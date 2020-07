Hannover

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer rechnet mit starken Preisnachlässen für Neuwagen. Der Rabatt-Index, den das Car-Institut (Center Automotive Research) der Uni Duisburg-Essen regelmäßig erhebt, sei nach einer Corona-Schwächephase im Frühjahr im Juni wieder deutlich gestiegen. Im Juli erwartet Dudenhöffer einen weiteren Preisverfall, da die Autobauer die von der Regierung beschlossene Mehrwertsteuersenkung, die zum 1. Juli in Kraft getreten ist, an die Kunden weitergeben wollen.

Bewegung im Markt

Die Hersteller Nissan, Renault, Seat und VW hätten bereits angekündigt, die Mehrwertsteuer für Autos mit Verbrennermotoren gänzlich zu streichen, heißt es in der Car-Studie. Das werde sich in den Juli-Rabatten bemerkbar machen, glaubt Dudenhöffer. Allein die Ankündigung des Konjunkturprogramms der Bundesregierung im Juni hätte schon Bewegung in den Markt gebracht.

„Sahnehäubchen“ für Verbraucher

So stieg der Car-Rabatt-Index von 118 Punkten im Mai (April 117 Punkte) auf 125 Punkte im Juni. Damit liegt der Index zwar noch unter dem Vorjahreswert von 130 Punkten. „Aber im Juli werden die Rabatte nochmals einen Schub erhalten“, ist Dudenhöffer sicher. Zwar würden die Autobauer die Mehrwertsteuersenkung sicher mit eigenen Rabattaktionen „verrechnen“, ein preisliches „Sahnehäubchen“ für den Verbraucher dürfte dennoch drin sein.

Hohe Nachlässe für Golf 8

Bei Internetvermittlern habe man im Juni bereits den Schub erleben können: Der Durchschnittsrabatt der 30 meistverkauften Neuwagen im Internet stieg im vergangenen Monat von 18,9 auf 19,7 Prozent, wie das Car-Institut errechnet hat. Dazu beigetragen habe unter anderem der neue Golf 8, den VW nach großen Problemen mit der Software nun mit hohen Rabatten in den Markt „schieben“ würde, so Dudenhöffer. Im Internet gab es die aktuellste Golf-Generation mit einem Preisnachlass von 21,8 Prozent (Mai: 14,2 Prozent). Für den Juli rechnet das Car-Institut mit Rabatten im Internet von durchschnittlich mehr als 22 Prozent. Damit, so heißt es in der Studie, dürfte auch der Index den Vorjahreswert von 133 Punkten deutlich übersteigen.

Kritik an Konjunkturprogramm

Im Zuge der Corona-Pandemie haben die Autohersteller mit massiven Absatzverlusten zu kämpfen. Die Zulassungen für Neuwagen brachen im ersten Halbjahr 2020 um fast 35 Prozent ein. Eine Kaufprämie für Verbrenner wurde dennoch nicht im Konjunkturpaket verankert –allerdings verdoppelte die Bundesregierung die Kaufprämie für E-Autos. Diese Maßnahme, so kritisiert Dudenhöffer, „geht am Markt vorbei“. So steige zwar die Zahl der Anfragen für Stromer, die Kaufabschlüsse von Privatkunden blieben aber „überschaubar“. In den ersten fünf Monaten 2020 seien lediglich 21.000 E-Autos und Plug-In-Hybride von Privatkunden zugelassen worden, mit einem Anteil von knapp sechs Prozent bei den Neuzulassungen handele es sich um ein „Nischensegment“, kritisierte der Autoprofessor. Die Einbeziehung von Verbrennern in die Kaufprämie hätte eine „deutlich bessere und schnellere Wirkung“ gehabt. So gehe das Konjunkturpaket der Regierung „an den Beschäftigten der deutschen Autoindustrie vorbei“.

