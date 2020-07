Wedemark

Weltweit beschäftigt Sennheiser rund 2800 Mitarbeiter, die Hälfte davon in Deutschland. Doch die Corona-Krise macht auf vor diesem Unternehmen nicht halt. Der Akustikspezialist will an seinem Stammsitz in Deutschland 300 Jobs abbauen (weltweit 650). Das meiste soll sozial verträglich geregelt werden, auf betriebsbedingte Kündigungen soll nach Möglichkeit verzichtet werden.

Grund: die Coronakrise. Die Verkäufe an Geschäfts- und Privatkunden seien in den letzten Wochen deutlich zurückgegangen, so Geschäftsführer Andreas Sennheiser bei der Vorlage der Bilanz in Bissendorf. Deshalb müssten Kosten gesenkt werden.

Derzeit beschäftigt Sennheiser weltweit 2800 Mitarbeiter. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen.

Von Inken Hägermann