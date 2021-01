Burgwedel

„Ich bin ja jetzt auch Schriftsteller“, sagte Unternehmer Dirk Roßmann (74) erst Mitte November im NP-Interview über seinen Roman „Der neunte Arm des Oktopus“. Keine zwei Monate später ist er noch mehr: Anteilseigner an einem Buchverlag! Mit 1,5 Millionen Euro stieg seine Rossmann Beteiligungs GmbH bei Bastei Lübbe ein. Dem Verlag, der den Klimawandel-Thriller des Drogeriemultis auch auf den Markt gebracht hat.

Das Branchenorgan „Buchreport“ berichtete über den Coup, 305.000 Aktien des renommierten Verlages mit Sitz in Köln-Mühlheim gehören jetzt dem 74-Jährigen – damit hat Roßmann 3,05 Prozent Stimmrechtsanteile. Ein „nennenswertes Paket“, wie es in der Branche heißt.

„Oktopus“ steht auf Platz zwei der Spiegel-Bestsellerliste

Schon 2008 war Roßmann unter die Autoren gegangen – und hatte seine Biografie „...dann bin ich auf den Baum geklettert“ auch über den intensiven Vertrieb in seinen Drogerie-Filialen zum Erfolg gemacht. Sein Oktopus-Roman steht aktuell auf Platz zwei der „Spiegel“-Bestsellerliste.

„Der neunte Arm des Oktopus“, Lübbe, 400 Seiten, 20 Euro. Quelle: Verlag

Das Buch ist Roßmanns Beitrag zur Diskussion über den Klimawandel, verpackt in einen spannenden Thriller, in dem der russische Präsident Wladimir Putin (68), das chinesische Staatsoberhaupt Xi Jingping (67) und der US-Präsident an einem Strang ziehen und eine Art „Öko-Diktatur“ errichten. „Die Menschen müssen verstehen, dass es nicht nur um uns geht – sondern um die gesamte Schöpfung“, sagte er im NP-Interview.

In seiner ehemaligen Schule, der Wirtschafts-BBS, liest Dirk Roßmann aus seiner Biografie. Quelle: Christian Behrens

Bei der Recherche halfen zwei Co-Autoren und ein Dutzend Mitarbeiter, die Informationen habe er aber selber verarbeitet – im Kern habe er die Handlung bereits im Dezember 2019 „geträumt“. Roßmann bezeichnet sich selber als Vielleser, verschlingt gerne auch große Literatur von Weltrang. Bastei Lübbe ist allerdings ein klassischer Publikumsverlag: Belletristik von Spannung bis Fantasy, auch Sachbücher, „gefühlvolle Romane“ und klassische Groschenhefte wie „Jerry Cotton“ gehören dazu.

Als Bastei-Lübbe-Autor reiht sich Roßmann ein neben Hit-Lieferanten wie den Schweden Lars Kepler oder Rebecca Gablé (eigentlich Ingrid Krane-Müschen, 56). Man darf vermuten, dass der Unternehmer noch einiges vorhat. Wir erinnern uns an seine Ankündigung: „Ich bin ja jetzt auch Schriftsteller.“

Von Andrea Tratner