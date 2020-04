Bei Kurzarbeit aufs Spargelfeld?

Hannover

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen stürzt nicht nur Unternehmen und Selbstständige in eine Krise. Auch für viele Beschäftigte, die jetzt in Kurzarbeit sind oder bald sein werden, kann es finanziell schnell mal knapp werden. Vor allem Geringverdiener könnten jetzt Anspruch auf Grundsicherung haben. Darauf verweist die Regionaldirektion Niedersachsen der Bundesagentur für Arbeit (BA).

Laut einem Rechenbeispiel der BA landet etwa eine Kellnerin (nicht verheiratet, keine Kinder, vollzeitbeschäftigt), die Mindestlohn bezieht, bei einem Brutto-Monatslohn von 1600 Euro (netto: 1191 Euro) bei einem 20-prozentigen Arbeitsausfall bei 1114 Euro netto. Bei 60 Prozent Kurzarbeit bleiben ihr noch 920 Euro netto, bei einem 100-prozentigen Arbeitsausfall wären es nur noch 715 Euro. Bei einer Warmmiete von 600 Euro stünden der Kellnerin damit 540 Euro Unterstützung vom Jobcenter zu. Bei einem Durchschnittsverdiener (ebenfalls nicht verheiratet, keine Kinder, vollzeitbeschäftigt) mit einem Bruttoeinkommen von 2300 Euro (netto 1587 Euro) erhält bei einem 20-prozentigen Arbeitsausfall noch 1482 Euro netto und bei einem 60-prozentigen Ausfall 1246 Euro. Beträgt der Arbeitsausfall 100 Prozent, erhält er noch 952 Euro. Bei einer Warmmiete von 600 Euro hat er Anspruch auf 350 Euro Unterstützung vom Jobcenter. Jeder Einzelfall, so die BA, müsse geprüft werden.

Nebenbeschäftigung aufnehmen

„Wir können Beschäftigte finanziell unterstützen, die aufgrund von Kurzarbeit in finanzielle Not geraten“, versichert Regionaldirektions-Chefin Bärbel Höltzen-Schoh. Dies gelte jedoch nur bis zur Höhe der üblichen Arbeitslosengeld-II-Sätze („ Hartz IV“). Ein Zuschuss, um den gewohnten Lebensstandard zu halten, ist nicht möglich.

Allerdings können Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit sind, durchaus eine Nebenbeschäftigung aufnehmen, um ihren Lebensunterhalt aufzubessern. Zum 1. März 2020 wurden die entsprechenden Hinzuverdienstmöglichkeiten verbessert, die Regelung ist bis zum 31. Oktober 2020 befristet. Wenn man einen Nebenjob in einem systemrelavanten Bereich annimmt (z.B. Landwirtschaft, Lebensmitteleinzelhandel, Gesundheitswesen), bleibt der Zuverdienst bis zum ursprünglichen Nettogehalt anrechnungsfrei. Übersteigt das Nebeneinkommen das ursprüngliche Nettogehalt, wird die Differenz mit den Kurzarbeitergeld verrechnet. Das heißt konkret: Trotz Kurzarbeit kann man auf dem Spargelfeld ernten, Regale im Supermarkt einräumen oder in Pflegeeinrichtungen helfen – bis zur Höhe des vorherigen Nettoeinkommens wird der Zuverdienst nicht auf das Kurzarbeitgeld angerechnet.

Erleichterter Zugang zum Kinderzuschlag

In Niedersachsen hatten laut aktuellen Zahlen bis Ostern mehr als 53.300 Betriebe Kurzarbeit bei den Arbeitsagenturen angezeigt. Wie viele Beschäftigte davon betroffen sein werden, ist derzeit noch unklar. Um Arbeitnehmern, die die Kurzarbeit finanziell schwer trifft, zu unterstützen, wurde die Antragstellung für weitere Hilfen – etwa durch das Arbeitslosengeld II – deutlich vereinfacht. So kann ein Hartz-IV-Antrag formlos telefonisch, per Mail oder per Post beim zuständigen Jobcenter gestellt werden, bei einem Neuantrag (gilt bis 30. Juni) entfällt für die ersten sechs Monate die Vermögensprüfung, wenn der Antragsteller versichert, dass kein erhebliches Vermögen verfügbar ist. Zudem werden in den ersten sechs Monaten des Leistungsbezugs die Ausgaben für Miete und Heizung in tatsächlicher Höhe anerkannt.

Wichtig für einkommensschwache Familien mit Kindern ist zudem der erleichterte Zugang zum Kinderzuschlag ( KiZ): Eltern müssen bei Antragstellung nur noch ihr Einkommen im Monat vor der Antragstellung nachweisen – wer also jetzt einen Antrag bei der Familienkasse stellt, muss das Einkommen für März angeben. Zudem wurde der Zugang zum KiZ vereinfacht, damit Familien mit geringem Einkommen dieses besser beantragen können – pro Kind kann man mit dieser Leistung bis zu 185 Euro erhalten. Diese Regelung ist zunächst befristet bis zum 30. September. Vermögen wird beim KiZ nur noch in Ausnahmefällen berücksichtigt. Wer bereits den Kinderzuschlag erhält, aber weniger als 185 Euro, kann seinen Anspruch überprüfen lassen –vielleicht fällt er bei veränderter Einkommenssituation höher aus.

Von Inken Hägermann