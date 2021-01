Engpässe bei Bauteilen: VW drosselt Produktion

Wolfsburg

Zum zweiten Mal standen am Freitag im Wolfsburger VW-Werk die Bänder komplett still. Es war zweite von insgesamt vier für diesen Monat angesetzten Schließtagen in der Tiguan-, Touran- und Tarraco-Fertigung. Die Golf-Fertigung befindet sich bis Montag ohnehin in der zwangsverlängerten Weihnachtspause. Rund 20.000 Beschäftigte sind im Stammwerk in der Produktion und den angrenzenden Bereichen tätig. Die Schließtage, die auch für den 21. und 22 Januar gelten, bedeuten somit für rund 8000 Mitarbeiter Kurzarbeit an diesen Tagen.

Schuld daran ist ein anhaltender Mangel an Halbleitern. Diese werden für elektronische Bauteile wie zum Beispiel Steuergeräte-Chips benötigt. Bereits vor Weihnachten führte der weltweite Engpass aus dem Halbleiter-Markt dazu, dass Volkswagen die Weihnachtsferien in der Golf-Fertigung bis zum 18. Januar verlängern musste. Diesmal trifft es die Tiguan-Fertigung, wobei gerüchteweise auch weitere Schließtage in der Golf-Fertigung diskutiert worden sein sollen.

Anzeige

Schnelle Entspannung auf dem Halbleiter-Markt nicht zu erwarten

Die Auftragslage ist trotz der zweiten Pandemiewelle derzeit durchaus gut. Vertriebsvorstand Klaus Zellmer sprach jüngst von prall gefüllten Bestell-Büchern. Insbesondere jetzt, wo alle Modellvarianten des Golf verfügbar sind, gilt das auch für den letztes Jahr schwächelnden Bestseller. Durch den Teilemangel kann die Nachfrage jetzt aber nicht so schnell bedient werden wie gewünscht.

Einfluss darauf, welche Fahrzeug-Produktionen wegen der fehlenden Teile gestoppt werden, soll Volkswagen nach Information dieser Zeitung nur sehr begrenzt haben. Die Bauteile für die jeweiligen Fahrzeuge unterscheiden sich, so dass auf die jeweiligen Lieferanten reagiert werden muss. Momentan soll am stärksten die Teileversorgung für den Touran betroffen sein.

Eine Entschärfung der Lage auf dem Halbleiter-Markt ist derweil nicht in Sicht. Im Gegenteil: So meldete VW-Tochter Audi am Donnerstag, dass auch dort die Produktion in den Werken Neckarsulm und Ingolstadt an mehreren Fertigungslinien teilweise schon ab dem 18. Januar bis zum 29. Januar gestoppt werden muss.

Von RND/ Steffen Schmidt