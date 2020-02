Tausende Kreuzfahrtpassagiere müssen umplanen

HANNOVER/KIEL

Das Coronavirus wird auch zunehmend für den Tourismus zu einer Belastung: Aktuell betroffen sind vor allem Kreuzfahrtschiffe und ihre Gäste. So liegt die „Diamond Princess“ im Hafen von Yokohama unter Quarantäne, 285 Urlauber und Beschäftigte sind positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden, darunter zwei Deutsche. Das Kreuzfahrtschiff „Westerdam“ musste tagelang nach einem Hafen suchen, der es aus Sorge vor einer möglichen Einschleppung des Virus nicht abwies. Tausende weitere Kreuzfahrtpassagiere mussten bereits ihre Reisepläne ändern. Auch bei Tui Cruises werden aktuelle Reiserouten geprüft.

Denn viele der Schiffe, die in diesem Jahr in Häfen wie Kiel, Hamburg und Rostock erwartet werden, sind zur Zeit in Südostasien im Einsatz. In Kiel betrifft die beispielsweise fünf der 36 Schiffe, die an der Förde festmachen wollen. Die Reedereien MSC und Aida zogen aber bereits die Notbremse und haben Fahrpläne geändert für Schiffe, die chinesische Häfen anlaufen sollten.

10.000 Passagiere betroffen

So verkündete Aida Cruises den vorzeitigen Abzug der beiden Kreuzfahrer „Aidavita“ und „Aidabella“. Das Duo soll bis Montag die aktuellen Reisen im südchinesischen Meer beenden und dann von der thailändischen Hafenstadt Laem Chabang aus die Region auf dem direkten Weg in Richtung Westen verlassen. Die „Aidavita“ wird nach Dubai verlegt, während die „Aidabella“ sogar nach Palma de Mallorca fährt. Durch die Entscheidung werden zehn Kreuzfahrten in der Region abgesagt. Mehr als 10.000 deutsche Passagiere müssen kurzfristig umplanen.

Shanghai-Reisen abgesagt

Das haben bereits die Passagiere der „MSC Soplendida“ hinter sich. Das im Sommer für Kiel eingeplante Schiff sollte eigentlich am Freitag zur „Grandvoyage“ von Shanghai nach Hamburg aufbrechen. Daraus wurde aber nichts. Die Schweizer Reederei MSC stoppt am 30. Januar das China-Programm, sagte drei Reisen ab Shanghai ab und verlegte die „MSC Splendida“ von Korea nach Singapur. Dort startete das 333 Meter lange Schiff am Freitagabend (Ortszeit) zur Reise nach Hamburg. „Die Entscheidung, das Schiff von Shanghai nach Singapur zu verlegen, wurde im besten Interesse der Gäste getroffen, denn Sicherheit und das Wohlergehens unserer Passagiere und der Crew haben bei uns oberste Priorität“, sagt MSC-Vorstand Gianni Onorato.

Am 9. März folgt die „ Vasco da Gama“ der Reederei Transocean. In 48 Tagen soll dieses Schiff von Singapur nach Kiel fahren. Kiel ist auch der Zielhafen für die „Aidabella“ , die am Montag von Bangkok aus aufbricht.

Tui Cruises prüft Alternativen

Einzig die „Mein Schiff 6“ von Tui Cruises verbleibt zunächst noch in Südostasien. Wie lange, ist aber offen. Aktuell prüfe man für die Reise „ Hongkong mit Vietnam“, die vom 4. bis 18. März dauern soll, „Fahrplan-Alternativen“, erklärte eine Sprecherin. Man werde die Gäste Mitte kommender Woche informieren. Nach derzeitigem Stand würden die weiteren Kreuzfahrten mit der „Mein Schiff 6 stattfinden. „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste hat bei Tui Cruises oberste Priorität“, teilt die Kreuzfahrttochter des Tui-Konzerns mit. Man beobachte die aktuelle Entwicklung sehr aufmerksam und sei im täglichen Kontakt mit Hafen- und Gesundheitsbehörden sowie Sicherheitskräften. „Sollte sich die aktuelle Situation verändern und nur das geringste Sicherheitsrisiko bestehen, werden wir die Lage neu bewerten, entsprechende Maßnahmen ergreifen und unsere Gäste darüber informieren“, hieß es.

Neue Vorsichtsmaßnahmen

Für die stattfindenden Kreuzfahrten gelten allerdings neue Vorsichtsmaßnahmen bei Tui Cruises: So kann allen Gästen und Bordmitgliedern, die in den vier Wochen vor Reisebeginn selbst in China waren oder auf einem chinesischen Flughafen umgestiegen sind, „eine Mitreise an Bord leider nicht ermöglichen“. Das gilt ebenso für Personen, die in den vier Wochen vor Reisebeginn Kontakt mit anderen Personen hatten, die sich kürzlich in China aufgehalten haben.

Die Tui-Tochter Hapag-Lloyd Cruises hat derzeit kein Schiff in der Region. Erst im Mai sei ein Anlauf der „ Bremen“ in der chinesischen Hafenstadt Shanghai geplant, allerdings würden derzeit auch alternative Optionen geprüft, hieß es vom Unternehmen.

Tui bietet kostenfreies Storno an

Beim Tui-Mutterkonzern spielt das Corona-Virus ansonsten derzeit noch eine kleine Rolle: Tui Deutschland habe derzeit in China sowieso nur sehr wenige Gäste, da derzeit Nebensaison herrscht, teilte eine Sprecherin mit. Generell sei China ein „sehr kleines Ziel“. Das hannoversche Touristikunternehmen richtet sich in seinen Maßnahmen nach den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes. Dort wird aktuell eine Reisewarnung für die Provinz Hubei ausgesprochen sowie empfohlen, nicht notwendige Reisen nach China zu verschieben. Dementsprechend können Tui-Kunden ihre Chinareise bis 31. März gebührenfrei umbuchen und stornieren. Das Rundreiseprogramm vor Ort wird vorläufig ausgesetzt. Zudem können Tui-Kunden, die eine Asienreise planen, gebührenfrei bis zum 31. März umbuchen oder stornieren. Diese Kulanzregelung komme bei den Kunden gut an, „da wir damit Sicherheit bei der Buchung von Asienreisen bieten“, so die Sprecherin.

Der Corona-Virus breitet sich unterdessen immer weiter aus: Auf dem chinesischen Festland stieg die Zahl der Todesfälle nach offiziellen Angaben auf 1523 – die Zahl der Erkrankungen lag dort bei 66.492. Am Freitagabend wurde die erste Infektion in Afrika bekannt: In Ägypten wurde das Virus bei einer 33-jährigen ausländischen Person nachgewiesen. Und in Europa wurde der erste Corona-Todesfall vermeldet: Es handelt sich um einen chinesischen Touristen, der in einer Pariser Klinik verstarb. In Deutschland wurden bisher 16 Infektionen festgestellt, Todesfälle gab es hierzulande noch keine.

Von Frank Beling und Inken Hägermann