stattfinden: die Infa im Oktober und die Pferd und Jagd im Dezember. Sind Sie da optimistischer?

Ja, wir glauben daran, dass diese Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden können. Auch wenn die Formate vielleicht kleiner ausfallen als in den vergangenen Jahren. Bei beiden Messen kommen die Besucher traditionell aus einem Umkreis von bis zu 300 Kilometern, eine Anreise per Flugzeug ist nicht nötig. Ich möchte Besucher wie Aussteller dazu aufrufen, mutig daran teilzunehmen.

Als Ersatz für die Hannover-Messe wurden kürzlich die Digital Days mit 10.000 Teilnehmer und 50.000 Views durchgeführt. Ist das digitale Format die Zukunft der Messe?

Der Testballon war für uns hocherfolgreich. Wir haben als erste große Messegesellschaft in Europa die bekannteste Messe der Welt als digitales Format angeboten. Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir hervorragend erreicht. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, trotz Besuchsverbot digital zu kommunizieren. Aussteller konnten als Premiumpartner auf fünf Bühnen gegen Bezahlung ihre Inhalte präsentieren, Referenten diskutierten auf der Bühne oder wurden zugeschaltet. Das ist aber kein Ersatz für die Hannover-Messe, das Format kann die Veranstaltung nur ergänzen. Denn alle Beteiligten haben gesagt: Uns fehlte etwas. Deswegen sind wir überzeugt davon, dass es „normale Messen“ weiterhin geben wird, weil die meisten Menschen den haptischen Eindruck einer Präsenzveranstaltung schätzen. Die Messe wird also künftig hybrid sein.

Machen Sie sich nicht selbst überflüssig mit einem digitalen Format?

Am liebsten machen wir uns selbst Konkurrenz, sonst macht es ein anderer. Wenn es also die Möglichkeit gibt, dass sich ein paar hundert Menschen über ein bestimmtes technisches Thema austauschen wollen, müssen wir selbst daraus ein Geschäftsmodell machen. Die Teilnahme an den Digital Days war in diesem Jahr kostenlos. Bezahlt haben lediglich die Aussteller, die sich präsentieren wollten, das Premium-Paket mit einer Stunde Bühnenpräsenz kostete 25.000 Euro.

Aussteller brauchen die Messe

In Deutschland und Europa scheint die Corona-Lage einigermaßen im Griff, in den USA oder Brasilien sieht die Lage ganz anders aus. Wie soll unter diesen schwierigen Bedingungen eine internationale Domotex im Januar möglich sein?

Die Domotex hat eine große Stärke: Die Aussteller brauchen diese Plattform für den Vertrieb ihrer Produkte. Die Einkäufer aller Möbelhäuser sind auf der Domotex, um zu ordern, das gibt es sonst nirgends auf der Welt. Es ist zugleich die internationalste unserer Messen, 90 Prozent der Aussteller stammen aus dem Ausland. Wir kämpfen dafür, dass die Domotex stattfindet. Ob das dann eine europäischere Ausgabe wird, müssen wir gucken.

Sind Sie auch optimistisch, dass die Hannover-Messe im April 2021 stattfinden kann?

Ja, weil unsere Aussteller ganz klar sagen, dass sie die Messe brauchen. Wichtig ist, dass wir in die Stimmung kommen, dass man Messe machen kann und wir die Besucher überzeugen, dass der Messebesuch sicher ist und gerade jetzt in der Krise Nutzen stiftet.

Für 2020 waren 330 Millionen Euro Umsatz und drei Millionen Euro Gewinn geplant. Wie viel Umsatz erwarten Sie aktuell, wie hoch wird der Verlust?

Der Umsatz ist noch offen, weil in China das Geschäft langsam wieder anläuft. Wir werden vermutlich unter der Hälfte des geplanten Umsatzes landen. Beim Ergebnis gehe ich im Moment von einem hohen zweistelligen Millionenverlust aus. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Misere nicht selbst verschuldet ist. Wir müssen uns jetzt aber in die Position bringen, damit wir den Neustart nicht verpassen.

Hotel und Gastronomie brauchen die Messen

Die Belegschaft ist seit Anfang April in Kurzarbeit, die Hallen stehen leer, die Messe brauchte einen Kredit über 50 Millionen Euro von der Nord/LB – wie soll es weitergehen?

Da, wo es nach Geschäft aussieht, werden wir Mitarbeiter gezielt aus der Kurzarbeit nehmen. Aktuell arbeiten die Beschäftigten im Schnitt einen bis zwei Tage pro Woche. Finanziell ist es so, dass wir zu Beginn des Jahres mit 100 Millionen Euro Liquidität sehr gut aufgestellt waren. Da wir aber seit Monaten keine Einnahmen haben, ist die Liquidität jetzt im Sommer aufgebraucht, dann greift der Kredit von der Nord/LB. Wenn wir mit den Messen wieder loslegen dürfen, können wir auch wieder Mieteinnahmen generieren. Wenn wir den Neustart allerdings nicht hinbekommen, müssen wir über weitere Maßnahmen nachdenken. Es ist aber derzeit noch zu früh, darüber zu diskutieren. Für dieses Jahr sind wir auf jeden Fall abgesichert.

Wird es zu Stellenabbau kommen?

Bei der Deutschen Messe AG gilt eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2024. Ich will im Juli 2020 gar nicht darüber nachdenken, ob wir auch 2021 keine Messen durchführen können. Wenn Überschuldung drohen würde, werden wir mit den Anteilseignern – dem Land Niedersachsen und der Stadt Hannover – reden müssen. Etwa darüber, zu welchen Bedingungen wir über einen normalen Kredit am Kapitalmarkt weiterhin eine Finanzierung bekommen, um überleben zu können. Die Anteilseigner haben aber auch ein eigenes Interesse daran, dass wir unserer Aufgabe, Messen zu veranstalten, nachkommen können: An unserem Geschäft hängt ja noch eine ganze Wertschöpfungskette, etwa die Hotellerie und Gastronomie in Hannover und dem Umland. Die Absage einer IAA Nutzfahrzeuge ist für die Hotelwirtschaft durch die Umsatzverluste dramatischer als für uns. Deswegen ist es um so wichtiger, dass wir die Durststrecke überwinden und den Neustart schaffen.

Was glauben Sie denn, wie sich das Jahr 2021 finanziell für die Messe entwickelt?

Eine verbindliche Prognose kann ich natürlich nicht geben. Aber der Optimist in mir sagt, wir werden 2021 ein sehr volles Messejahr erleben. Allein im ersten Halbjahr haben wir jeden Monat eine große Messe im Kalender stehen. Wir drücken alle die Daumen, dass es so bleibt, weil das ein Segen wäre für die gesamte Wertschöpfungskette, vom Flughafen über die Hotellerie, die Gastronomie und das Taxigewerbe. Wir gehen davon aus, dass die Messen im Schnitt kleiner ausfallen werden als gewohnt. Insgesamt könnte das aber ein ordentliches Messejahr werden.

Die Messebranche gehört zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Bereichen. Bräuchten Sie noch mehr Unterstützung der Politik?

Im Moment fühlen wir uns ganz gut gehört. Wenn ich Wünsche frei hätte an Herrn Altmaier, würde ich mich freuen, wenn Messe-Beteiligungen steuerlich absetzbar wären. Und wenn unserer schlimmstes Szenario eintritt, also auch im kommenden Frühjahr keine Messen durchgeführt werden können, könnte es Probleme mit der Kurzarbeit geben, die nach derzeitigem Stand Ende März 2021 auslaufen würde. Da wären dann Ausnahmegenehmigungen für eine Verlängerung hilfreich.

