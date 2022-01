Digitalisierung der Bahn: Genügt der Schutz, um Hackerangriffe abzuwehren?

Hannover

Die Deutsche Bahn steht vor einer großen Aufgabe: Sie will mehr Menschen auf mehr Züge verteilen. Gelingen soll das mit der digitalen Schaltung der Fahrzeuge. Doch die Digitalisierung hat auch Tücken – sie kann angegriffen werden. So wie 2017 – als auf den Anzeigetafeln der Bahn eine Botschaft der Angreifenden stand. Expertinnen und Experten fordern deshalb mehr Schutz.

Einer von ihnen ist Gernot Krage, Bahntechnik-Spezialist beim TÜV Nord. „Die Bedrohungslage ist mit der Digitalisierung der Bahn deutlich höher.“ Umso wichtiger sei es, die Züge zu schützen. Doch das gelinge nicht einfach so: Es brauche in sich abgeschlossene Schutzzonen. „Sicherheitsrelevante Funktionen müssen von Funktionen getrennt werden, die keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Fahrgäste haben“, macht Gernot Krage deutlich. Wenn Netzwerke im Zug miteinander verbunden würden, zum Beispiel mittels Gateways und Firewalls, so müsse beachtet werden, dass diese nicht hermetisch dicht seien wie eine Brandmauer, sondern löchrig wie ein Sieb, denn sie sollen ja bestimmte Daten durchlassen. Gegebenenfalls könnten erlaubte Verbindungen auch von Unberechtigten oder Schadsoftware genutzt werden. Somit müsse auch jedes einzelne Gerät in den verbundenen Netzwerken eigene IT-Sicherheitsmechanismen verwenden. Faktoren, die lange Zeit keine Rolle spielten. „Das Umdenken hat deswegen noch nicht überall stattgefunden.“ Das könnte aber zur Gefahr werden, ist der Technik-Spezialist überzeugt.

Steigende Gefahr durch autonome Züge?

Cyber-Angriffe werden immer häufiger zur realen Gefahr. Die Motive der Angreifenden sind dabei unterschiedlich – mal geht es bloß darum, Schwachstellen im System zu finden, mal geht es aber auch darum, dass fremde Staaten so Druck aufbauen wollen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Und in den kommenden Jahren könnte die Situation noch gefährlicher werden: Immerhin sollen die Züge eines Tages sogar ohne menschliche Hilfe gesteuert werden.

Bisher ist das noch Zukunftsmusik. Zunächst will die Deutsche Bahn die Digitalisierungsoffensive auf den Schienen umsetzen – die Taktung soll beschleunigt werden. „Konkret ist damit ein Kapazitätsschub im Schienennetz von bis zu 35 Prozent möglich. Die Digitalisierung führt auch zu einer höheren technischen Verlässlichkeit und geringerem Wartungsaufwand“, teilte ein DB-Sprecher mit. Güterzüge würden so zuverlässiger und Personenzüge pünktlicher. 2021 haben die Deutsche Bahn, der Bund und die Länder dafür 12,7 Milliarden Euro investiert.

Erste hochautomatisierte Züge fahren in Hamburg

Teil der Offensive ist aber auch das Projekt „Digitale S-Bahn Hamburg“. Die hochautomatisierten Züge fahren von selbst an, beschleunigen, bremsen und halten ganz ohne menschliche Hilfe. Eine Zugführerin oder ein Zugführer ist aber weiterhin mit an Bord.

Gernot Krage vom TÜV Nord fordert daher, keine Abstriche bei der IT-Sicherheit der Systeme zu machen. Die Gefahr bestehe, dass Systeme aus Zeit- oder Kostengründen, oder einfach aus Unkenntnis, nur unzureichend abgesichert werden. „Die Sicherheit ist komplex und kostspielig.“ Die Meinungen bei diesem Punkt gehen dabei auseinander. Während Expertinnen und Experten an der Seite von Gernot Krage stehen, sind Vertreterinnen und Vertreter der Industrie überzeugt, dass die Kosten nicht im Verhältnis zum Nutzen stehen.

Zu den bisher geltenden Sicherheitsmaßnahmen wollte sich die Deutsche Bahn auf Nachfrage nicht äußern. Ein Sprecher verwies darauf, dass man mit einer öffentlichen Kommunikation der Schutzmaßnahmen die Sicherheit gefährde.

Von Mandy Sarti