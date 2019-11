Messe AG übertrifft Erwartungen bei Gewinn und Umsatz

HANNOVER

Hochstimmung bei der Deutschen Messe AG: Im Jahr 2019 habe man sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnziele „deutlich übertroffen“, wie Messe-Vorstandschef Jochen Köckler am Rande der Aufsichtsratssitzung erklärte. „Wir werden 2019 voraussichtlich mit einem Umsatz von 355 Millionen Euro und einem Ergebnis von 14 Millionen schließen“, so Köckler. Damit liege der Konzernumsatz acht Millionen Euro über dem Plan von ursprünglich angesetzten 347 Millionen und der Gewinn vier Millionen über den anvisierten zehn Millionen.

Großmessen in Hannover laufen besser als gedacht

Der Grund für das gute Gesamtergebnis seien zum einen „die positiven Entwicklungen der Großmessen in Hannover“, die alle besser gelaufen seien als geplant, hieß es in einer Mitteilung der Messe. Die großen Leitmessen Domotex, Ligna und Hannover-Messe hätten höhere Umsätze und Ergebnisse erzielt als die Vorveransltaungen. Zudem seien die Veranstaltungen im Ausland und speziell in China sehr erfolgreich gewesen. Für das Jahr 2020 plant die Messe nun mit einem Umsatz von 329 Millionen Euro und einem Gewinn von drei Millionen Euro. In ungeraden Jahren finden mehr Messen in Hannover statt (wie die Ligna oder die Agritechnica), deswegen sind Umsatz und Ergebnis dementsprechend höher als in geraden Jahren. Im Jahr 2018 hatte die Messe einen Umsatz von 310 Millionen Euro und einen kleinen Gewinn von 600.000 Euro eingefahren – es waren die ersten schwarzen Zahlen in einem geraden Jahr seit dem Expo-Jahr 2000.

Umfangreicher Transformationsprozess

Der Abschluss für das laufende Jahr lässt sich dementsprechend mit 2017 vergleichen: Damals verzeichnete die Messe einen Rekordumsatz von 356,4 Millionen Euro und einen Gewinn von fast 19 Millionen Euro – man lag also deutlich über 2019. Dennoch blicke man auf ein „erfolgreiches Jahr 2019“ zurück, hieß es bei der Messe, die sich aktuell in einem umfangreichen Transformationsprozess befindet. Nach dem Aus der Cebit im Jahr 2018 hat man in diesem Jahr elf kleine, neue Formate aufgelegt (etwa die Micromobility Expo, die erstmals im Frühjahr stattfand und sich mit E-Scootern und neuen Formen der Mobilität beschäftigt). Auch im Ausland wurden zwölf neue Veranstaltungen umgesetzt, wie etwa die Domotex USA.

Auslandsgeschäft läuft

Neben den Handlungsfeldern Kerngeschäft (Leitmessen) und Neugeschäft hat die Messe AG auch das Feld „ Digitalisierung“ auf dem Zettel. Ein Beispiel für ein gelungenes neues digitales Projekt nannte die Messe das zur Hannover Messe eingeführte anonyme Besuchertracking, mit dem Besucherströme analysiert werden können. Um das komplette Messegelände bis zum kommenden Sommer mit einer 5G-Infrastruktur auszustatten, habe man Investitionsmittel von bis zu zehn Millionen Euro eingeplant, teilte die Messe mit. Dafür werde man eine private 5G-Lizent (genannt Campuslizenz) beantragen.

5G-Standart als Alleinstellungsmerkmal

Mit einem flächendeckenden, superschnellen und sicheren Internetstandard 5G hätte die Deutsche Messe „ein Alleinstellungsmerkmal im weltweiten Messekontext“, hieß es. „Die Weiterentwicklung des Messegeländes zum Smart Venue bedeutet eine qualitative Erweiterung des Geschäftsmodells und sorgt für neue Umsatzpotenziale“, sagte Köckler. Dazu habe man nun die Weichen im Aufsichtsrat gestellt. Zudem habe sich die Messe in den vergangenen zwei Jahren konsequent weiterentwickelt. „Wir gehen neue Messethemen mit hoher Geschwindigkeit an, wachsen im In- und Ausland und setzen im Digitalbereich auf den wichtigen Mix aus Innovation und Geschwindigkeit“, so Köckler.

Von Inken Hägermann