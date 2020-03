Riesenansturm auf Kurzarbeit

Hannover

Bärbel Höltzen-Schoh fand drastische Worte: „Wir sind im Ausnahmemodus, so etwas hat unsere Gesellschaft noch nicht erlebt“, sagte die Vorsitzende der Regionaldirektion Niedersachsen/ Bremen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Bis Ende vergangener Woche gingen bei den niedersächsischen Arbeitsagenturen 41.400 Kurzarbeits-Anzeigen von Unternehmen ein. Zum Vergleich: In der Finanzkrise von 2009/2010 waren niedersachsenweit bis zu 4700 Betriebe in Kurzarbeit. Betroffen waren damals in der Spitze bis zu 100.000 Beschäftigte. Um diesem Ansturm gewachsen zu sein, verzehnfachen die Arbeitsagenturen im Land bis zum Ende der Woche die Zahl der Mitarbeiter, die im Bereich Kurzarbeit tätig sind.

5800 Anzeigen in Hannover

Allein im Bezirk der Arbeitsagentur Hannover wurden seit Mitte März 5800 Anzeigen auf Kurzarbeit von Betrieben eingereicht – normal sind es 20 Anträge pro Monat. In der Krise 2009/2010 zählte man maximal bis zu 220 Anträge von Unternehmen, mehr als 6300 Beschäftigte waren betroffen.

Unternehmen in Vorleistung

Wie viele Beschäftigte in der aktuellen Krise tatsächlich in Kurzarbeit landen, könne man derzeit noch nicht seriös sagen, erläuterte Höltzen-Schoh. Das liegt am formalen Weg: Denn zuerst müssen die Unternehmen die Kurzarbeit bei den Agenturen anzeigen, also anmelden. Dann erhalten sie grünes Licht von der Behörde, Arbeitsausfall mit Kurzarbeitergeld auszugleichen. Der Arbeitgeber zahlt dann mit der nächsten Lohnabrechnung das Kurzarbeitergeld an seine Beschäftigten aus und lässt sich diese Summe anschließend von der Arbeitsagentur erstatten.

Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet

„Die Anträge auf Kurzarbeit für März erhalten wir ab Anfang April. Dann werden wir sehen, wie viele Betriebe ihre Absicht wahr machen und wie viele Beschäftigte betroffen sind“, so Höltzen-Schoh. Positiv wertete sie, dass die Arbeitgeber das Instrument Kurzarbeit so intensiv nutzen: Damit würde man Beschäftigung sichern und Mitarbeiter im Unternehmen halten. Dennoch rechnet sie mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Mit konkreten Zahlen dazu könne man aber erst Mitte April aufwarten.

Stecker gezogen

In den vergangenen zwei Wochen sei „dem Wirtschaftsleben praktisch der Stecker“ gezogen worden, erklärte die Behördenchefin. Es habe „einen Ansturm“ auf die Arbeitgeber-Hotlines gegeben. Das habe dazu geführt, dass anfangs viele Ratsuchende nicht durchkamen. Das habe man mittlerweile korrigiert, mehr regionale Nummern geschaltet und mehr Mitarbeiter herangezogen. Normalerweise kümmern sich bei den Agenturen niedersachsenweit 75 Mitarbeiter um den Bereich Kurzarbeit, seit Montag sind es 425. Bis Ende der Woche sollen es 750 sein. Die Mitarbeiter würden Überstunden machen und auch am Wochendende Anträge bearbeiten. „Wir agieren mit maximaler Power“, so Höltzen-Schoh. Bis Ostern sollen alle aktuellen Anträge abgearbeitet sein, dann könne man mit den Auszahlungen beginnen. Am Geld, so versichert sie, werde es nicht scheitern: Die BA habe 26 Milliarden Euro Rücklagen.

Von Inken Hägermann