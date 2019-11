Hängepartie bei der Rettung der Nord/LB

Hannover

Langsam drängt die Zeit. Noch immer hat die EU die Rettungspläne für die Nord/LB formal nicht genehmigt. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers zeigte sich am Mittwoch dennoch „vorsichtig optimistisch“, dass Brüssel Anfang Dezember – also kommende Woche – zustimmt. Auf der Arbeitsebene hätte die EU keine Fragen mehr gehabt, sagte der CDU-Politiker. „Wir sind nun angehalten, das formelle Verfahren einzuleiten.“

Das passierte am Mittwoch, indem der Haushaltsausschuss erstmals über die zwei Gesetzentwürfe beriet, die die Finanzspritze von insgesamt 3,6 Milliarden Euro für die Landesbank ermöglichen sollen. Davon zahlt das Land 1,5 Milliarden direkt, weitere 600 Millionen Euro kommen zusammen durch sogenannte Risikoentlastungsmaßnahmen, etwa den Kauf der Porzellanmanufaktur Fürstenberg, die bisher zur Nord/LB gehört, durch Niedersachsen. Außerdem beteiligen sich Sparkassenverbände und das Land Sachsen-Anhalt an dem Rettungsplan.

Schiffskredite verkaufen

Außerdem hat das Land Garantien in Höhe von 5,1 Milliarden Euro übernommen. Hilbers sagte, er gehe davon aus, dass diese Summe nicht fällig werden würde – da müssten ja alle abgesicherten Portfolios abstürzen. So ein Szenario sei nicht realistisch, sagte Hilbers. Zudem betonte der Minister, dass diese Garantien nicht ewig bestehen würden. So arbeite man daran, beispielsweise die verbliebenen faulen Schiffskredite in Höhe von noch einer Milliarde Euro bis zum Jahr 2021 „wertschonend“ zu verkaufen. Wenn das Portfolio abgestoßen sei, verfalle auch die Garantie. Das gleiche gelte für die Garantien für Flugzeugfinanzierungen.

Die Nord/LB hatte seit Jahren durch faule Schiffskredite schwer Schlagseite und konnte die Eigenkapitalansprüche der Aufsichtsbehörden nicht mehr erfüllen. Nachdem private Bieter sich nicht durchsetzen konnten, taten sich Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und die Sparkassenverbände zusammen und entwickelten den Rettungsplan. Dieser beinhaltet nicht nur frisches Geld, sondern auch ein massives Sparprogramm: Die Zahl der Vollzeitstellen soll noch 2800 bis 3000 betragen, rund 1800 Jobs werden abgebaut. Die Bilanzsumme soll von 154 auf 95 Milliarden sinken, zudem soll das Haus wieder regionaler werden. Aus dem Geschäftsfeld Schiffskredite zieht man sich vollständig zurück.

Geld soll in diesem Jahr fließen.

Neben dem Gesetzentwurf über das neue Geschäftsmodell muss der Landtag auch noch den neuen Staatsvertrag mit Sachsen-Anhalt beschließen. Beides sollte vor Weihnachten passieren, damit das Geld offiziell noch in diesem Jahr fließen kann. Dafür ist aber auch die ausstehende Genehmigung der EU notwendig. Sollte die Umsetzung in diesem Jahr aber doch noch scheitern, sei er nicht besonders unruhig, sagte Hilbers. „Dann werden wir einen Jahresabschluss haben, in dem die Bank unterkapitalisiert ist, und dann werden wir mit der Aufsicht darüber sprechen müssen“, sagte er. Es mache wenig Sinn, vorher mit der zuständigen Aufsicht zu besprechen.

Von Inken Hägermann