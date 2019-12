Messe-Chef: „Wir setzen nicht alles auf eine Karte“

Hannover

Jochen Köckler wechselte 2012 in den Vorstand der Deutschen Messe AG, zum 1. Januar 2017 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Im Interview spricht er über die Veränderungen am Messe Standort Hannover.

2019 hat die Messe ihre Umsatz- und Gewinnziele übertroffen – und es war das erste Jahr ohne Cebit. Warum war es nötig, sich von der IT-Messe zu lösen?

Weil die Cebit als Produktwelt nicht mehr funktioniert hat. Das lag zum einen daran, dass führende Aussteller keine Flächen mehr buchen wollten und zum anderen, dass immer weniger Besucher angezogen wurden. Deshalb haben wir die Entscheidung treffen müssen, die Cebit abzusagen, sonst hätten wir in diesem Jahr nicht diese Zahlen erzielen können. Vor allem aber hatte die Veranstaltung keinen gesunden Kern mehr. Umso erfreulicher ist es, dass wir so gut durch das Jahr Eins nach der Cebit gekommen sind, Wir haben es geschafft, dass die anderen Messen sehr gut funktioniert haben.

Wie ist es denn gelungen, die Cebit-Einbußen zu kompensieren?

Die Absage hat uns natürlich in den Planungen zurückgeworfen. Wir haben uns deshalb auf die Umsetzung unserer Handlungsfelder konzentriert. Da ist das Kerngeschäft mit unseren Großmessen Hannover-Messe, Ligna, Domotex, die wir auf dem neuesten Stand halten. Viele Themen, die früher auf der Cebit stattgefunden haben, sind heute Teil dieser Messen, Stichwort Digitalisierung. Der zweite Aspekt ist das Neugeschäft, das wir belebt haben: In diesem und im kommenden Jahr werden wir hier in Hannover elf neue Messen veranstalten und im Ausland ebenfalls zwölf neue Formate auflegen.

Das Neugeschäft lag jahrelang quasi brach. War die Deutsche Messe AG zu bequem für Neues?

Wir sind ein Spiegelbild der Welt: Vor 20 Jahren stand die Expo vor der Tür, die Cebit war eine boomende Leitmesse. In der Zeit wurde das Unternehmen mit Großmessen auf eine Basis gestellt, die lange gut funktioniert hat. Heute sind wir in einer anderen Situation: Wir müssen unsere Großmessen schützen, aber das allein reicht nicht für die Zukunft, wir müssen im Portfolio breiter werden und mutig neue Formate angehen.

Wie haben die Mitarbeiter denn auf die neue Strategie reagiert?

Es wäre falsch zu sagen, dass der Schock der Cebit-Absage keine Spuren in der Belegschaft hinterlassen hätte. Aber wir haben keinen einzigen Mitarbeiter entlassen müssen, sondern haben alle, die mit der Planung der Cebit befasst waren, schnell in neue, dezentrale Teams verteilt und sind sofort in die Offensive gegangen. Alle Beschäftigten waren aufgerufen, sich Gedanken zu machen, Ideen zu äußern. Die Micromobility Expo beispielsweise, die sich mit Mobilitätskonzepten der Zukunft beschäftigt, geht auf die Idee einer Mitarbeiterin zurück. Das sorgt schon für Aufbruchstimmung.

Nicht jedes neue Format wird automatisch zum Erfolg.

Nein, da braucht man auch den Mut, Fehler zu machen. Jedes Produkt wird drei Mal getestet – wenn es dann nicht läuft, stellen wir es wieder ein. Wir müssen mit diesen Formaten Geld verdienen. Am Ende entscheidet das der Markt.

Ist eine neue Messe dabei, die das Zeug hat, ganz groß zu werden?

Wir können nicht mit einem Fingerschnipsen eine neue Großmesse auflegen. Wir müssen über viele neue Formate dahin kommen. Das Schöne an unseren elf neuen Messen ist, dass sie thematisch sehr unterschiedlich sind. Die engste Nische ist die Clean Transport, das ist ein Fachkongress zur Reinigung von Transportmitteln, der wohl nie mehr als eine Messehalle belegen wird. Die Leichtbaumesse Lightcon hat sicherlich das Potenzial, mehrere Messehallen zu füllen. Wenn ich auf die reinen Besucherzahlen gucke und die Rückmeldungen in den sozialen Netzwerken zu den PS-Days bewerte, einem Treffen der Motorsport- und Tuning-Szene – da sagt mein Näschen, das könnte künftig richtig voll werden. Die 5G CMM Expo hingegen ist substanziell sicherlich ein wichtiges Zukunftsthema und inhaltlich sehr anspruchsvoll. Auch beim Thema E-Sports wollen wir uns mehr engagieren und werden 2020 eine erste Lan-Party veranstalten. In dieser Bandbreite liegt auch unsere Chance, wir setzen nicht alles auf eine Karte.

Viele der neuen Veranstaltungen gehen in den IT-Bereich wie die 5G CMM Expo. Hätte man nicht die Cebit als Marke behalten können? Oder war der Name verbrannt?

Die Cebit wurde immer gemessen an ihrem Rekord von 810.000 Besuchern im Jahr 2001. Der Anspruch an diese Messe war in der Öffentlichkeit und den Medien dementsprechend hoch: Spitzenpolitiker, Spitzenstände, Spitzen-Besucherzahlen. Grundsätzlich wäre eine Veranstaltung, die vier Hallen füllt und zu der 100.000 Besucher kommen, eine tolle Messe – aber man hätte eine solche Cebit in Grund und Boden geschrieben.

