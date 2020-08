Hannover

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier drängt auf neue Konzepte zur Wiederbelebung der Innenstädte. Um eine Pleitewelle von kleineren Läden zu verhindern, sollen diese bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle unterstützt werden. „Wir wollen verhindern, dass es zu einem Sterben der Geschäfte in den Innenstädten kommt“, sagte der CDU-Politiker. Politik und Verbände in Hannover und Niedersachsen begrüßten den Vorstoß.

Kundenbeziehungen digitalisieren

Altmaier verwies darauf, dass in der Corona-Krise viel mehr Geschäfte online getätigt würden. An diesem Trend will der Wirtschaftsminister kleinere Geschäfte stärker teilhaben lassen. „Wir müssen den Geschäftsinhabern in den Innenstädten dabei helfen, ihre Kundenbeziehungen so zu digitalisieren, dass es auch den Modeläden und Schuhgeschäften zugute kommt“, sagte er. Er halte es für wichtig, unter Einsatz digitaler Angebote Stadtteilkonzepte zu entwickeln. Anfang September wolle er die Beteiligten zu einem Treffen einladen.

Anzeige

Onay begrüßt Vorstoß

Hannover Oberbürgermeister Belit Onay begrüßte die Initiative. Diese würde die Handlungsansätze der Stadt aufgreifen. Man sei in engem Kontakt mit dem lokalen Handel, „um für Attraktivitätssteigerungen der Innenstadt“ zu sorgen. Unter anderem sei die Online-Aktion „Gemeinsam für Hannover“ gestartet, die Lust auf lokalen Handel machen und den Wirtschaftsraum Hannover stärken soll. Viele Standortgemeinschaften in Hannover würden schon mit finanzieller Unterstützung der Wirtschaftsförderung Online-Plattformen entwickeln. In Hannover würden „bereits diverse Aktivitäten laufen, um den lokalen Handel zu stärken“.

Weitere NP+ Artikel

Land hat zehn Millionen vorgesehen

Beim niedersächsischen Wirtschaftsministerium hieß es, die Corona-Krise offenbare, dass die Digitalisierung „gerade von kleinen und mittelständischen Händlern oftmals vernachlässigt worden“ sei. Deshalb soll eine Initiative gestartet werden zur Förderung einer E-Commerce-Beratung. Man schätze, dass bei knapp einem Viertel der rund 40.000 niedersächsischen Einzelhändler ein solcher Beratungsbedarf bestehe. Im Nachtragshaushalt des Landes sei bereits eine Summe von zehn Millionen Euro für die Digitalisierung im Handel verankert. Bereits Anfang Mai habe man zudem eine virtuelle Digitalisierungskonferenz zum Thema E-Commerce und Online-Marketing durchgeführt.

Vielen fehlen die Mittel

Martin Prenzler, Chef der Citygemeinschaft Hannover, erklärte, grundsätzlich begrüße er jede Bestrebung zur Belebung der Inennstädte. Er propagiere seit Jahren, dass digitale Unterstützung gerade von kleineren Händlern notwendig sei. Nach seinen Schätzungen würde lediglich rund ein Drittel der 1200 Gewerbetreibenden in Hannover einen Online-Shop betreiben – in unterschiedlichster Qualität. „Es reicht nicht, einmal alle Produkte abzufotografieren und ins Netz zu stellen“, so Prenzler. „Ein Online-Shop muss täglich gepflegt werden.“ Manchmal sei auch gar kein Shop notwendig, da reiche eine gute Visitenkarte im Web, die man für die Kontaktpflege mit den Kunden nutzen könne. „Aber auch das muss gut gemacht sein.“ Viele kleinere Händler hätten gar nicht die finanziellen Mittel, um einen präsentablen Online-Shop aufzulegen. Deswegen spricht sich auch Prenzler für regionale Plattformen wie „Gemeinsam für Hannover“ aus. Auch beim Handelsverband Niedersachsen hieß es, dass „viele Betriebe nicht vorbereitet waren auf den digitalen Wandel“. Es gebe einen großen Beratungsbedarf bei kleinen und mittleren Händlern.

Von Inken Hägermann