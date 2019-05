Hannover

Trotz eines leichten Rückgangs hält die starke Nachfrage nach Arbeitskräften in Niedersachsen auch im Mai an - und bleibt auch in Bremen auf hohem Niveau stabil. Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen dürfte in den kommenden Monaten angesichts der noch immer stabilen Konjunktur hoch bleiben, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Hannover mit. Betrieben gelinge es noch immer nicht, Stellen zeitnah zu besetzen. Am Mittwoch (10.00 Uhr) legt die Agentur ihre Arbeitsmarktzahlen für den Monat Mai vor. Im April war die Arbeitslosenquote in Niedersachsen auf 5,0 Prozent gesunken, im kleinsten Bundesland Bremen auf 9,7 Prozent.

Von RND/dpa