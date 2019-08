Hannover

Auch in Deutschland scheint sich der Klimawandel in extremen Wetterlagen niederzuschlagen. Merkt das die HDI Versicherung AG?

Zunächst einmal müssen wir feststellen: Die Erde erwärmt sich und wir verzeichnen eine Veränderung des herkömmlichen Wetters. Es gibt mehr Regen, etwa in Form von Starkregen, das Windverhalten hat sich verändert. Für uns als Versicherer bedeutet das: Die Schadensereignisse durch Starkregen oder Wind nehmen zu. Darauf müssen wir uns in der Schadenbearbeitung einstellen. Als Faustregel gilt: Die Zahl der Schäden nimmt zu und die Schadenshöhe nimmt ebenfalls zu. Neu ist auch, dass die verschiedenen Wetterphänomene jetzt offenbar mehr übers ganze Jahr verteilt sind, wie Starkregen im Sommer.

Also ist der Klimawandel nicht nur ein Gefühl?

Nein, das lässt sich klar feststellen: Etwa den punktuell stark auftretenden Regen, also Starkregen, hatten wir in früheren Jahren nicht so häufig. Früher sind auch Keller vollgelaufen, aber das war in der Regel eine Folge von Schneeschmelzen und übertretenden Flüssen im Frühjahr. Oder das Phänomen Tornado: Bis vor 20 Jahren kannten wir das in Mitteleuropa und Deutschland gar nicht. In Hamburg hat ein Tornado vor drei Jahren einen kompletten Straßenzug verwüstet. Vor ein paar Wochen kamen in Süddeutschland tennisballgroße Hagelkörner vom Himmel. Solche Phänomene nehmen zu. Für uns ist dabei irrelevant, ob der Klimawandel menschengemacht ist oder nicht. Die Klimaveränderung existiert jedenfalls und wir müssen damit umgehen.

Welche Folgen hat das für Versicherte?

Haus- oder Wohnungseigentümer sollten sich auf diese neue Gefahrenlage einstellen. Extremwetterlagen oder Naturereignisse sind bis auf Blitzeinschläge, Hagel und Sturm nicht über eine normale Wohngebäudeversicherung gedeckt – auch wenn viele Eigentümer das glauben. Wer sich vernünftig absichern will, sollte eine Elementarversicherung abschließen. Die umfasst alle Wetterlagen, von Starkregen, Überflutung und Überschwemmungen bis zu Erdrutsch, Erdbeben oder Lawinen.

Sind denn die deutschen Hausbesitzer so unterversichert?

Laut einer You-Gov-Studie ist es so, dass sich die Hausbesitzer heute tendenziell weniger um ihre Häuser kümmern als das früher der Fall war. Theoretisch kann man in Deutschland ein Haus besitzen, ohne irgendeine Versicherung abgeschlossen zu haben. Wenn man einen Hausbau oder -kauf finanzieren will, braucht man schon eine Gebäudeversicherung – ohne bekommt man meistens keine Finanzierung von der Bank. Aber wenn man ein lastfreies Haus erbt und die Versicherung kündigt, ist das durchaus möglich, versicherungsfrei zu sein. Das kommt aber selten vor: Für knapp 90 Prozent der Häuser wurde eine Wohngebäudeversicherung abgeschlossen. Viel besorgniserregender ist, dass nur rund 43 Prozent der Häuser eine Elementarversicherung haben – das bedeutet, 57 Prozent haben keine. In Niedersachsen ist der Wert sogar noch extremer: Hier haben nur 22 Prozent der Häuser eine Elementarversicherung und 78 Prozent nicht.

Was sind die häufigsten Schadensfälle?

Das sind nach wie vor Leitungswasserschäden, die über die Wohngebäudeversicherung gedeckt sind und in der Regel nichts mit extremen Wetterlagen zu tun haben. Über die Hausratversicherung sind Diebstahl, Feuer und ähnliche Vorkommnisse abgedeckt. Beide Versicherungsarten kann man mit oder ohne Elementarversicherung abschließen. Ich würde immer dazu raten, auch die Elementarversicherung dazuzunehmen.

