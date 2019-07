HANNOVER

Die gute Nachricht zuerst: Niedersachsens Frauen stehen in Gelddingen gern auf eigenen Beinen. In einer Umfrage für die Commerzbank gaben 80 Prozent der weiblichen Befragten an, dass es ihnen „äußerst wichtig“ oder „sehr wichtig“ ist, finanziell unabhängig zu sein. Die schlechte Nachricht: Nur jede...