Ein weiteres Handlungsfeld der Messe ist das Thema Digitalisierung. Das 5-G-Feld soll ab Herbst 2020 auf dem Gelände funktionieren – wie weit ist der Prozess?

Wir haben die Lizenz für unser Campusfeld beantragt und die Ausschreibung abgeschlossen, sechs Unternehmen beteiligen sich daran. Voraussichtlich Ende März wird der Aufsichtsrat darüber entscheiden, wer die Ausschreibung gewinnt. Dann muss möglichst schnell die passive Infrastruktur verlegt werden, das sollte im Lauf des Sommers passieren, so dass ab Herbst 2020 das Campusfeld steht. Wir sind damit sehr früh dran, aber spätestens 2021 und 2022 rechne ich damit, dass die Industrie hier zahlreiche Anwendungen für 5G zeigen wird.

Wer wird das Netz betreiben?

Über das Geschäftsmodell wurde noch nicht endgültig entschieden. Nach heutigem Stand würde ich aber sagen, dass wir gut beraten sind, dass wir das Campusnetz selbst betreiben und als Messegesellschaft auch der Besitzer des Netzes sind.

Welche Möglichkeiten bietet das 5-G-Netz?

Wir wollen für unsere Veranstaltungen auf dem gesamten Messegelände ab Herbst 2020 5-G-fähig sein. Zudem wollen wir neue Veranstaltungen mit 5-G-Bezug auflegen, etwa unsere 5G CMM Expo. Und drittens wollen wir für Partner einen Testbetrieb anbieten, wir sind da auch schon in Gesprächen. Im August, wenn hier gar nichts passiert, könnte man das Messegelände mieten und hier Systeme für autonomes Fahren testen.

Wie sieht es mit den internationalen Aktivitäten der Messe aus?

Grundsätzlich läuft unser Auslandsgeschäft 2019 sehr erfreulich. Unter der Überschrift „Go Global“ überlegen wir immer, welche Formate wir auch international auflegen können. Die zwölf neuen Messen im Ausland orientieren sich an unseren vorhandenen Kompetenzfeldern, der Hannover Messe, Ligna oder der Domotex. Das Format Hannover Messe haben wir beispielsweise unter dem Stichwort Industrial Transformation sehr erfolgreich ins Ausland exportiert, nach Singapur für den Asienbereich und nach Mexiko für Lateinamerika. In Mexiko konnten wir auf Anhieb mehr als 20.000 Besucher begeistern.

Wie hoch ist der Umsatzanteil des Auslandsgeschäfts?

Aktuell liegt der Anteil zwischen einem Fünftel und einem Viertel, das schwankt. Wir möchten aber international weiter wachsen und streben in den kommenden Jahren einen Anteil von 25 bis 30 Prozent an.

Wo soll Gesamtumsatz der Deutschen Messe in fünf Jahren liegen?

Wir streben für 2023 – also in vier Jahren – die Marke von 400 Millionen Euro an.

Was hat sich die Messe AG für 2020 vorgenommen?

Strategisch wollen wir weiter unsere Handlungsfelder Kerngeschäft, Neugeschäft und Digitalisierung konsequent bearbeiten. Wir peilen einen Umsatz von rund 330 Millionen Euro und einen Gewinn im niedrigen einstelligen Millionenbereich an.

Die geraden Jahre sind für die Messe AG die schwächeren, 2018 stand erstmals seit der Expo eine schwarze Null. Ist der Fluch des geraden Jahres damit gebrochen?

Wir sind ein Unternehmen, das schwarze Zahlen schreiben will. 2020 sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. 2022 könnte es knapper werden, von den Veranstaltungen her ist es das schlechteste Jahr, das vor uns liegt – wegen der Zyklizität unseres Geschäfts, manche Messen finden alle zwei, alle vier oder alle fünf Jahre statt. Aber die Zeit, in der wir generell in geraden Jahren nicht mit schwarzen Zahlen rechnen, ist definitiv vorbei. Allerdings wollen wir unseren Marktplatz Messe nicht nur auf Gewinn trimmen – wir könnten mit wenigen Leuten uns auf einige wenige Großmessen konzentrieren. Aber wir denken nicht nur in Riesen-Events, sondern möchten auch in der Zeit dazwischen mit kleineren Events das Gelände und die Stadt füllen. Wir wollen, dass hier möglichst viel los ist. Das ganze Jahr über.

Hannover und die Messe haben sich auch für die IAA beworben. Was hat der Standort zu bieten?

Ich bin dem neuen Oberbürgermeister Belit Onay sehr dankbar, dass sich die Stadt auch für die IAA bewerben will. Wir haben ein sehr gutes Konzept, das gut zu Hannover passt und das wir zeitnah beim VDA vorstellen. Auf dem Messegelände können wir mit unserem 5-G-Feld und zehn Kilometern Straße punkten, auch die Versorgung des ländlichen Raums können wir mit Hilfe des Expo-Geländes und des naheliegenden ADAC-Geländes abbilden. Und Richtung Innenstadt können wir moderne und klimaschonende Mobilitätsketten mit Üstra, Moia und Elektrorollern zeigen. Das ist eine sehr glaubwürdige Bewerbung, die unserem Anspruch gerecht wird: Wir können auch IAA.

Von Inken Hägermann