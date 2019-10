Conti tief in den roten Zahlen – Börsengang verschoben

Hannover

Der Zulieferkonzern Continental hat den geplanten Teilbörsengang für die Antriebssparte Vitesco Technologies abgesagt. Der Vorstand habe in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, die bisherige Division Powertrain mit einem vollständigen Spin-Off mit anschließender Börsennotierung abzuspalten, teilte das Unternehmen mit. Zudem gab der Konzern bekannt, dass man für das dritte Quartal 2019 Wertminderungen von 2,5 Milliarden Euro verbucht habe.

„Kaum vorhersehbare Bedingungen“

Man reagiere mit der Absage des geplanten Börsengangs 2020 auf die „derzeit kaum vorhersehbaren Bedingungen“, hieß es in einer Erklärung. Zudem gehe man damit die sich weiter beschleunigende Dynamik in Richtung Elektrifizierung von Antrieben offensiv an, teilte Conti mit. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats soll dann am 30. April 2020 die Hauptversammlung über den Spin-Off von Vitesco Technologies entscheiden.

Bei einem Spin-Off mit anschließender Börsennotierung wird ein Unternehmensteil aus dem Konzern herausgelöst. Die Anteilseigner der bestehenden Aktiengesellschaft (also Continental) erhalten dabei kostenlosen Anteile oder Bezugsrechte auf Anteile des neuen Ablegers. Bei einem Teilbörsengang wäre die Antriebssparte eigenständig an der Börse gelistet worden, die Aktien wären frei angeboten worden.

Antriebsgeschäft soll weiter wachsen

Conti-Vorstandschef Elmar Degenhart erklärte, das Antriebsgeschäft solle im kommenden Jahr „die erforderliche Selbstständigkeit und Handlungsflexibilität“ für die anstehenden Wachstumsschritte erhalten. „Wir sind überzeugt: Vitesco Technologies kann so seinen vielversprechenden, profitablen Zukunftskurs fortführen und in dem dynamischen Marktumfeld für Antriebstechnologien eine führende Rolle einnehmen“, so Degenhart.

Unterdessen gab Continental auch vorläufige Eckdaten für das 3. Quartal bekannt. Von Juli bis September 2019 legte der Konzernumsatz leicht um rund drei Prozent auf etwa 11,1 Milliarden Euro (Vorjahresquartal: 10,8 Milliarden) zu, die bereinigte Ebit-Marge betrug rund 5,6 Prozent (Vorjahr: 7,1). Dabei stieg der Umsatz der Automotive Group um etwa 2,2 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro (2018: 6,4), bei der Rubber Group kletterte der Umsatz um knapp vier Prozent auf 4,6 Milliarden Euro (2018: 4,4).

Keine wesentliche Belebung zu erwarten

Angesichts von ungelösten Handelsstreitigkeiten, unklarem Brexit und rückläufiger Märkte habe man sich „operativ vernünftig geschlagen“, sagte Conti-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Deswegen bestätige man die Jahresprognosen „bezogen auf Umsatz, bereinigtes Ebit und Free Cashflow vor Akquisitionen“. Man rechne aber „nicht damit, dass sich die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in den kommenden fünf Jahren wesentlich beleben wird. Wir haben daher unsere Annahmen für die mittelfristige Marktentwicklung angepasst“, sagte Schäfer.

Von Inken Hägermann