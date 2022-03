Gasgeschäfte: Wie Putin den Rubel zum Rollen bringen will

Frankfurt/Hannover

Der Dachverband der Energiewirtschaft (BDEW) fordert von der Bundesregierung, Notfallpläne für die Gasversorgung zu entwickeln. „Es liegen konkrete und ernstzunehmende Hinweise vor, dass wir in eine Verschlechterung der Gasversorgung kommen“, sagte BDEW-Chefin Kerstin Andreae am Donnerstag.

Mit der Ankündigung von Russlands Staatspräsidenten Wladimir Putin, Lieferungen des flüchtigen Brennstoffs künftig nur noch in Rubel bezahlen zu können, seien Auswirkungen auf die Versorgung mit Gas nicht mehr auszuschließen. Putin hatte die neuen Zahlungsmodalitäten am Mittwoch angekündigt. Sie sollen für „unfreundliche Staaten“ wie Deutschland und die übrigen EU-Mitglieder gelten.

Putins Ansage hat neue Ängste vor Versorgungsengpässen geschürt. Zugleich erhöhten sich die Preise für Erdgas an den europäischen Rohstoffmärkten massiv. Eine Megawattstunde kostete am Donnerstagnachmittag rund 120 Euro. Am Dienstag waren es noch 98 Euro gewesen. Außerdem legte die russische Landeswährung unmittelbar nach Putins Anweisung im Verhältnis zu Dollar und Euro kräftig zu.

Putin will Gaslieferungen jetzt nur noch in Rubel beglichen haben

Schätzungen der Brüsseler Denkfabrik Bruegel zufolge geben die EU-Staaten derzeit täglich rund 420 Millionen Dollar (380 Millionen Euro) für russisches Gas aus. Dreistellige Millionenbeträge in Euro oder Dollar müssten also allein für Gasimporte in Rubel getauscht werden, um Lieferungen zu bezahlen.

Stütze für die russische Währung

Experten debattieren über Putins Motivation für den überraschenden Schritt. „Mit der neuen Regelung werden die Gaskäufer gezwungen, Rubel im russischen Bankensystem zu kaufen, und zwar bei Instituten, die noch nicht Sanktionen unterliegen“, sagte Sebastian Dullien vom gewerkschaftsnahmen Wirtschaftsforschungsinstitut IMK dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Er fügt hinzu: „Über diesen Mechanismus sollen die Gaskunden nach meiner Einschätzung de facto die Devisenmarkt-Interventionen tätigen, die ansonsten die russische Notenbank gerne machen würde, aber wegen der Sanktionen des Westens nicht tun kann.“

Greenpeace-Protest gegen Gasimporte aus Russland

Mit einem solchen Verfahren werde der Rubel gestützt. Zugleich könne der private Sektor in Russland seine Deviseneinnahmen für Importe aus dem Westen nutzen. „Die Frage ist aber, ob der Westen dabei mitmacht, denn mit den Zentralbank-Sanktionen sollte der Rubel geschwächt werden“, gibt Dullien zu bedenken. Und man dürfe einen Mechanismus nicht vergessen: „Solange Russland die Gaslieferungen nicht einstellt, sondern nur damit droht, profitiert Russland davon.“

Welche Firmen sollen abgeklemmt werden?

Fachleute bezweifeln indes, ob die Umstellung der Gasrechnungen auf Rubel überhaupt zu bewerkstelligen ist. Für Kerstin Hottner, Rohstoffexpertin bei der Schweizer Bank Vontobel, stellt sich die Frage, inwiefern es überhaupt möglich wäre, für die teils langfristigen Lieferverträge kurzfristig die Währung zu ändern.

Aus Kreisen der Energiehandelsbranche hieß es, dass die Anweisung Putins derzeit nicht als problematisch angesehen werde. Es würden weiter Zahlungen geleistet, auch in Rubel. Anders reagiert der österreichische Energiekonzern OMV: Er will seine Zahlungen für russisches Gas vorerst nicht von Euro auf Rubel umstellen. Es kursiert nun die Befürchtung, dass Putin ein derartiges Verhalten als Vorwand nutzen könnte, um Gaslieferungen zu stoppen.

Andreae verlangt, dass die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde, nun festlegt, „welche Industrien und Sektoren weiterhin mit Gas auch im Rahmen einer Gasmangellage versorgt werden“. Sie betont, dass Haushaltskunden geschützt sind.

Für Dullien ist interessant an Putins Vorstoß, dass er nur Gas, aber nicht Öl und Kohle betrifft: „Er macht es mit dem Energieträger, der für Russland weniger wichtig, zugleich für Deutschland und einige weitere EU-Länder aber von zentraler Bedeutung ist. Womöglich wolle Putin damit auch signalisieren, dass er durchaus auf die Gaslieferungen notfalls verzichten könne, während Deutschland zum Beispiel darauf angewiesen sei.

Warnung vor Energieboykott

Der IMK-Direktor warnt indes vor den Folgen eines Lieferstopps: „Der Begriff ‚Weltuntergang‘, der Warnern untergeschoben wird, ist sicher übertrieben. Klar ist aber, dass die Risiken sehr hoch sind. Wir haben in der Pandemie gesehen, dass die Unterbrechung von Lieferketten extrem teuer sein kann.“ Im vergangenen Jahr seien bis zu 1,5 Millionen Autos nicht gebaut worden, weil Chips fehlten.

Wenn jetzt Aluminiumteile für E-Autos nicht gepresst würden, weil die Energie dafür fehlt, dann können auch diese Autos nicht gebaut werden. „Vor allem geht es aber derzeit nicht nur um Halbleiter, sondern um eine viel breitere Palette an Vorprodukten, sodass der potenzielle Schaden noch größer wäre.“

Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki hat gefordert, Deutschland müsse wieder stärker auf Braunkohle und Kernenergie setzen, um sich von russischem Gas unabhängig zu machen. „Die neueste Forderung von Russlands Präsident Putin, Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen, macht noch einmal deutlich, dass sich die Bundesrepublik schnellstens von der russischen Gasversorgung lösen muss, um den blutigen Krieg Putins zu beenden“, sagte Kubicki dem RND.

Das heiße nicht nur, dass Deutschland den Aufbau der LNG-Infrastruktur rasant vorantreiben müsse. „Im Sinne einer energetischen Diversifizierungsstrategie bedeutet das selbstverständlich auch, dass die Braunkohle als Energieträger wieder stärker in den Fokus genommen werden muss“, sagte er. Kubicki ergänzte: „Die noch aktiven Kernkraftwerke müssen länger am Netz bleiben sowie die drei stillgelegten wieder reaktiviert werden.“

Er betonte: „Jeder Tag, an dem wir Russland über den Gasankauf finanzieren und damit wirtschaftspolitisch stabilisieren, verlängern wir den Krieg in der Ukraine.“ Der FDP-Politiker befand: „Wer hier noch auf den eigenen ideologischen Traditionen beharrt, verhindert, dass Putins menschenverachtendem Treiben der Stecker gezogen wird.“

Kubicki forderte: „Die Grünen müssen in dieser Frage endlich in der Wirklichkeit ankommen.“ Mit jedem Kriegstag verschlechtere sich die CO2-Bilanz wesentlich stärker, als es die Braunkohlekraftwerke in Deutschland je könnten, sagte er.

Von Frank-Thomas Wenzel, Tobias Peter/RND