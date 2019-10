Bio-Nord in Hannover: Die Messe fürs Gewissen

HANNOVER

„Mhmmm, auch lecker“, sagt Knut Schubert und nimmt sich noch einen Spieß mit einer Dattel im Speckmantel. Die spanische Spezialität ist eine der Neuheiten am Stand des Wunstorfer Unternehmens Ökoland, das wie mehr als 400 andere Hersteller von Bio-Lebensmitteln, Naturkosmetik und Reformwaren (darunter rund 40 aus Niedersachsen) am Sonntag auf der Fachmesse Bio-Nord einen Stand aufgebaut hat. Rund 4000 Fachbesucher nutzten die Gelegenheit, sich bei der Bio-Nord in Halle 4 über Neuheiten und Trends der Branche zu informieren.

Ein Jahr getüftelt

Ökoland hat neben den Datteln im Speckmantel (ohne Nitrat-Pökelsalz) die ersten eigenen Kartoffelprodukte (aus niedersächsischen Bio-Kartoffeln) im Gepäck – Kroketten und Wellenpommes kann man probieren, rund ein Jahr hat man bei dem Wunstorfer Unternehmen daran getüftelt. „Vegan, laktose- und glutenfrei – das ist unseren Kunden sehr wichtig“, wie Ökoland-Mitarbeiterin Marlene Hansen weiß.

Viele der Besucher der Bio-Nord haben eine oder mehrere proppenvolle Umhängetaschen oder Papiertüten dabei, fast überall kann man etwas probieren und/oder mitnehmen, alle großen Namen sind bei der jährlich stattfindenden Messe dabei. Auch Bärbel Queck (57), Inhaberin des Bioladens „Naturkost Wunstorf“, ist mit ihrer Tochter Juliane unterwegs, um Stände und Neuheiten abzuklappern. An der Bio-Nord schätzt sie besonders, dass alle wichtigen Anbieter da seien, die Messe aber zugleich überschaubar geblieben sei.

Überschaubar und informativ

Gerade steht sie am Stand der Braunschweiger Bio-Vollkornbäckerei Brotinsel und testet sich durch verschiedene Crossini-Varianten. „Das sind unsere absoluten Bestseller“, sagt Brotinsel-Mitarbeiterin Bärbel Jürgens. Besonders angetan seien die Besucher davon, dass Brotinsel bei der Verpackung der Produkte – neben Crossinis auch Bio-Kekse und Brot – anstelle von Plastik mehr und mehr auf Papier setzt, berichtet sie.

Auch beim Naturkosmetikunternehmen Logocos aus Salzhemmendorf aus Hameln (Marken: Logona, Sante) sorgen nicht nur neue Produkte – wie Duschgels mit neuartigen Duftnoten – für Interesse, sondern auch die Aufsteller, die 25 Prozent Graspapier enthalten, und die Nachhaltigkeit der neuen Shampoo-Behälter, die ab kommendem Jahr aus recyceltem Plastik hergestellt werden. „Das Thema Nachhaltigkeit finden die Besucher wichtig“, sagt Logocos-Mitarbeiterin Frauke Helms.

Region stark vertreten

Im Bereich Naturkosmetik ist die Region Hannover stark vertreten: Sowohl das Unternehmen Laverana (Marke: Lavera) mit seiner Zentrale in Hannover wie auch die Firma Eco-Cosmetics (Sitz in Laatzen, gegründet vom Ex-Laverana-Mitarbeiter Dieter Sorge), stellen auf der seit Jahren stattfindenden Bio-Nord aus. Bei Laverana stöbern vor allem Besucherinnen in den Regalen und schnuppern an den neuen Produkten (etwa an der Apple-Mania-Serie, hergestellt aus Alte-Land-Äpfeln). Bei Eco-Cosmetics begeistert eine neue Gesichtscreme Besucherin Sonja Böge: „Ich hätte nie gedacht, dass sich eine Creme mit Lichtschutzfaktor 50 so angenehm auftragen lässt. Das ist sicher für viele Kundinnen interessant.“

Von INKEN HÄGERMANN