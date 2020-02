Massenhaft fabrikneue Ware landet im Feuer: Umweltministerin Svenja Schulze will Amazon & Co. per Gesetz zwingen, beim Umgang mit Retouren transparenter zu sein. Die größte Verantwortung trägt allerdings jemand ganz anderes - findet Imre Grimm in Folge 55 seiner RND-Kolumne.