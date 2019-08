HANNOVER

Der Zulieferkonzern Continental stellt sich auf harte Zeiten ein: Angesichts des „tief greifenden, sich dramatisch beschleunigenden und teilweise disruptiven“ Wandels der Automärkte sei ein Handlungsbedarf entstanden, über den man mit den Arbeitnehmervertretern spreche, teilte der Konzern bei Präsentation der Halbjahreszahlen mit. Man werde mit „strenger Kostendisziplin und Erhöhung unserer Wettbewerbsfähigkeit“ reagieren. Zur Debatte stehen offenbar Stellenabbau und Schließung von Standorten.

Aufsichtsrat kennt Strategie

Man könne Jobabbau und Produktionsverlagerungen nicht ausschließen, hieß es. Im Gespräch mit der NP sagte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer: „Wir werden mit den Arbeitnehmervertretern über entsprechende Maßnahmen sprechen, wie wir da weiter vorangehen.“ Dem Aufsichtsrat sei die Strategie bereits vorgestellt worden, teilte der Konzern mit. Man diskutiere mit dem Betriebsrat über ein „entsprechendes Sparprogramm“. Das Ziel sei es, sich in den kommenden Wochen mit dem Betriebsrat „auf ein geplantes, gemeinsames Vorgehen zu verständigen“. Weltweit hat Conti 245.000 Mitarbeiter, in Deutschland sind es 63.000.

Gewinn für Aktionäre verringert sich

Der Umsatz im zweiten Quartal lag bei 11,3 Milliarden Euro –nur rund ein Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Aufs Halbjahr gesehen erreichte der Umsatz 22,31 Milliarden Euro, 0,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn verringerte sich allerdings im zweiten Quartal drastisch um 41 Prozent auf 484,4 Millionen Euro ein (Halbjahr: 1,06 Milliarden, minus 32 Prozent). Conti hatte bereits im Juli seine Ziele für das laufende Jahr gesenkt. „Für das zweite Halbjahr erwarten wir kein Nachlassen des Gegenwinds“, so Schäfer.

Conti richtet Schwerpunkte neu aus

Klar ist schon jetzt, dass Conti seine Schwerpunkte neu ausrichtet: Zum einen werde man wegen der sinkenden Nachfrage nach herkömmlichen Verbrennermotoren das Geschäft mit hydraulischen Komponenten nicht weiter ausbauen, geprüft werde zudem das Geschäft mit Komponenten für Abgasnachbehandlung. Im Gegenzug werde man sich verstärkt auf E-Mobilität fokussieren. Außerdem werde man nicht in die Fertigung von Festkörperbatteriezellen einsteigen, teilte Conti mit.

Finanzvorstand im Interview: „Wir müssen Kosten senken“

Continental-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer spricht im NP-Interview über das anstehende Sparprogramm.

Continental liegt im ersten HJ und 2. Quartal leicht unter dem Vorjahreswert – schneidet aber aktuell immer noch besser ab als der Markt. Woran liegt es?

An unserem Produktportfolio. Im Reifengeschäft sind wir beispielsweise nicht so stark vom Rückgang der weltweiten Automobilproduktion betroffen. Zudem beliefern wir die Hersteller im Automotive-Bereich in Geschäftsfeldern, in denen wir stärker wachsen können als der Markt, etwa bei Produkten aus dem Segment Connectivity (Vernetzung) und Produkten zum Assistierten Fahren. Trotz der rückläufigen Produktionszahlen steigen die Ausstattungsraten mit Anwendungen dieser Art.

Die gesamte Auto- und Zulieferbranche unter Druck, auch Continental. In der Mitteilung ist von „Handlungsbedarf“ die Rede, mit der die „Finanzkraft“ dauerhaft erhalten werden soll und Gesprächen mit dem Betriebsrat. Droht der Abbau von Arbeitsplätzen?

Wir müssen Kosten senken, unsere Effizienz steigern und das Portfolio anpassen, um zukunftsfähig zu bleiben in einem Markt, der sich heute deutlich anders darstellt als noch vor eineinhalb Jahren. Wir sind mit den Arbeitnehmervertretern über ein entsprechendes Sparprogramm im Gespräch und diskutieren derzeit, wie wir da weiter vorangehen. Ich kann bisher aber überhaupt nichts Konkretes sagen zum Thema Arbeitsplatzabbau, weder über ein mögliches Ausmaß noch über den zeitlichen Rahmen. Das ist noch viel zu früh.

