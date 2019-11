Demo gegen Jobabbau bei Conti geplant

HANNOVER

Der Konflikt um die geplante Umstrukturierung und möglichen Stellenabbau beim hannoverschen Zulieferkonzern Continental spitzt sich zu: Pünktlich zur Aufsichtsratssitzung des Technologieunternehmens rufen IG Metall und IG BCE zum „#fairconti-aktionstag“ am 20. November auf. Hunderte Mitarbeiter aus verschiedenen Standorten werden nach Informationen der NP per Bus anreisen und von neun bis elf Uhr vor der Conti-Zentrale an der Vahrenwalder Straße für den Erhalt ihrer Jobs protestieren. Es ist mit größeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Mindestens 800 bis 900 Teilnehmer werden zu dem zentralen Aktionstag in Hannover erwartet, parallel wird es Aktionen an Conti-Standorten in ganz Deutschland geben. Die Busse mit Conti-Beschäftigten kommen von den Standorten Roding, Regensburg, Babenhausen, Bebra und Conti-Teves in Gifhorn. Auch Mitarbeiter aus Hannover werden wohl teilnehmen. Zudem soll eine „Solidaritäts“-Delegation von Volkswagen in Wolfsburg anreisen. Die Kundgebung findet direkt vor der Conti-Zentrale an der Vahrenwalder Straße statt, auf dem Grünstreifen der Verkehrsader wird an dem Tag die Bühne für die Redner stehen. Unter anderem hat sich Christiane Benner, zweite Vorsitzende der IG Metall, angemeldet, die auch im Aufsichtsrat von Conti sitzt.

Standorte bedroht

Den Standort Roding in Bayern mit rund 540 Mitarbeitern will Conti im Zuge seines Sparprogramms bis 2024 schließen, ein Runder Tisch zum Erhalt des Werks Ende Oktober blieb ohne Ergebnis. In Roding werden hydraulische Komponenten und Pumpen für Benzin- und Dieselmotoren hergestellt. Bei Conti in Babenhausen (Bau von Steuerungsinstrumenten) sind mehr als 2000 der 3600 Stellen in Gefahr, überwiegend in der Produktion. Bebra-Mühlhausen und Regensburg gehören ebenfalls zur Antriebssparte Powertrain (jetzt Vitesco), die wegen der rückläufigen Nachfrage nach klassischen Verbrennerantrieben mächtig unter Druck steht. Bei Conti-Teves in Gifhorn streiten Arbeitnehmervertreter und Management aktuell um zwei alte Betriebsvereinbarungen, die der Konzern aus Kostengründen streichen will, wie die „ Wirtschaftswoche“ berichtet. In den Betriebsvereinbarungen, die noch aus den alten Teves-Zeiten stammen, gewährt den Mitarbeitern unter anderem zusätzliche Urlaubstage und Jubiläumsgeld.

Stellenabbau bei Powertrain?

Conti hatte vor wenigen Monaten ein umfangreiches Spar- und Konsolidierungsprogramm angekündigt, jährlich will man Kosten um bis zu 500 Millionen Euro drücken. Bis 2029 könnte weltweit bis zu 20 000 Stellen entfallen, davon 7000 in Deutschland. Gewerkschaften und Betriebsrat hatten bereits nach Bekanntwerden der Pläne Widerstand angekündigt. IG-Metall-Vize Benner sagte damals, die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat würden den vom Vorstand geplanten „gravierenden Stellenabbau“ nicht mittragen.

Aktuell laufen die Verhandlungen über den Stellenabbau und mögliche Standortschließungen noch. Das Ergebnis ist offen.

Von INKEN HÄGERMANN