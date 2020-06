Tuifly will Flotte halbieren und Stellen abbauen

Hannover

Schock beim Ferienflieger Tuifly: Die Konzernmutter Tui will wegen der Folgen der Corona-Krise die Belegschaft von 2000 Beschäftigten fast halbieren. Nahezu 1000 Jobs von Piloten, Flugbegleitern, Bodenpersonal und Technik stehen nach NP-Informationen auf der Kippe, davon knapp die Hälfte am Standort Hannover/ Langenhagen. Zudem sollen von derzeit elf Tuifly-Stationen in Deutschland nur noch fünf übrig bleiben. Der Konzern wollte die Zahlen nicht kommentieren. Entscheidungen seien noch nicht gefallen, man werde jetzt die Gespräche mit Betriebsrat und Gewerkschaft aufnehmen, hieß es.

Geschäft ruht wegen Corona

Am Donnerstagnachmittag hatte das Management zunächst den Betriebsrat, am Abend die Belegschaft per Videoschalte über die Pläne informiert. Seit Mitte März ist das Geschäft des Touristikkonzerns in Folge der Corona-Pandemie nahezu komplett heruntergefahren. Tui erhielt einen staatlichen Rettungskredit über 1,8 Milliarden, bis Ende September ist Kurzarbeit angemeldet. Wie die „ FAZ“ berichtete, soll Tui zudem vor zwei Wochen um neue neue Finanzhilfen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro gebeten haben.

Anzeige

Flotte und Belegschaft halbiert?

Aktuell hat Tuifly 39 Flugzeuge in der Flotte, die nun halbiert werden soll. Die Zahl der deutschen Tuifly-Stationen soll von elf auf fünf sinken, den Standorten Berlin, Bremen, Hamburg, Köln, Münster und Nürnberg droht das Aus. Dementsprechend wird weniger Personal benötigt. Von den rund 2000 Tuifly-Beschäftigten sind ungefähr 1400 Piloten und Flugbegleiter, der Rest gehört zu Verwaltung und Technik. Bis zu 1000 Stellen könnten abgebaut werden, es sollen 700 Personen im Flugdienst (davon 270 Piloten) und knapp 300 in Technik und Verwaltung betroffen sein.

Weitere NP+ Artikel

Zu viele Flugzeuge

Aus dem Konzern war zu hören, dass man nach Marktanalysen zu dem Schluss gekommen sei, dass man die Kapazitäten dem Bedarf anpassen müsse. Die aktuelle Flotte sei auf den Betrieb in der Sommersaison ausgerichtet, in der Wintersaison habe man eigentlich zu viele Flugzeuge und vermiete die überzähligen Flieger weiter. In Corona-Zeiten mit stark eingeschränktem Flugverkehr lässt sich dieses Modell nicht aufrecht erhalten. Die verkleinerte Flotte soll ganzjährig mit eigenen Kunden ausgelastet werden können, hieß es. Vor der Corona-Krise hatte eine Verkleinerung der Flotte nicht im Raum gestanden, Tui hatte sogar erwogen, ab November Langstreckenflüge anzubieten. Dieser Plan liege nun erst mal auf Eis, war zu hören.

Arbeitnehmerseite geschockt

Wie der Jobabbau erfolgen wird, ist offen: Bis Ende 2021 gilt im Konzern ein Zukunftssicherungsvertrag, der Kündigungen ausschließt. Denkbar sind freiwillige Programme wie Abfindungen oder vorgezogener Ruhestand. Vor wenigen Wochen hatte Tui bereits angekündigt, wegen der Corona-Krise weltweit 8000 Stellen abbauen zu wollen, die meisten davon im Ausland.

Die Arbeitnehmerseite reagierte geschockt: „Wir haben zwar geahnt, dass etwas passieren wird“, sagte Tuifly-Gesamtbetriebsratschefin Karin Grobecker. Man wisse ja um die angespannte Lage in der Branche und im Konzern. „Aber mit so einem Kahlschlag haben wir nicht gerechnet.“ Seit fast 20 Jahren schlage sich Tuifly mit Kostendruck und Sparprogrammen herum. „Wir sehen die Ankündigung sehr kritisch. Die Belegschaft hat schon viele Opfer gebracht in der Vergangenheit. Wir werden um den Erhalt jedes Arbeitsplatzes kämpfen.“ Sorgen mache ihr zudem, dass die Beschäftigten, die der Personalabbau treffen könnte, derzeit kaum Chancen hätten, bei einer anderen Airline eine neue Stelle zu finden. „Es geht der ganzen Branche schlecht.“ Aus Gewerkschaftskreisen kam auch Kritik: Es könne nicht sein, dass Tui Staatshilfe beziehe und dann Arbeitsplatzabbau plane. „Es ist völlig unklar, wie das funktionieren soll.“

Von Inken Hägermann