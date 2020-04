Hilfe für den Mittelstand: Regierung legt neuen Schnellkredit auf

Hannover

Die Bundesregierung hat in der Corona-Krise einen weiteren Rettungsschirm für den Mittelstand aufgespannt. Man werde einen KfW-Schnellkredit einführen, bei dem der Staat hundert Prozent der Kreditrisiken übernimmt, teilten Wirtschafts- und Finanzministerium am Montag mit. Die Laufzeit für diese Kredite werde auf zehn Jahre verlängert. Zuvor hatte es Kritik an den bisherigen Hilfsprogrammen gegeben: Die benötigten Summen kämen nicht bei den Unternehmen an, weil die Bonitätsprüfung bei den Hausbanken zu lange dauerten oder negativ ausfallen würden. Bei hannoverschen Kreditinstituten verzeichnet man großes Interesse.

Großes Informationsbedürfnis

Es gebe ein „unheimlich großes Informationsbedürfnis“, berichtete Swantje Schöning, Niederlassungsleiterin für Privat- und Unternehmenskunden der Commerzbank Hannover. Aus dem gesamten norddeutschen Bereich seien mehr als 3000 Anfragen zu Kreditanträgen mit Corona-Bezug gezählt worden, aus der Wirtschaftsregion Hannover dürften rund zehn bis 15 Prozent stammen. Wie viele Anträge über welches Volumen bisher gestellt wurden, könne man nicht sagen.

Kein Flaschenhals

Kritik, dass die Hausbanken als „Flaschenhals“ schuld seien, dass bedrohte Firmen nicht an Hilfskredite kommen, wies sie zurück: Trotz der mittlerweile hundertprozentigen staatlichen Garantien seien Banken verpflichtet, eine Bonitätsprüfung durchzuführen. „Ein Kredit muss ja irgendwann wieder zurückgezahlt werden“, so Schöning. Man müsse bewerten, wie erfolgreich ein Geschäftsmodell auch in Zukunft sei. Klar sei: Trotz dieser Sondersituation müssten immer noch Unterlagen und Nachweise eingereicht werden. Lägen diese vor, könne es mit der Bonitätsprüfung schnell gehen. Diese dauere dann noch einige Stunden bis wenige Tage.

Hoher Liquiditätsbedarf

Bei der Hannoverschen Volksbank haben die Firmenkundenbetreuer rund 1200 Gespräche geführt. Man erwarte, dass rund die Hälfte der 20.000 Unternehmenskunden Hilfskredite beantragen werde. Der bisher erfasste Liqudititätsbedarf dürfte bei rund 50 Millionen Euro liegen, teilte ein Sprecher der Volksbank mit. Abhängig von Größe und Branche würden Summen im niedrigen vierstelligen bis zu hohen siebenstelligen Beträgen angefragt. Eine Kreditentscheidung könnte innerhalb von einem bis fünf Tagen gefällt werden, wenn die benötigten Unterlagen vorliegen. Sofern möglich, helfe man den Kunden mit einer Zwischenfinanzierung, um Liquiditätslücken abzudecken. Das neue KfW-Programm bewertet man positiv, da es eine Lücke schließen würde. „Es bleibt aber dabei, dass die Unternehmen diese Kredite in den nächsten Jahren zurückführen müssen“, so der Sprecher. Daher sei auch die auf zehn Jahre verlängerte Laufzeit zu begrüßen.

Unkomplizierte Tilgungsaussetzung

Bei der Sparkasse Hannover zählt man bisher zehn konkret vorliegende Anträge. Allerdings sei davon auszugehen, dass künftig deutlich mehr der 35.000 Firmenkunden der Sparkasse bald einen Antrag stellen würden, so ein Sprecher. Das finanzielle Volumen sei aktuell noch nicht bekannt. Derzeit helfe man vor allem schnell mit unkomplizierten Tilgungsaussetzungen, davon würden bereits 800 Unternehmen Gebrauch machen. Damit könnten sich die Firmen Zeit verschaffen, um ihren Liquiditätsbedarf zu ermitteln und einen entsprechenden KfW-Antrag vorzubereiten. Der Sparkassen-Sprecher verwies darauf, dass man auch bei den meisten staatlichen Hilfsprogrammen eine Bonitätsprüfung vornehmen müsse. Bringt das Unternehmen alle benötigten Unterlagen bei, könne man innerhalb weniger Tage eine Rückmeldung erteilen.

Von Inken Hägermann