Wieso?

Wenn eine Überschwemmung den Keller überflutet, zahlt die Versicherung nur bei bestehender Elementarversicherung. Je nach Schadensfall kann das aber existenzbedrohend sein. Man kann schnell im fünfstelligen Bereich landen. So viel Geld haben nur die wenigsten Leute auf dem Konto liegen.

Was kostet denn der durchschnittliche Schadensfall?

Da liegen wir bei der Elementarversicherung bei rund 3600 Euro, bei Hausrat sind es 1300 Euro. Aber wie gesagt – das sind ein Durchschnittswerte.

Was kosten denn eine Wohngebäude- und eine Elementarversicherung?

Das ist von vielen Faktoren abhängig, etwa ob man nah am Wasser lebt oder nicht, oder vom Alter und der Bauweise eines Hauses. Eine durchschnittliche Wohngebäudeversicherung liegt typischerweise bei 300 bis 600 Euro jährlich, eine Elementarversicherung gibt es schon für 50 bis 200 Euro jährlich. Das ist nicht so viel, um sein Kernvermögen – ein Haus oder eine Wohnung – aus Sparsamkeitsgründen nicht abzusichern. Versicherungen sind ja dafür da, um mir ein Existenzrisiko abzunehmen.

Gibt es auch Präventionsmaßnahmen?

Grundsätzlich versuchen wir, die Hausbesitzer für das Thema zu sensibilisieren, damit sie mit offenen Augen auf ihr Haus schauen. Dachrinnen, Kellereingänge, Garageneinfahrten oder Flachdächer kann man regelmäßig überprüfen und bei Problemen reparieren lassen. Wenn man bemerkt, dass Wasser nach einem Regenguss irgendwo im Garten oder am Haus nicht vernünftig abläuft, sollte man das beheben lassen. Im Haus selber ist eine Rückstausicherung sehr wichtig – die verhindert, dass Wasser etwa nach einem Starkregen aus der Kanalisation zurück ins Haus drückt. Das ist nämlich sehr unangenehm.

Wir haben bisher über Haus- und Wohnungseigentümer gesprochen. Müssen Mieter irgendwas beachten?

Auch eine normale Hausratversicherung, die Mieter abschließen, kann mit einer Elementarversicherung gekoppelt werden. Wenn ich einen Keller in einem Mehrfamilienhaus habe, kann der bei Starkregen natürlich auch überschwemmt werden. Ohne Elementarversicherung zahlt die Versicherung nicht. Und auch Mieter können die Augen aufhalten und Schäden am Haus der Hausverwaltung oder dem Eigentümer melden.

Was bedeutet mehr Schadensfälle durch Extremwetterlagen für die Preise?

Mehr Schäden und höhere Kosten pro Schadensfall führen natürlich dazu, dass die Preise steigen. Um das für den Kunden hinnehmbar zu machen, passen wir die Preise jährlich leicht an, so dass es auf geringfügige Erhöhungen hinausläuft.

Welche Maßnahmen ergreift der Versicherer HDI bei extremen Wetterlagen?

Die Vorhersagen sind da ja mittlerweile sehr genau. Wenn wir das absehen können, passen wir neben anderen Maßnahmen auch unsere Personalplanung an und binden unsere Schadenservices bundesweit ein, damit wir unseren Kunden gerecht werden können. In sogenannten „ Naturkatastrophen“-Zeiten kann sich die Zahl der Anrufer in den ersten Tagen durchaus verzehnfachen.

Wie sind Sie denn selbst versichert?

Ich handele nach der Maxime, meine Existenzrisiken abzusichern. Ich habe eine Haftpflichtversicherung, Kfz-Versicherung, Teil- und Vollkasko für mein Auto, eine Wohngebäude- und Hausratversicherung mit Elementarversicherung. Ich habe jeweils eine hohe Selbstbeteiligung vereinbart, um die Versicherungsbeiträge niedrig zu halten. Dann muss ich im Schadensfall zwar ordentlich dazu zahlen, aber nie so viel, dass ich in meiner Existenz bedroht bin.

Von Inken Hägermann