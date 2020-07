Hannover

Jetzt fällt auch noch die letzte Großmesse in diesem Herbst in Hannover aus: Wie der Veranstalter Mack Brooks am Dienstag mitteilte, wird die Blechbearbeitungsmesse Euroblech, die eigentlich vom 27. bis 30. Oktober auf dem hannoverschen Messegelände stattfinden sollte, wegen der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben. Der neue Termin ist nun der 9. bis 12. März 2021. Der Deutschen Messe AG droht nach diesem erneuten Ausfall in diesem Jahr ein Verlust im hohen zweistelligen Millionenbereich. Zugleich wurde am Dienstag bekannt, dass die Region Hannover die Durchführung der Infa (17. bis 25. Oktober) genehmigt hat. Ausschlaggebend dafür sei ein umfassendes Sicherheitskonzept gewesen, hieß es. Damit ist die Infa die erste Messe, die seit Ausbruch der Corona-Krise auf dem Messegelände in Hannover stattfindet.

Unsicherheit wegen Reiserestriktionen

Obwohl man vom Land Niedersachsen kürzlich die Freigabe für das Sicherheitskonzept der Euroblech im Oktober 2020 erhalten habe, habe man sich für die Verschiebung entschieden, erklärte Nicola Hamann, Geschäftsführerin von Mack Brooks Exhibitions. Zuvor habe man sich regelmäßig in ausführlichen Gesprächen mit Ausstellern und Partnern über die Lage ausgetauscht, die Mehrheit habe sich dafür ausgesprochen, die Messe nicht im Oktober durchzuführen. Hintergrund seien auch „Unsicherheiten rund um Reiserestriktionen“ wegen der Covid-19-Krise gewesen. Viele große Aussteller fürchteten offenbar, dass zu wenige internationale Besucher zu der Leitmesse anreisen würden. Vielen Teilnehmern sei es ein Anliegen, „den internationalen Charakter der Euroblech zu wahren“, hieß es in einer Mitteilung von Mack Brooks. Zur letzten Euroblech (findet alle zwei Jahre statt) im Jahr 2018 waren rund 56.000 Besucher gekommen.

Virtuelle Plattform geplant

Um den Ausstellern und Besuchern dennoch die Gelegenheit zu geben, sich zu vernetzen, werde man im Oktober eine virtuelle Plattform für die globale Blechbearbeitungsindustrie anbieten. So könnten virtuelle Meetings abgehalten und online Maschinen sowie industrielle Lösungen präsentiert werden.

Hoher zweistelliger Millionenverlust

Für die Messe AG ist das ein weiterer herber Rückschlag. Für das Gesamtjahr ist nun mit einem Verlust im hohen zweistelligen Millionenbereich zu rechnen. Seit März haben auf dem Messegelände in Hannover wegen der Corona-Pandemie keine Messen mehr stattgefunden, die Belegschaft ist seitdem in Kurzarbeit. Unter anderem wurden in den vergangenen Wochen und Monaten die Hannover-Messe, die IAA Nutzfahrzeuge, die Eurotier und nun auch die Euroblech abgesagt. Allerdings hieß es aus Unternehmenskreisen, dass das Geschäft auf dem chinesischen Messegelände (gehört in Teilen der Deutschen Messe AG) wieder durchstarte, dort werden bereits Veranstaltungen mit Besuchern durchgeführt.

Infa findet statt

In diesem Jahr stehen nun noch kleinere, eher regionale Messen auf dem hannoverschen Messegelände an: Für Oktober ist noch die Infa geplant, im Dezember die Pferd & Jagd. Für die Durchführung der Infa gelten strenge Hygienemaßnahmen: So gilt unter anderem eine generelle Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auf dem Gelände (ausgenommen Verkaufsgespräche), die Gänge werden verbreitert, für jeden Besucher müssen vier Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen, um die Abstandsregeln wahren zu können. Auch die Pferd & Jagd solle wie geplant stattfinden, hieß es vom Veranstalter Heckmann. Eine endgültige Genehmigung der Behörden wird im August erwartet.

Im kommenden Jahr geht es im Januar los mit der Teppichmesse Domotex, es folgt im Februar die Eurotier, im März die Euroblech und im April die Hannover-Messe.

