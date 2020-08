Handwerkskammer Hannover: Ausbildungsprämie geht ins Leere 

Hannover

Die Ende Juni beschlossene Ausbildungsprämie der Bundesregierung geht aus Sicht der Handwerkskammer Hannover ins Leere. Überdies, so die Handwerkskammer in einer Pressemitteilung, seien im Kammerbezirk noch mehr als 600 Lehrstellen für dieses Jahr offen. Carl-Michael Vogt, stellvertretender Hauptgeschäftsführer, appelliert deshalb „insbesondere an Eltern und Lehrer: Machen Sie die jungen Leute neugierig und informieren Sie sie.“

Der Ausbildungsförderung der Bundesregierung hatte die Handwerks- ebenso wie die Industrie- und Handelskammer bereits vor ihrer Umsetzung skeptisch gegenübergestanden. Sinn war es, die Unternehmen trotz der Coronakrise zur Schaffung von Ausbildungsplätzen zu motivieren – bis zu 3000 Euro sollten die Betriebe für jeden Ausbildungsplatz bekommen. Die Handwerkskammer hatte darauf hingewiesen, dass es keinen Mangel an Ausbildungsplätzen gäbe: „Eigentlich müsste es eine Prämie für Schüler geben, damit sie sich auf Ausbildungsberufe bewerben.“

„Nur wenige Betriebe im Handwerk profitieren“

In dieser Einschätzung sieht sich Vogt bestätigt. Ergebnis der Förderungspläne sei es gewesen, dass Betriebe bereits beschlossene Ausbildungsverträge nicht in die Lehrlingsrolle hätten eintragen lassen. Der Grund: Sie wollten abwarten, ob sie bezuschusst werden würden. „Solange unklar war, wie die Ausbildungsprämie konkret ausgestaltet ist, bestand seitens der Handwerksunternehmen noch die Hoffnung, eine Förderung zu erhalten“, so Vogt. „Zwischenzeitlich aber ist durch die überwiegend positive Auftragslage klar: Nur wenige Betriebe im Handwerk werden von der Ausbildungsprämie profitieren.“ Denn die für die Förderung „relevanten Bemessungs-Zeiträume und Umsatzkennzahlen liegen in der Vergangenheit“, und da habe es außer bei betroffenen Gesundheitsgewerken „nur geringe Auftrags- und damit Umsatzrückgänge“ gegeben, so Vogt. Daher gehe die Förderung für die meisten Handwerksbetriebe ins Leere.

Jetzt wollen die Handwerker erneut verstärkt um Nachwuchs werben und dabei die Eltern mit ins Boot holen. Nach dem Home Schooling vor den Sommerferien sei es jetzt um so wichtiger, dass die Eltern ihre Kinder bei der Berufsorientierung unterstützen. Die Handwerksbetriebe hätten ein breitgefächertes Ausbildungssortiment: „Die Angebote sind in Hannover und der Region enorm“, sagt Vogt und verweist insbesondere auf die Lehrstellenbörse der Kammer im Internet:

www.hwk-hannover.de/lehrstellenboerse