Wie schlägt sich der Sparkurs sonst nieder?

Neben dem Posten Personalkosten gibt es Sachkosten, die wir senken können. Möglicherweise werden wir angesichts der sinkenden Volumina Neubauten von Werken verschieben, die wir ursprünglich geplant haben, oder die Installierung von neuen Anlagen stoppen. Wir sind dazu in Diskussionen, etwas Konkretes lässt sich auch hier noch nicht mitteilen.

Bei der Korrektur der Prognose im Juli war auch die Rede von Rückstellungen für mögliche Gewährleistungsfälle. Worum handelt es sich dabei?

Es dreht sich um mögliche Gewährleistungsfälle in der Automotive-Gruppe, genaueres können wir dazu noch nicht sagen. Wir haben das Thema sicherheitshalber bereits bei der Korrektur der Unternehmensziele Ende Juli genannt, damit wir die Jahresprognose deswegen nicht noch einmal anpassen müssen.

Die Autohersteller rufen weniger Volumen ab, hieß es Ende Juli. Bleiben Sie bei der Einschätzung?

Das Minus bei der weltweiten Autoproduktion lag im ersten Halbjahr bei sieben Prozent, für das Gesamtjahr rechnen wir mit einem Minus von fünf Prozent. Das heißt, das zweite Halbjahr wird schwach verlaufen, auch in China und den USA – und das, obwohl der Vergleichszeitraum 2018 schon sehr schwach war. Für 2020 und auch die folgenden Jahre erwarten wir keinen Wachtsumsschub aus irgendeiner einer der wichtigen Regionen, sondern gehen weltweit von einer Seitwärtsbewegung aus, also einer Stabilisierung des Marktes auf diesem niedrigen Niveau.

Es werden Anpassungen im Antriebsbereich angekündigt: Das Geschäft mit hydraulischen Komponenten soll nicht weiter ausgebaut werden – soll es stattdessen schrumpfen?

Wir werden die Annahme neuer Aufträge in dem Segment restriktiv handhaben. Deshalb wird es langfristig darauf hinauslaufen, dass das Geschäft eher etwas schrumpften kann. Bei der Elektromobilität wollen wir hingegen wachsen.

Werden Investitionen in die E-Mobilität umgeleitet und in welcher Höhe?

Wenn wir das Portfolio in Richtung Elektromobilität umbauen, werden wir auch die Investitionen anpassen. Eine genaue Zahl kann ich aber nicht nennen.

Wie passt dazu die Entscheidung, nicht in die Produktion von Festkörperbatteriezellen einzusteigen? Macht man sich nicht abhängig von anderen Herstellern?

Nein, keineswegs. Das, was wir an Komponenten und Systemen für den Elektroantrieb im Auto liefern können, ist völlig unabhängig davon, ob man selbst Batteriezellen produzieren kann. Man muss kein Batterie-Hersteller sein, um Elektromotoren oder Konverter bauen zu können – und auch vom Markt ernst genommen zu werden.

Bleibt der Wasserstoff-Antrieb eine Option für Continental?

Wasserstoffbetriebene Fahrzuge sind eine Alternative zur Batterie. Das ist eine Option, die wir uns auch weiterhin anschauen und offen halten.

Die Investitionen in Sachanlagen und Software sowie Forschung und Entwicklung liegen noch über Vorjahresniveau – bleibt das so?

Mittelfristig wird dieser Wert sinken. Aktuell errichten wir jeweils ein Reifenwerk in den USA und Thailand, die wir fertigstellen müssen. Es macht es keinen Sinn macht, diese Projekte jetzt zu unterbrechen, selbst wenn noch nicht klar ist, ob wir die Volumina im nächsten Jahr überhaupt brauchen. Aber künftig werden wir da restriktiver.

Bleibt es bei den Planungen zum Börsengang der neuen Tochter Vitesco Technologies im Jahr 2020?

Wir arbeiten weiter daran, dass wir im ersten Quartal 2020 in der Lage sind, den Börsengang zu vollziehen. Wir werden das aber nur machen, wenn es aus unserer Sicht auch vernünftig ist, Vitesco Technologies an die Börse zu bringen. Wäre ein Börsengang zu dem Zeitpunkt schlecht für Continental, würden wir es nicht machen.

