HANNOVER

Umsatz gesteigert, aber Gewinn gesunken: Das dritte Quartal (April bis Ende Juni) des Geschäftsjahres 2019 lief für den hannoverschen Reiseriesen Tui durchwachsen. Grund für das rückläufige Ergebnis seien die Belastungen durch das seit März bestehende Flugverbot für Boeings Mittelstreckenflugzeug 737 Max, teilte das größte Touristikunternehmen der Welt am Dienstag mit.

Im dritten Quartal steigerte Tui den Umsatz um 3,7 Prozent auf 4,75 Milliarden Euro. Der Gewinn allerdings ging um 85 Prozent auf rund 22 Millionen Euro zurück, hieß es. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebita) sank um 46 Prozent auf 101 Millionen Euro.

Tui-Vorstandschef Fritz Joussen erklärte, dass das operative Geschäft des Konzerns trotz des „anspruchsvollen Marktumfeldes“ robust geblieben sei, für das Gesamtjahr 2019 rechne man mit einer „soliden Entwicklung“. „Das Ergebnis wird aber durch das Flugverbot für die 737 Max wie erwartet nicht an das Ergebnis des Vorjahres anknüpfen“, so Joussen. Bisher hat das Flugverbot, ausgelöst durch den Absturz zweiter 737-Jets, den Konzern 144 Millionen Euro gekostet, für das gesamte Geschäftsjahr rechnet Tui mit einer Belastung von bis zu 300 Millionen Euro.

Die Kosten entstehen dadurch, dass das Unternehmen für ausgefallene Maschinen Ersatzkapazitäten für die Sommersaison dazubuchen musste. Tui hat aktuell 15 Maschinen des Typs 737 Max in der europäischen Flotte, im Lauf des Jahres sollten acht weitere in Dienst gestellt werden. Für die Wintersaison sei die Lage entspannter, dann werde man keine Ersatzmaschinen benötigen, erklärte Joussen. „Der Druck ist geringer“, sagte er in einer Telefonkonferenz. Bisher gebe es keine Pläne, die Bestellung für neue Flugzeuge des Typs zu streichen.

Ebenfalls negativ auf das Geschäft ausgewirkt hätten sich die anhaltende Unsicherheit wegen des unklaren Brexit-Szenarios, die Zurückhaltung bei den Buchungen als Folge der Hitzewelle 2018 und deutliche Überkapazitäten im Flugangebot nach Spanien, teilte Tui mit. „Die Leute reisen weiterhin, aber sie buchen später als in den vergangenen Jahren“, sagte Joussen. Am Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr halte man dennoch fest, hieß es. Der bereinigte operative Gewinn für 2019 (läuft bis Ende September) werde vermutlich, wie bereits im März verkündet, rund 26 Prozent unter dem Vorjahreswert von knapp 1,2 Milliarden Euro liegen.

Buchungen noch unter Vorjahr

Die Buchungen für das laufende Sommergeschäft lagen im 3. Quartal immer noch ein Prozent unter dem Vorjahreswert. Immerhin, so sagte Joussen, sei das aber besser als das Buchungsminus von drei Prozent zum Halbjahr (Oktober 2018 bis März 2019). „Wir sind nah am Ergebnis des Vorjahres“, sagte er, der Sommer 2019 sei bei den Buchungen „sehr solide“ verlaufen. Die Durchschnittspreise hingegen stiegen um ein Prozent.

Die Tui sei trotz der aktuellen Herausforderungen „kerngesund“ und „gut positioniert für eine mögliche Marktkonsolidierung“, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Joussen sagte dazu, angesichts der bestehenden Überkapazitäten auf dem deutschen Flugmarkt rechne er weiter mit einer Konsolidierungswellen.

Hotels und Kreuzfahrten laufen gut

Positiv verlief das dritte Quartal hingegen beim Geschäft mit eigenen Hotels und Kreuzschiffen. „Die Abhängigkeit von den klassischen Reiseveranstaltern ist inzwischen deutlich niedriger als noch vor fünf Jahren“, erklärte der Tui-Chef. Der Umbau des Konzerns vom reinen Reisevermittler zu einem globalen Plattform-Unternehmen, der bereits seit 2013 laufe, werde weitergehen, kündigte er an. Mittlerweile trage das Geschäftsfeld Märkte und Airlines ( Reiseveranstalter) 30 Prozent zum Ergebnis der Tui bei, während rund 70 Prozent aus den Urlaubserlebnissen (Hotel, Kreuzfahrten, Ausflüge, Aktivitäten) stammen.

So legte das Vorsteuerergebnis des Segments „Hotels & Resorts“ im dritten Quartal um fast 27 Prozent zu, das Segment Kreuzfahrten (mit den drei Marken Tui Cruises, Marella Cruises und Hapag-Lloyd Cruises) steigerte den Wert um 14,4 Prozent. Das relativ neue Segment Destination Experiences (Ausflüge und Aktivitäten im Zielgebiet), das Tui seit einiger Zeit strategisch ausbaut, konnte die Anzahl der verkauften Einheiten im Berichtszeitraum mit einem Plus von 92 Prozent auf 2,3 Millionen Aktivitäten fast verdoppeln. Das Vorsteuerergebnis lag allerdings um rund zwölf Prozent unter Vorjahr, da Kosten für Zukäufe wie die Ausflugs-Plattform Musement anfielen.

Von Inken Hägermann