Chefanleger der Commerzbank glaubt an schnelle Börsen-Erholung

Chris-Oliver Schickentanz, Chefanleger der Commerzbank, erklärt im Interview mit der Neuen Presse, welche Auswirkungen das Corona-Virus auf die Börsen haben könnte – und wie man mit nachhaltigen Anlagen trotz guter Rendite ein gutes Gewissen haben kann.

Das Corona-Virus verbreitet sich weltweit und belastet zunehmend die Wirtschaft. Auch die Börsen reagieren, der Dax ist im Abwärtstrend. Was schätzen Sie: Wie wird es weitergehen?

Unser Basis-Szenario war bisher, dass es sich um eine zeitlich und regional begrenzte Virusepidemie handelt, die sich im Wesentlichen in China abspielt. Allerdings ist zuletzt eine neue Stufe der Epidemie erreicht worden, das Risiko ist relativ groß, dass wir in den kommenden Tagen und Wochen deutlich steigende Neuinfektionszahlen in Europa erleben. Das dürfte die Börsen weiter beschäftigen. Die Infektionszahlen sind zwar in absoluten Größen noch sehr überschaubar, aber um das Ganze einzudämmen, wird man Maßnahmen ergreifen müssen, die dann auch die wirtschaftliche Aktivität deutlich dämpfen.

Das industriell geprägte Norditalien ist bereits in Teilen abgeriegelt. Welche Maßnahmen erwarten Sie noch?

Wir werden wahrscheinlich verstärkte Grenzkontrollen erleben, manche Unternehmen werden anweisen, vermehrt im Home-Office zu arbeiten, Dienstreisen werden verschoben oder abgesagt. Die Börse wird solange nervös bleiben, wie die Infektionszahlen steigen. Wenn sich allerdings ein Höhepunkt der Epidemie abzeichnet, werden die Börsen wieder sehr schnell auf Erholung schalten. Das lehrt uns die Geschichte: Immer dann, wenn solch eine Epidemie ausgestanden ist, erleben wir eine V-förmige Erholung der Wirtschaft. Aktuell sehen wir viele Faktoren, die einen Aufwärtstrend zusätzlich unterstützen können.

Welche sind das?

Mitte Februar haben wir weltweit die 800. Zinssenkung einer Notenbank seit der Insolvenz von Lehman Brothers verzeichnet. Wir haben noch nie so einen langen und intensiven Zyklus von Zinssenkungen erlebt. Dazu sehen wir spendablere Staaten, die auf eine expansive Fiskalpolitik setzen wie die USA. In Deutschland kommt ein statistischer Effekt dazu: 2020 haben wir deutlich mehr Arbeitstage, das allein bringt 0,4 Prozentpunkte zusätzliches Wachstum. Zudem entfällt einer der großen Unsicherheitsfaktoren, der 2019 die Welt beschäftigt hat: Im Handelsstreit zwischen den USA und China gilt ein recht stabiler Waffenstillstand. Deswegen glaube ich, dass wegen Corona die wirtschaftliche Erholung zwar aufgeschoben wird, aber eben nicht aufgehoben.

Einige Experten behaupten, dass der nächste Börsencrash mehr oder weniger unmittelbar bevorsteht – sehen Sie das auch so?

Crash-Propheten gibt es immer. Wenn wir uns die harten Fundamentaldaten ansehen, haben wir 2019 zwar eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Dynamik erlebt, aber wir haben weiterhin ein intaktes Gewinnwachstum, Unternehmen, die ordentlich Dividende ausschütten und ein Umfeld, das nach dem Abklingen von Corona für wirtschaftlichen Aufschwung bereits ist. In den kommenden Wochen rechnen wir mit einer deutlichen Erholung an den Aktienmärkten. Bis zum Jahresende werden sich die positiven Effekte durchsetzen – sofern Corona nicht eine langandauernde Epidemie wird, die uns das ganze Jahr beschäftigt, wovon ich derzeit nicht ausgehe.

Sind in der langanhaltenden Niedrigzinsphase Wertpapiere der einzige vernünftige Weg, Geld anzulegen?

Nicht unbedingt. Es ist sicherlich ein ganz wichtiger Weg, der hilft, Vermögenssubstanz und Kaufkraft zu erhalten. In Deutschland liegen 40 Prozent des Geldvermögens noch auf Sparbüchern, Tagesgeld- und Girokonten. Da gibt es keine Zinsen oder sogar Negativzinsen, dazu haben wir rund 1,5 Prozent Inflation im Jahr. Da ist der Wertpapierbereich sicher eine Möglichkeit, das ganze zu kompensieren. Allerdings wird die Aktie vom deutschen Verbraucher immer noch nicht sehr geschätzt, das Misstrauen gegen diese Anlageform ist weiterhin groß. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Immobilienpreise weiter steigen werden, so dass die Investition in die eigenen vier Wände ebenfalls eine angemessene Anlagemöglichkeit ist.

Immer wieder heißt es, das Sparbuch ist tot. Die Deutschen halten dennoch daran fest. Warum?

Wir haben über Jahrzehnte gelernt, dass Geldanlage mit dem Sparbuch oder Tagesgeldkonto funktioniert. Man hat dort eigentlich immer einen Zins erhalten, der zumindest in Höhe der Inflation lag und der die Kaufkraft erhalten hat. Die Zeiten sind aber vorbei, spätestens seit 2011 sprechen wir da von schleichender Enteignung.

