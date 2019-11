Drei von vier Auszubildenden sind zufrieden

HANNOVER

Ihre Lehre zur Bäckereifachverkäuferin fand Diana Kirchner schrecklich: Oft habe sie Überstunden machen müssen (die nicht ausgeglichen wurden), oft habe sie Sechs- oder Sieben-Tage-Wochen gehabt und nach der Berufsschule noch arbeiten müssen. Ihr Berichtsheft habe sie aus Zeitmangel nicht während der Arbeitszeit führen können, ständig sei sie kontrolliert und gemaßregelt worden. „Dabei kann mein Beruf so viel Spaß machen“, sagt die 28-Jährige. Mit der Einschätzung steht die junge Frau nicht allein da: Im DGB-Ranking landen die Ausbildungen zum Verkäufer im Lebensmittelhandwerk seit Jahren auf den hinteren Plätzen.

Kein Ausgleich für Überstunden

Das wundert Ute Neumann, Leiterin der Abteilung Jugend beim DGB-Bezirk Niedersachsen, nicht. „Fast die Hälfte der Befragten bekommt dort keinerlei Ausgleich für geleistete Überstunden, obwohl sie im Schnitt fast sieben Stunden mehr arbeiten“, verweist sie auf Ergebnisse des DGB-Ausbildungsreports, der am Freitag vorgestellt wurde. Mehr als die Hälfte würde zudem mehr als fünf Tage pro Woche arbeiten – im Schnitt aller Ausbildungsberufe treffe das lediglich auf fünf Prozent der Azubis zu.

Das Berufsbild zum Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk werde so für Bewerber immer unattraktiver. „Wo der Ton rüde ist und schlechte Arbeitsbedingungen herrschen, müssen die Arbeitgeber sich endlich deutlich anstrengen“, sagt Niedersachsens DGB-Chef Mehrdad Payandeh. „Sonst wird es ihnen schwer fallen, Nachwuchskräfte zu finden.“

Zufriedenheit mit Ausbildung steigt

Immerhin gibt es auch gute Nachrichten vom niedersächsischen Ausbildungsmarkt: Drei von vier Azubis (73 Prozent) sind mit ihrer Ausbildung zufrieden – im Vorjahr waren es 69,3 Prozent, hat die Studie ergeben. Alarmierend hingegen sei, so Neumann, dass mehr als ein Drittel der Azubis (über alle Branchen) regelmäßig Überstunden machen müssen, im Schnitt knapp vier Stunden. Jeder zehnte bekommt dafür weder Freizeitausgleich noch Bezahlung. Und: Sieben Prozent der unter 18-Jährigen müssen pro Woche mehr als 40 Stunden arbeiten – obwohl das gesetzlich verboten ist.

Schlecht vorbereitet auf Digitalisierung

Auch der diesjährige Schwerpunkt der Untersuchung – Digitalisierung – wirft kein gutes Licht auf die ausbildenden Betriebe: So glauben 80 Prozent der Azubis, dass Aspekte der Digitalisierung in ihrem Beruf wichtig sind – aber nur rund die Hälfte (54,4 Prozent) fühlt sich gezielt qualifiziert für die Nutzung digitaler Technologien. Im Verlauf der Ausbildung nimmt zudem das Gefühl ab, gut vorbereitet zu sein: Während im ersten Lehrjahr noch 60,4 Prozent sagen, sie fühlen sich ausreichend qualifiziert für digitale Anwendungen, sind es im letzten Lehrjahr nur noch 49,6 Prozent.

Für Diana Kirchner war die Unzufriedenheit in der Lehre kein Grund, dem Beruf den Rücken zu kehren: Nach dem Ende ihrer Ausbildung hat sie den Betrieb gewechselt. Bei ihrem neuen Arbeitgeber in Wolfsburg ist die Bäckereifachverkäuferin neuerdings selbst Ausbilderin. „Ich will den Azubis zeigen, wie toll unser Beruf sein kann.“

Von INKEN HÄGERMANN