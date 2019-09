Continental: Werden bei Powertrain Stellen abgebaut?

HANNOVER

Vor rund vier Wochen kündigte Continental-Chef Elmar Degenhart angesichts des weltweit kriselnden Automarkts an, dass der hannoversche Zulieferkonzern Kosten senken wolle. Einen damit einhergehenden Stellenabbau schloss das Unternehmen nicht aus. Man werde in den nächsten Wochen mit der Arbeitnehmerseite darüber sprechen, ob und wie viele Jobs entfallen könnten, sagte Conti-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer dazu. Nun macht Christiane Benner, zweite Vorsitzende der IG Metall und Vize-Aufsichtsratschefin bei Conti, Druck auf das Management. Die Zustimmung der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsgremium zur Verselbstständigung der Antriebssparte Powertrain werde man von „dessen konkreter Ausgestaltung“ abhängig machen, erklärte sie gegenüber der NP.

In Medienberichten war zuvor davon die Rede gewesen, dass neun von weltweit 32 Standorten der Antriebssparte zur Disposition stünden könnten. Bis zu 4000 Stellen könnten gefährdet sein. Zahlen, die aber weder vom Unternehmen noch von Arbeitnehmerkreisen offiziell bestätigt werden.

Mehrere Lösungswege

Aus der Conti-Pressestelle hieß es, dass man über „etwaige Ergebnisse aus laufenden Diskussionen“ erst berichten werde, wenn eine Verständigung erfolgt sei. Den Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern wolle man „nicht vorgreifen“. Man habe das Ziel, „gemeinsam mit den Arbeitnehmern Lösungen für die nachhaltige Sicherung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens“ zu erarbeiten. Dafür stünden „in der Regel mehrere Lösungswege zur Verfügung“.

Auch Conti-Konzernbetriebsratschef Hasan Allak (ist Mitglied der IG BCE) sagte der NP: „Diese Zahlen sind mir nicht bekannt.“ An Spekulationen über das Ausmaß des Jobabbaus wolle er sich nicht beteiligen. „Das sorgt nur für völlig unnötige Verunsicherung bei den Beschäftigten.“ Aus seiner Perspektive habe die 2018 abgeschlossene und bis 2023 laufende Beschäftigungsgarantie für die Beschäftigten der Powertrain-Sparte Gültigkeit.

Gegenwehr im Aufsichtsrat?

Der für Continental zuständige Unternehmensbeauftragte beim Vorstand der IG Metall, Ralf Schamel, sagte: „Die IG Metall kann die Zahl von weltweit neun zu schließenden Standorten nicht bestätigen.“ Metaller-Vizechefin Benner erklärte: „Ein Auswildern aus dem Konzern zu Lasten der Powertrain-Beschäftigten werden wir nicht akzeptieren Für uns gelten weiterhin die gemeinsam vereinbarten Grundsätze des Eckpunktepapiers „ Continental in Motion“: One Conti – Eine Belegschaft.“ Es sei die Verantwortung des Vorstands, alle Optionen zu prüfen. Sie kündigt Gegenwehr an: „Die Arbeiternehmervertreter im Aufsichtsrat werden ihre Zustimmung zu einer Verselbständigung (der Antriebssparte, Anm. der Red) - ob Teilbörsengang oder Spin-off - von dessen konkreter Ausgestaltung abhängig machen. Die Auswirkungen auf die Beschäftigten sind gleichrangig zu berücksichtigen.“ Das erfordere insbesondere die Beschäftigungssicherung, aber auch einen verbindlichen Maßnahmenplan zur Steigerung der Innovationsfähigkeit. Der Aufsichtsrat ist zur Hälfte besetzt mit Vertretern der Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite, kommt es bei einer Abstimmung zum Patt, wird die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Reitzle (Vertreter der Arbeitgeberseite) doppelt gewichtet. Die Arbeitnehmerbank könnte die Verselbständigung somit zwar nicht formal stoppen – es gilt aber als unüblich in Aufsichtsgremien, dass die Arbeitnehmerseite bei Streitpunkten einfach komplett überstimmt wird.

Klarheit im Herbst

Bei Continental legt man unterdes die Beschäftigungssicherung anders aus: Die Vereinbarung gelte für „gesellschaftsrechtliche Veränderungen, die im Zuge der im Juli 2018 verkündeten Neuorganisation zum Tragen kommen“, teilte ein Sprecher mit. „Sonstige Maßnahmen zum Erhalt oder Wiedergewinnung von Wettbewerbsfähigkeit, die etwa auf Grund von sich verändernden Marktbedingungen erfolgen könnten, werden nicht von den Regelungen des Eckpunktepapiers abgedeckt“, sagte er.

Ende September wird im Aufsichtsrat über die bisherigen Schritte über die geplanten Kosteneinsparungen beraten. Insider rechnen damit, dass im Herbst, spätestens bis Ende des Jahres, feststehen dürfte, ob und in welchem Umfang Stellenabbau drohen könnte. Die Gespräche zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite dazu laufen aktuell, allerdings nicht nur auf der Ebene des Konzernbetriebsrats, sondern vor allem mit den örtlich zuständigen Betriebsräten.

Konzernbetriebsratschef Allak dringt nun auf die Unterzeichnung einer Betriebsvereinbarung zum internen Stellenmarkt, der Mitarbeitern den internen Wechsel erleichtern soll. Auch das Thema Qualifizierung soll vorangetrieben werden, um schlechter ausgebildeten Mitarbeitern weiter eine Zukunft bieten zu können. Er hoffe, dass Conti am Stil der vergangenen Jahre festhält und auch weiterhin „Lösungen für den Einzelnen“ finden wolle.

Hinter den Kulissen ist man sich auf Arbeitnehmerseite allerdings auch bewusst, dass es ganz ohne Stellenabbau kaum gehen wird. Der Bereich Powertrain sei von den vergangenen Jahren recht erfolgsverwöhnt und habe im Vergleich mit anderen Bereichen noch Nachholbedarf bei der Prozess- und Kostenoptimierung, heißt es. Dabei müsse man auch die Rolle des Managements und ihrer Planungen in der Vergangenheit hinterfragen. Die Frage sei nun vor allem, ob dieser Jobabbau dann sozialverträglich – also ohne Kündigungen – ablaufen wird. Aus Konzernkreisen ist dazu zu hören, dass durchaus Standorte zur Disposition stünden. Klar ist: Conti hat angekündigt, Maßnahmen zur Senkung der Kostenstruktur, die Aufstellung der Werke in aller Welt und das Portfolio zu überprüfen – da drängt sich der Gedanke nach einer Reduzierung der Mitarbeiter in Bereichen, die unter starkem Druck stehen, auf.

Kurzarbeit in Vinnhorst

Auch in anderen Bereichen des großen Conti-Universums läuft es nicht ganz rund – so hat der Zulieferer bereits Anfang Juni für das Werk in Vinnhorst (früher Benecke-Kaliko) Kurzarbeit angemeldet, die noch bis Ende November laufen wird. In dem Werk werden Oberflächenmaterialien für die Automobilindustrie gefertigt, die internationale Schwäche der Branche schlägt hier voll durch: Drei von vier Produktionsbereichen seien von der Kurzarbeit betroffen, sagte ein Sprecher. Die Zahl der Mitarbeiter, die jetzt eine Vier-Tage-Woche haben, liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Auch am Standort Northeim gilt für einen Teil der Belegschaft Kurzarbeit, die Zahl der Betroffenen liegt deutlich unter 100, war zu hören.

Von Inken Hägermann