Aber Aktien mögen die Deutschen trotzdem nicht.

Viele, die noch nie mit Wertpapieren zu tun hatten, glauben immer noch, sie machen da was Hochspekulatives. Wir versuchen, die Kunden dann langsam an die Materie heranzuführen. Wir fangen mit kleineren Geldbeträgen an, um zu zeigen, dass die Rentabilität anderen Anlageformen überlegen ist. Wir predigen dabei, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern breit und global zu streuen, um eine Schieflage zu vermeiden.

Ihr aktuelles Thema lautet: Gute Rendite und Gutes Gewissen. Wie weit sind die Deutschen beim Thema Nachhaltiges Investieren?

Rein statistisch sind wir absolutes Schlusslicht im Vergleich mit anderen Nationen. Nicht mal 0,5 Prozent des privaten Geldvermögens sind nachhaltig investiert. Da hinken wir unseren Nachbarn in Frankreich, den Benelux-Staaten und auch Skandinavien deutlich hinterher. Die verzeichnen teilweise üppige zweistellige Prozentzahlen, die nachhaltig investiert sind.

„Siemens? Das sind moralisch-ethische Debatten“

Woran liegt das?

Nachhaltigkeit ist in vielen europäischen Ländern steuerlich begünstigt oder ist für die Altersvorsorge sogar vorgeschrieben. Außerdem ist das Thema in einigen europäischen Ländern bereits fest in den Beratungsprozess verankert. In Belgien beispielsweise muss ich als Anleger aktiv sagen, ich möchte nicht nachhaltig anlegen, sonst fließt mein Geld in eine nachhaltige Anlage. Die EU-Kommission wird in den kommenden 18 Monaten das Thema intensiver angehen, um es beim Verbraucher besser zu verankern und europaweite Regelungen anzustoßen.

Was bedeutet Nachhaltigkeit im Aktienmarkt? Darf man dann nur noch Wertpapiere von Windkraft- oder Solaranbietern kaufen?

Das ist zu kurz gegriffen. Zu einem nachhaltigen Unternehmen gehören natürlich ein ressourcenschonender Umgang, energieeffizientes Arbeiten, ein vernünftiger CO2-Abdruck – das ist ein wichtiger Aspekt, der auch von der EU sehr in den Fokus gestellt wird bei ihrem Verständnis von Nachhaltigkeit. Genau so wichtig ist in unseren Augen der soziale Aspekt: Wie geht ein Unternehmen mit seinen Mitarbeitern, seinen Zulieferern, seinen Kunden um? Ebenfalls wichtig ist die Unternehmensführung: Wie sind die Kontrollmechanismen in einem Unternehmen, wird Fehlverhalten früh erkannt und abgestellt. Wenn man Nachhaltigkeit so definiert – also eher im Sinne einer ökonomischen Nachhaltigkeit – findet man nachhaltige Unternehmen in jedem Sektor. Natürlich wird ein Stahlkonzern niemals den gleichen CO2-Fußabdruck wie eine Bank haben können. Aber unter den Stahlunternehmen gibt es eben solche, die sich um Umweltthemen kümmern, und andere tun das nicht.

„Ein nachhaltiges Portfolio bietet keinen Performance-Nachteil“

Welches Dax-Unternehmen würde den Kriterien entsprechen?

Nehmen wir mal ein sehr kontroverses Beispiel: Siemens. Unter Nachhaltigkeitskriterien schneidet Siemens top ab, hat ein Nachhaltigkeitsrating von Triple A, also Eins mit Sternchen. Das klingt komisch angesichts der Diskussionen um Siemens, die wir zuletzt erlebt haben wegen des Auftrags für einen Kohlekonzern in Australien. Aber das sind moralisch-ethische Debatten. Ein anderes Beispiel ist das Rüstungsunternehmen Rheinmetall. Der Konzern achtet sehr stark auf ressourcenschonende Produktion, hat phänomenale soziale Standards und ist eines der am besten kontrollierten Unternehmen in Deutschland. Rheinmetall schneidet also in Punkto Nachhaltigkeit gut ab – aus moralisch-ethischen Überlegungen würden wir die Aktie aber nicht als nachhaltig anbieten, weil es ein Rüstungskonzern ist.

Wann wird die nachhaltige Anlage auch in Deutschland wichtiger?

Ich gehe davon aus, dass wir aufgrund der Bestrebungen der EU hierzulande ab Mitte 2021 in jedem Beratungsgespräch den Kunden verpflichtend auf nachhaltige Anlageformen ansprechen müssen.

Kann man mit einem nachhaltigen Portfolio genau so gute Gewinne machen wie mit einen „normalen“ Anlagemodell?

Das ist einer der häufigsten Einwände der Kunden: Da leidet doch sicher die Rendite. Langfristige empirische Studien zeigen aber, dass es keinen Perfomance-Nachteil gibt. Mittelfristig kann man mit nachhaltigen Investments die gleiche Jahresrendite erzielen wie mit konventionellen Anlagen. Ich habe sogar einen Vorteil: Ich schaffe das mit einem geringeren Risiko, weil die Unternehmen achtsamer und besser wirtschaften. Ich kann dem Kunden also nicht versprechen, dass ein nachhaltiges Invest mehr Rendite bringt. Aber es bringt die gleiche Rendite mit einem geringeren Risiko.

