Das Kurzarbeitergeld müsste für alle Beschäftigten auf 80 Prozent aufgestockt werden, fordert Niedersachsens DGB-Chef Mehrdad Payandeh. Außerdem brauche man einen Härtefallfonds.

Herr Payandeh, in der Corona-Krise hat die Politik schnell Liquiditätshilfen und Kreditprogramme für bedrohte Unternehmen aufgespannt. Wird aus Sicht der Gewerkschaften auch genug für normale Arbeitnehmer getan?

Die Politik hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und schnell, kraftvoll und entschlossen gehandelt. Respekt! Unter dem Rettungsschirm, der momentan gespannt wird, müssen aber auch die Beschäftigten Platz finden. Es braucht nicht nur Sofort-Maßnahmen für Betriebe, sondern auch einen sozialen Schutzschirm.

Die Gewerkschaften fordern explizit Unterstützung für Beschäftigte: etwa eine generelle Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Welche Maßnahmen schweben dem DGB vor – und warum?

60 Prozent vom Netto sind einfach zu wenig. Viele Betroffene können davon nicht leben. Zwar stocken etliche Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld über Tarifverträge auf. Aber gerade für Beschäftigte ohne Tarifvertrag ist die Lage prekär. Daher muss der Bund nachbessern. Alle Beschäftigte müssen mindestens 80 Prozent des Nettolohns bekommen. Auch das Land Niedersachsen muss Verantwortung übernehmen und einen Härtefall-Fonds auflegen. Menschen, die wegen der Corona-Krise in existenzielle Nöte geraten, müssen durch ein unbürokratisches Verfahren Unterstützung aus Landesmitteln erhalten.

In welchen Branchen haben die Tarifvertragsparteien eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes vereinbart?

In weiten Teilen der Industrie, des Handwerks oder in der Systemgastronomie gibt es entsprechende Tarifverträge. Leider profitieren nicht alle Beschäftigten. Vor allem in den klassischen Niedriglohnsektoren gibt es oft keine tarifvertraglichen Zuschüsse zum staatlichen Kurzarbeitergeld.

Gibt es Schätzungen, wie viele Arbeitnehmer in Niedersachsen mit dem Bezug von Kurzarbeitergeld Hartz-IV berechtigt sind?

Exakte Zahlen gibt es noch nicht. Die Bundesagentur für Arbeit geht derzeit davon aus, dass in Niedersachsen bis zu 200.000 Menschen zusätzlich Arbeitslosengeld II beziehen werden.

Viele systemrelevante Tätigkeiten werden von Arbeitnehmern ausgeführt, die eher zu den unteren Lohngruppen gehören – Pflegekräfte im Altenheim oder die Kassierer an der Supermarktkasse. Wie könnte man diese für ihren Einsatz besser belohnen als mit Applaus?

Applaus allein reicht nicht. Die Dankbarkeit sollte sich regelmäßig zum Monatsende niederschlagen - in harten Euros auf dem Gehaltszettel. Auch muss der Gesundheitsschutz der Beschäftigen mit vielen Kontakten verbessert werden. Wer den ganzen Tag an der Kasse sitzt, braucht vom Arbeitgeber Schutzausrüstung.

Wird sich für diese Kräfte nach der Krise etwas ändern?

Es zeigt sich gerade, wie unverzichtbar für unsere Gesellschaft die sogenannten „systemrelevanten Tätigkeiten“ im Gesundheitswesen, dem Handel und der Logistik sind. Harte Arbeit, bescheidener Lohn - damit muss spätestens nach Corona Schluss sein. Auf die Dankbarkeit muss echte Aufwertung folgen. In der Altenpflege und im Einzelhandel braucht es eine umfassende Tarifbindung. Hier herrscht jetzt oft Lohndumping vor. Das muss ein Ende haben.

Wie bewerten Sie grundsätzlich den vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld?

Es ist sehr positiv, dass der Zugang erleichtert worden ist. Nur die Höhe reicht eben für viele nicht aus. In unseren europäischen Nachbarländern liegt sie bei 8o Prozent und mehr. Daran sollte sich Deutschland ein Beispiel nehmen.

Wie beurteilen Sie als Arbeitnehmervertreter das Auftreten der Politik in der Krise und die bisher beschlossenen Maßnahmen?

Ministerpräsident Stephan Weil führt unser Land mit Fingerspitzengefühl, nimmt die Sorgen der Menschen auf und fungiert als verantwortungsvoller Krisenmanager. Das gilt im übrigens auch für die Bundesregierung. Es ist die Stunde der Vernunft und nicht des Populismus. Durch die Corona-Pandemie stehen die Menschen aber vor riesigen Herausforderungen. Die Sofortmaßnahmen sind absolut notwendig, um die Wirtschaft zu stabilisieren, Betriebe zu retten und Arbeitsplätze zu sichern. Nun muss eine soziale Schieflage in Niedersachsen verhindert werden. Es braucht ein höheres Kurzarbeitergeld, einen vernünftigen Lohnersatz für Eltern, die Kinder betreuen müssen, sowie einen Härtefallfonds für Beschäftigte. Für Wohnungslose müssen die Kommunen leerstehende Kapazitäten zur Verfügung stellen.

Und wie sieht es nach der Krise aus?

Auch wenn es um eine Lockerung der Maßnahmen geht, müssen die Probleme der Beschäftigten wesentlich stärker in den Blick genommen werden. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass die Wirtschaft wieder hochgefahren wird, aber Fragen des Gesundheitsschutzes ungeklärt sind. Oder die Situation der Familien: Wenn die Wirtschaft hoffentlich bald wieder ins Rollen kommt, müssen Lösungen für die Beschäftigten her, die aktuell mit der Betreuung der Kinder alleine gelassen werden. Sonst drohen hier schlimme Verwerfungen. Wichtig ist auch ein wirkungsvolles Konjunktur- und Investitionsprogramm, das die Nachfrage der privaten Haushalte belebt und unsere Wirtschaft anschiebt. So ein Programm ist eine große Chance, unsere Gesellschaft nachhaltig, modern und krisenfest aufzustellen.

Was sind die großen Lehren für den Arbeitsmarkt und den Sozialstaat, die man aus der Corona-Krise ziehen kann?

Wir sehen gerade, dass ein funktionierender Sozialstaat in der Krise ein großer Vorteil ist. Ohne das Instrument der Kurzarbeit hätten wir jetzt Massenentlassungen wie in den USA. Kein Mensch ist eine Insel. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Unsichere und schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse zu schaffen und im Gesundheitswesen zu kürzen, war ein Irrweg.

Von Inken Hägermann