Hannover

Die Deutsche Messe AG rüstet sich für die Zukunft nach Corona. In stundenlanger Videokonferenz hat der Aufsichtsrat des Unternehmens am Dienstag die Weichen gestellt. Vieles wird anders – Entscheidendes ändert sich nicht. So bedauern die Arbeitnehmer, dass sie erst nach dem Beschluss des Kontrollgremiums in die Planungen einbezogen werden. Und dass alle ihre Anträge in Bausch und Bogen abgelehnt wurden.

Der Eindruck, da werde über den Kopf der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinweg entschieden, hatte schon die Arbeit am Zukunftspaket erschwert. Das sieht massiven Stellenabbau vor. Die Zahl der Beschäftigten soll von 738 auf 525 sinken, und von 2022 an gilt eine Vier-Tage-Woche ohne Lohnausgleich.

Millionen für Abfindungen

Nach Informationen der NP wird die Deutsche Messe AG in dieses Zukunftspaket einen zweistelligen Millionenbetrag investieren – ein großer Teil davon für Abfindungen. Mit einer finanziellen Entschädigung für vorzeitige Vertragsauflösung kann auch Noch-Vorstand Andreas Gruchow rechnen. Im gegenseitigen Einvernehmen scheidet der fürs Auslandsgeschäft zuständige Top-Manager Ende März aus dem Amt. Garantiert hat die dafür zu zahlende Summe sechs Stellen und ist hoch.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorerst besteht der Vorstand dann nur aus Messechef Jochen Köckler. Sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus, soll aber vorzeitig verlängert werden. Dafür spricht, dass Wirtschaftsminister Bernd Althusmann „die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit Köckler lobte. Dem Vorstandsvorsitzenden zur Seite gestellt wird ein ausschließlich für Finanzen und das Gelände zuständiger Vorstand. Noch lieber eine Vorständin.

Berater haben das Wort

Bei der Suche wie auch bei der Arbeit an dem neuen Organigramm haben die Berater von Boston Consulting mit das Wort. Die Arbeitnehmer gehen davon aus, dass ihre Tipps und Hilfsangebote wenig Beachtung finden. So sei es schon beim Sparpaket gewesen.

Eine Möglichkeit, Stellen abzubauen, war der freiwillige Ausstieg gegen Abfindung – so wie im Fall des Vorstandes Gruchow. Nach NP-Informationen ist bislang nur rund einem Drittel der Antragsteller eine Abfindung angeboten worden. „Erst im Herbst oder zum Jahresende möglich“ soll es sogar in den Bereichen heißen, die vom Jobabbau besonders betroffen sind. Sogar Mitarbeiter, die 20 oder 30 Jahre bei der Messe arbeiten, waren bereit, zu gehen. Das sei „ihnen verwehrt“ worden vom Personalchef.

Vertrauen gestört

Wie nachhaltig das Gefühl von Respekt und wertschätzendem Umgang in dem Unternehmen gestört ist, zeigt ein Vorschlag, der auf keine Gegenliebe bei den Anteilseignern Stadt und Land stieß. Während der Sitzungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse sollte, so hätten es Gewerkschaft und Betriebsrat gern, zukünftig ein Tonband mitlaufen, damit im Fall von Unstimmigkeiten die entsprechenden Äußerungen geprüft und korrigiert werden können. Abgelehnt – wie alles andere.

Weil die Sitzung des Aufsichtsrates bis in den Abend dauerte, wird es von der Deutschen Messe AG erst am Mittwoch dazu eine Stellungnahme geben.

Von Vera König