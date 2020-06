Kein Grund für Panik bei Auszubildenden

Hannover

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf das neue Ausbildungsjahr: Derzeit liegen die Zahlen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine Lehrstelle suchen, und die Zahlen der gemeldeten freien Ausbildungsstellen unter denen des Vorjahres, wie Zahlen der Arbeitsagentur Hannover zeigen. Auch die IHK Hannover bestätigt den Trend: Normalerweise seien zu diesem Zeitpunkt im Jahr bereits 5000 Ausbildungsverträge abgeschlossen, bisher wurden aber erst 4000 gemeldet, erklärt Günther Hirth, Leiter der Abteilung Berufsausbildung bei der IHK.

Weniger Lehrstellen gemeldet

Bei der Arbeitsagentur Hannover waren im Mai 2020 rund 5800 Bewerber für Ausbildungsstellen gemeldet, das sind 16,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Freie Lehrstellen gab es etwa 5860, sechs Prozent weniger als im Mai 2019. Die schleppende Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt sei auf zwei Besonderheiten zurückzuführen, erläutert Heike Döpke, Chefin der Agentur für Arbeit Hannover ( AA): „Auf den fehlenden Abschlussjahrgang an Gymnasien wegen der Umstellung auf G9 und auf die coronabedingten Verzögerungen.“ Seit Beginn der Corona-Ausgangsbeschränkungen Mitte März stocken die Auswahlverfahren für die Ausbildungen stark, weiß auch IHK-Experte Hirth. So seien die allermeisten Vorstellungsgespräche in den vergangenen zwei bis drei Monaten ausgefallen. Und viele Firmen seien in Kurzarbeit, die oft auch die Personalabteilung betreffe. Auch bei großen Konzernen laufe noch die Nachbesetzung der Ausbildungsstellen, so Hirth. Es gebe eine Verschiebung von zehn bis zwölf Wochen nach hinten auf dem Ausbildungsmarkt.

Ausbildungsbeginn verschiebt sich

Das, versichert der Fachmann, sei aber kein Problem: Wer noch keine Lehrstelle habe – oder noch einen Auszubildenden suche – müsse sich nicht in „Last-Minute-Panik“ verfallen: „Wir sind noch mitten im Bewerbungsverfahren.“ Es seien allein bei der Online-Lehrstellenbörse der IHK Hannover noch rund 500 freie Ausbildungsplätze gemeldet. In früheren Jahren hätten die meisten Ausbildungen zum 1. August oder 1. September begonnen, das werde sich jetzt Richtung 1. September oder 1. Oktober verschieben. Probleme mit der Berufsschule müsse man deswegen aber nicht fürchten, damit liege man noch im normalen Prüfungsrhythmus.

Information über Hotline

Das sagt auch die hannoversche Agenturchefin: „Es gibt ausreichend offene Ausbildungsstellen und auch jetzt lohnt es sich noch für junge Menschen, sich zu bewerben.“ Die Arbeitsagentur biete unsicheren Jugendlichen viele Möglichkeiten, sich zu informieren, die Berufsberatung laufe nun vor allem über Telefon und Internet. Für Fragen habe man speziell zwei Hotline-Nummern geschaltet: Für Fragen rund um das Thema Ausbildung bekomme man unter 0511/919-3030 Informationen, unter 0511/919-4040 für den Bereich Studium.

Fachkräfte von morgen sichern

An Betriebe appelliert sie, trotz der angespannten Situation wegen Corona: „Sichern Sie sich ihre Fachkräfte von morgen“, so Döpke. Denn wenn die Wirtschaft wieder in Schwung komme, werde der Fachkräftemangel wieder zu einem Problem für viele Firmen. Wichtig sei: Auch Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben, können in diesem Herbst Auszubildende aufnehmen. „Das hat keinerlei negative Auswirkungen auf die Kurzarbeit, es handelt sich nämlich um einen Ausbildungsvertrag, keinen Arbeitsvertrag.“ Viele kleinere Firmen wüssten das nicht und seien deswegen in diesem Jahr sehr defensiv beim Thema Ausbildung.

Normalerweise zählt man bei der IHK im Jahr 10.000 Ausbildungsverträge pro Jahr. IHK-Experte Hirth glaubt, dass trotz der Corona-Krise noch ein erfolgreiches Ausbildungsjahr möglich ist. „Ich denke, es wird zwar ein Minus bei den Ausbildungsverträgen geben. Aber wir haben gute Chancen, dass es nur zehn Prozent weniger sind als normalerweise.“

Von Von Inken Hägermann